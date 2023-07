Von der Leyen als Nato-Chefin? Biden hat Pläne nach Europawahl

Von: Bona Hyun

Für Joe Biden ist Ursula von der Leyen die bevorzugte Nato-Nachfolgerin nach Jens Stoltenberg. © Kay Nietfeld/dpa

Insidern zufolge wünschen sich die USA von der Leyen als Nato-Nachfolgerin. Das Weiße Haus strebt an, die EU-Kommissionspräsidentin für 2024 abzuwerben.

Brüssel – Eigentlich wollte er in den Ruhestand, nun muss er doch länger im Amt bleiben. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg wird das Bündnis bis Herbst 2024 führen. Der Amtsinhaber hatte ursprünglich bekräftigt, dass er im Oktober 2023 aufhören werde. Die Nato-Verbündeten einigten sich jedoch auf eine einjährige Verlängerung der Amtszeit. Im Hintergrund sucht das Bündnis die Nachfolgefrage zu klären für den Moment, wenn Stoltenberg das Amt abgibt. Die USA haben dabei eine bestimmte Person im Blick: Ursula von der Leyen.

Biden will laut Insidern von der Leyen als Nachfolgerin für Stoltenberg

US-Präsident Joe Biden soll selber darauf drängen, von der Leyen als nächste Nato-Generalsekretärin einzusetzen. Die Präsidentin der Europäischen Kommission soll demnach die bevorzugte Kandidatin der Vereinigten Staaten sein. Das berichtete der Telegraph unter Berufung mehrerer Nato-Quellen.

Eine der Nato-Quellen sagte, der US-Präsident versuche, von der Leyen davon zu überzeugen, die Nachfolge von Stoltenberg anzutreten, da er befürchte, dass sich in den nächsten zwölf Monaten kein geeigneter Kandidat finden werde. „Wir werden nächstes Jahr ein Problem haben, wenn klar wird, dass das Feld nicht stärker ist als in diesem Jahr“, sagte eine zweite Quelle. Joe Biden und von der Leyen hätten in den vergangenen Jahren eine „starke Bindung“ aufgebaut und enge transatlantische Beziehungen in Bezug auf China, die Ukraine und das Klima gepflegt, so eine weitere Quelle.

Ursula von der Leyen stünde wohl frühstens 2024 für das Nato-Amt zur Verfügung

Das Weiße Haus sieht eine Chance, sie nach den Europawahlen im nächsten Jahr abzuwerben. In privaten Gesprächen soll von der Leyen dem US-Präsidenten gesagt haben, dass sie bis frühestens 2024 für eine Rolle in der Nato zur Verfügung stehe. In welchem Rahmen die Gespräche stattfanden, ist nicht bekannt. Die Präsidentin der Europäischen Kommission hatte zuvor erklärt, es sei ihr eine Ehre, auf der Liste der möglichen Nachfolger zu stehen. Ihr Sprecher erklärte jedoch, sie stehe „weder jetzt noch in Zukunft für den Job zur Verfügung“.

Die Staats- und Regierungschefs der Nato hatten eigentlich gehofft, sich auf ihrem jährlichen Gipfeltreffen in Vilnius (Litauen) nächste Woche auf einen Nachfolger für Stoltenberg einigen zu können, konnten sich aber im Vorfeld nicht auf einen Kandidaten einigen. Vergangenen Monat kandidierte der britische Verteidigungsminister Ben Wallace für den Posten als Nato-Generalsekretär. Nachdem seine Kandidatur von Biden abgelehnt wurde, ist er aus dem Rennen um die Nachfolge für Stoltenberg ausgestiegen.

Wird die nächste Nato-Generalsekretärin eine Frau?

Schon seit längerer Zeit gibt es Spekulationen, dass nach Stoltenberg eine Frau das Amt übernehmen soll. Folgende Namen standen bis zur Amtsverlängerung von Stoltenberg, der seit 2014 Generalsekretär ist, im Raum:

Kaja Kallas, Ministerpräsidentin von Estland

Ingrida Simonyte, Regierungschefin von Litauen

Zuzana Caputova, Präsidentin der Slowakei

Theresa May, Ex-Premierministerin von Großbritannien

CDU-Politiker und Ex-Bundeswehroberst Roderich Kiesewetter hatte damals im Gespräch mit IPPEN MEDIA betont, dass er sich die estnische Premierministerin Kaja Kallas sehr gut als Nachfolgerin von Stoltenberg vorstellen könne, oder jemanden aus Litauen. Kallas habe früh viel Fingerspitzengefühl für die aktuelle Bedrohungslage durch Russland bewiesen und kennt auch die Bedürfnisse der kleineren Nato-Staaten. Deutschland schloss er aus. (bohy)