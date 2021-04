Sorge um Nawalny: Behörden drohen mit Zwangsernährung - Ärztin des Kreml-Gegners verurteilt

Alexej Nawalny ist noch immer im Hungerstreik. Die russischen Behörden drohen mit einer Zwangsernährung. Währenddessen wurde die Ärztin des Kremlgegners zu einer hohen Geldstrafe verurteilt.

Moskau - Russland droht scheinbar mit der Zwangsernährung von Alexej Nawalny*. Der Kreml-Kritiker wurde zur Haft in einem Straflager verurteilt und befindet sich zurzeit im Hungerstreik. Nawalnys Team erklärte am Montag via Twitter, angesichts der „Ernsthaftigkeit“ von dessen Hungerstreik* drohe die Gefängnisverwaltung „täglich“ mit Beginn der Zwangsernährung. Der 44-Jährige war Ende März aus Protest gegen seine Haftbedingungen in einem Straflager in den Hungerstreik getreten und hat seitdem nach Angaben seines Teams stark abgenommen.

Nawalnys Gesundheitszustand bereitet Sorge: Kreml-Gegner hat im Straflager schon 16 Kilo verloren

Die Unterstützer des Oppositionellen hatten zuletzt über eine weitere Verschlechterung von dessen Gesundheitszustand* berichtet. Nawalny hat demnach Schmerzen im Rücken und Taubheitsgefühle in Beinen und Armen. Mit dem Hungerstreik will er eine professionelle Behandlung durch einen Arzt oder einer Ärztin durchsetzen.

Vergangene Woche hatte Nawalny zudem über Husten und Fieber geklagt und war in die Krankenstation des Lagers verlegt worden. Nach Angaben seines Teams wurde er mittlerweile aber zurück in die Baracken gebracht. Ein Arzt oder eine Ärztin wurde demnach immer noch nicht zu ihm gelassen. Nawalny wiegt laut seinem Team mittlerweile nur noch 77 Kilogramm - zu Beginn seines Hungerstreiks am 31. März hatte er demnach noch 85 Kilogramm gewogen. Schon vor seinem Hungerstreik hatte der 1,89 Meter große Nawalny im Straflager stark an Gewicht verloren. Bei seiner Ankunft in dem Straflager wog er noch 93 Kilogramm.

Nawalnys Anwältin Olga Michailowa gab an, dass eine MRT-Untersuchung zeigte, dass Nawalny unter zwei Bandscheibenvorfällen und einer angeschwollenen Bandscheibe leidet. Seine Unterstützer:innen fordern eine Verlegung in ein Krankenhaus. Der Kreml erklärte, Nawalny stehe keine besondere Behandlung zu. Der Oppositionspolitiker hatte im August des vergangenen Jahres einen Anschlag mit einem Nervengift* aus der Nowitschok-Gruppe überlebt. Nach dem Anschlag, für den Nawalny den Kreml verantwortlich macht, wurde der prominente Kritiker von Staatschef Wladimir Putin* nach Deutschland geflogen und in der Berliner Charité behandelt. Unmittelbar nach seiner Rückkehr nach Russland im Januar wurde er festgenommen.

Putin und Nawalny: Druck auf Oppositionelle wächst - Seine Ärztin muss hohe Geldstrafe bezahlen

Nach ihrer Festnahme vor einem russischen Straflager ist die Ärztin von Kremlgegner Alexej Nawalny zu einer hohen Geldstrafe verurteilt worden. Anastassija Wassiljewa müsse 180.000 Rubel (umgerechnet fast 2000 Euro) zahlen, teilte Nawalnys Team am Montag auf Twitter mit. Die Medizinerin hatte vergeblich Zugang zu dem erkrankten Oppositionellen gefordert. Mehrere Unterstützer waren danach zu kurzen Haftstrafen verurteilt worden.

Nawalnys Team berichtete zudem, dass zwei Mitarbeiter eines neu eröffneten Büros in der russischen Teilrepublik Dagestan verschwunden seien. In Murmansk im Norden Russlands sei zudem ein Mitarbeiter wegen Verdachts auf Drogenhandel festgenommen worden. Nawalnys Team hat inzwischen eine Kampagne für seine Freilassung gestartet und die größten Proteste in der neueren Geschichte Russland angekündigt. Das Datum für die Proteste soll festgelegt werden, sobald sich 500.000 Unterstützer auf einer Internetseite registriert haben. Bis Montag meldeten sich fast 420.000 Menschen an.

Der Kremlgegner Alexej Nawalny wurde wegen angeblicher Verstöße gegen seine Bewährungsauflagen zu mehr als zweieinhalb Jahren Haft in einem Straflager verurteilt. Die Entscheidung wurde international scharf verurteilt und löste Massenproteste in Russland aus. Im Februar wurde Nawalny in das Straflager N2 in der Kleinstadt Pokrow rund hundert Kilometer östlich von Moskau gebracht. Es gilt als eines der härtesten Straflager Russlands*. (dp/dpa/AFP) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.