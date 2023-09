Einflussreiche Demokratin: 83-jährige Pelosi will erneut für US-Parlament antreten

Von: Maximilian Kurz

Nancy Pelosi (83) hat noch nicht genug von der Politik und will bei den Wahlen 2024 erneut kandidieren. © dpa

Die US-Politik wird immer älter: Neben Trump und Biden will nun auch Nancy Pelosi wieder in den politischen Ring steigen – trotz ihres Alters von 83 Jahren.

San Francisco – Die Gerüchte über einen möglichen politischen Rückzug von Nancy Pelosi wurden entkräftet. Die Demokratin plant, bei den Wahlen 2024 erneut für ihre Partei anzutreten. Pelosi verkündete ihre Entscheidung auf der Plattform X. Damit rückt die Diskussion zum Alter der Politiker in den USA wieder in den Fokus.

Pelosi kandidiert: Chance auf Rückeroberung der Kammer

Zurzeit halten die Republikaner im Kongress die Oberhand. Die Mehrheit ist aber nur knapp, bei einem Stand von 222 zu 212 Stimmen und einem freien Sitz. Viele Demokraten sind zuversichtlich, künftig die Verhältnisse wieder zu kippen, sollte Biden nochmals zur Wahl antreten.

Pelosi könnte zu diesem Ziel erheblich beitragen. Sie hat als erste Frau in der US-Geschichte zweimal den prestigeträchtigen Vorsitz des Repräsentantenhauses übernommen. Anfang des Jahres zog sich Pelosi aus der Fraktionsführung zurück, dennoch bleibt sie bei den Demokraten eine einflussreiche Persönlichkeit.

Nancy Pelosis politische Karriere

Nancy Pelosi hat im Laufe der Jahre eine beeindruckende politische Karriere durchlaufen. 1981 wurde sie Mitglied des Demokratischen Nationalkomitees und übernahm den Vorsitz der Demokratischen Partei in Kalifornien. Sechs Jahre später, 1987, wurde sie als Kongressabgeordnete für Kalifornien ins Repräsentantenhaus gewählt. Ihre Führungsqualitäten wurden deutlich, als sie 2003 zur Minderheitenführerin im Repräsentantenhaus aufstieg. 2007 markierte einen historischen Moment in der Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika, als sie als erste Frau zur Sprecherin des Repräsentantenhauses gewählt wurde. In diese Rolle konnte sie 2019 bis 2022 zurückkehren.

US-Politik: Amerika und die Frage des Alters

Die Führung der USA ist alt. Die Ankündigung der erneuten Kandidatur von Nancy Pelosi stößt auf eine aktuelle Diskussion, die in den Vereinigten Staaten emotional geführt wird. Auslöser war eine Pressekonferenz des 81-jährigen US-Senators Mitch McConnell. Dieser wurde von Journalisten gefragt, ob er 2026 erneut kandidieren werde. Statt zu antworten, blieb er regungslos stehen. Erst nachdem seine Mitarbeiterin die Frage wiederholte und 40 Sekunden verstrichen waren, antwortete er knapp mit einem „Okay“. Es war bereits der zweite Vorfall von McConnell innerhalb von fünf Wochen.

Auch Dianne Feinstein, mit 90 Jahren die älteste Demokratin im Senat, zeigt seit Jahren Anzeichen von Vergesslichkeit und Konzentrationsmangel. Während den Sitzungen benötigte die Politikerin nach Medienberichten teilweise Anweisungen zur Stimmabgabe. Die republikanische Präsidentschaftskandidatin Nikki Haley kritisierte den Zustand im Senat und bezeichnete das Gremium als das „privilegierteste Seniorenheim“ des Landes. Bei der Wahl 2024 wird Joe Biden 81 und Trump, sein potenzieller republikanischer Gegner, 77 Jahre alt sein. Am Ende einer zweiten Amtszeit wäre Biden 86 Jahre alt. (maku/dpa)