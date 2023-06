Nachfolger für Stoltenberg gesucht: Gibt Joe Biden den Nato-Chefposten einer Frau?

Von: Jens Kiffmeier

Die Nato braucht bald einen neuen Chef, doch Europa kann sich nicht einigen. Überredet Joe Biden deswegen Jens Stoltenberg zum Bleiben? Die Zeit drängt.

Brüssel/Washington - Viele Kandidatinnen, keine Entscheidung: Europa will gerne den Posten von Nato-Chef Jens Stoltenberg an eine Frau vergeben. Doch die Mitgliedsländer können sich nicht auf einen Namen einigen. US-Präsident Joe Biden könnte ein Machtwort sprechen - oder gleich den Amtsinhaber zum Verbleib überreden. Doch wie wahrscheinlich ist das? Gerüchte machen jedenfalls schon die Runde.

Bei Gipfel in Vilnius: Nato sucht neuen Chef - oder neue Chefin?

„Es könnte eine Last-Minute-Verlängerungsinitiative geben“, mutmaßte jetzt ein hochrangiger Nato-Diplomat im Gespräch mit dem US-Magazin Politico. Denn die Zeit drängt. Ende des Monats steht ein Gipfel-Treffen der Militärallianz in Vilnius an - und dabei soll nach Möglichkeit ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin für Nato-Chef Jens Stoltenberg nominiert werden. Der Norweger will sich nach zehn Jahren an der Spitze des Verteidigungsbündnisses zurückziehen. Und eine Vakanz an der Spitze mitten im Ukraine-Krieg will sich niemand erlauben.

Übernimmt eine von ihnen den Job von Jens Stoltenberg als Nato-Chef? Kaja Kallas und Mette Frederiksen gelten als Kandidatinnen. © Mads Claus Rasmussen/dpa

Erstmals Frau an Nato-Spitze? Dänin Mette Frederiksen gilt als Kandidatin

Als eine Art Favoritin für die Nachfolge an der Nato-Spitze gilt Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen. Ihre Kandidatur wird im Brüssel Hauptquartier als „offenes Geheimnis“ gehandelt. Die 45-jährige Sozialdemokratin wäre die erste Chefin der Allianz seit deren Gründung 1949.

Noch nie eine Frau - die Liste mit den bisherigen Nato-Chefs im Überblick

Baron Hastings Ismay (1952-1957)

Paul-Henri Spaak (1957-1961)

Dirk Stikker (1961-1964)

Manilo Giovanni Brosio (1964-1971)

Joseph Luns (1971-1984)

Peter Carrington (1984-1988)

Manfred Wörner (1988-1994)

Willy Claes (1994-1995)

Sergio Balanzino (1995 kommissarisch)

Javier Solana (1995-1999)

Baron George Robertson (1999-2003)

Jaap de Hoop Scheffer (2004-2009)

Anders Fogh Rasmussen (2009-2014)

Jens Stoltenberg (seit 2014)

Dass eine Frau auf den Chefposten rücken soll, gilt innerhalb der europäischen Politik als ausgemacht. Doch speziell gegen die Dänin Frederiksen gibt es Vorbehalte. So stören sich einige Nationen an der Tatsache, dass Stoltenbergs Vorgänger, nämlich Anders Fogh Rasmussen, ebenfalls aus Dänemark kam und die Allianz bereits bis 2014 führte. Die Gegner der Dänin wollen deswegen lieber eine Kandidatin aus Osteuropa, namentlich die estnische Ministerpräsidentin Kaja Kallas.

Nachfolger für Jens Stoltenberg: US-Präsident Joe Biden hält sich zurück

Die USA haben sich bislang vornehm zurückgehalten. Von US-Präsident Joe Biden gibt es keine Äußerung zu einer möglichen Nachfolgeregelung. Traditionell wird der Posten des Nato-Generalsekretärs immer mit einem Europäer besetzt, während die militärische Führung in US-amerikanischer Hand bleibt. Doch ungeachtet dieses Gewohnheitsrechts redet Washington naturgemäß ein gewichtiges Wort bei der Besetzung des Top-Postens mit.

Die Dänin Frederiksen stattete Biden vor wenigen Wochen bereits einen Besuch ab. Dieser dauerte länger als gedacht, was ihre Befürworter als gutes Zeichen werteten. Während sie anschließend hinsichtlich eines Jobwechsels nebulös blieb, schwieg Biden eisern zu der Personalfrage - was wiederum viel Raum für Spekulationen eröffnete, wonach man vielleicht doch noch einmal mit Stoltenberg verlängert, um in der Ukraine-Krise nicht handlungsunfähig dazustehen und um Zeit für die Beratung von Alternativen zu gewinnen. So hat auch der englische Verteidigungsminister Ben Wallace sein Interesse an dem Posten angemeldet. Und auch der Name von Spaniens Ministerpräsidentin Pedro Sanchez fällt in diesem Zusammenhang immer wieder.

Verlängerung für Nato-Chef? Stoltenberg wehrt Gerüchte ab

Doch an einer Verlängerung hat der Amtsinhaber offenbar kein Interesse - auch nicht, um den Kuhhandel zu ermöglichen. Beobachter beschreiben Stoltenberg nach Beginn des Ukraine-Krieges als amtsmüde. Und er selber betont immer wieder seinen festen Entschluss zum Rückzug: „Ich habe deutlich gemacht, dass ich keine anderen Pläne habe, als diesen Herbst zu gehen“, stellte er kürzlich klar. Er sei dann schon fast doppelt so lange auf dem Posten gewesen, als er ursprünglich geplant habe.

Mit Spannung war deswegen seine Reise in die USA erwartet worden. Am Dienstag (13. Juni) sollte Stoltenberg in Washington eigentlich Joe Biden treffen. Es sei gut möglich, dass die Nachfolge abschließend besprochen werden würde, hieß es im Vorfeld. Doch der Termin wurde erst einmal abgesagt und verschoben. Der US-Präsident litt nämlich unter Zahnschmerzen. (jkf)