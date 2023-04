Nach Raketenbeschuss: Israel greift erneut syrische Ziele an

Flammen und Rauch steigen bei israelischen Luftangriffen auf. © Yousef Mohammed/IMAGESLIVE/ZUMA/dpa

Die israelische Armee hat mehrere Ziele im Nachbarland beschossen, nachdem von dort sechs Raketen auf die Golanhöhen abgefeuert worden waren. Syrien meldet Sachschäden.

Tel Aviv - Nach weiterem Raketenbeschuss aus Syrien hat die israelische Armee nach eigenen Angaben in der Nacht erneut Ziele im Nachbarland angegriffen. Zuvor waren demnach drei weitere Raketen von syrischem Gebiet in Richtung Israel abgefeuert worden. Zwei davon seien in der Nacht „auf israelischem Gebiet“ eingeschlagen, ein weiteres Geschoss sei von Israels Raketenabwehr abgefangen worden. Wo genau die Raketen einschlugen, war zunächst nicht bekannt.

Die israelische Luftwaffe schoss nach Militärangaben in der Nacht auf die syrischen Raketenwerfer, von denen die Raketen abgefeuert worden waren. Zudem teilte die israelische Luftwaffe mit, sie habe ein Militärgelände der syrischen Armee getroffen sowie von der Armee genutzte Radarsysteme und Artillerieposten.

Mehrere Raketen abgefangen

Israels Angriffe auf mehrere Orte im Süden des Landes hätten Sachschäden verursacht, meldete Syriens staatliche Nachrichtenagentur Sana. Mehrere Raketen des Nachbarlandes seien abgefangen worden.

Am Samstagabend waren nach israelischen Militärangaben drei Raketen von Syrien aus auf den von Israel besetzten Teil der Golanhöhen abgefeuert worden. Die israelische Armee teilte mit, nur eine davon sei auf offenem Feld im südlichen Teil der Golanhöhen eingeschlagen. Die beiden anderen Raketen erreichten demnach offenbar nicht das israelische Gebiet. In der Nacht reagierte Israels Armee nach eigenen Angaben mit Beschuss auf Syrien.

Erst am Donnerstag war es zu schwerem Raketenbeschuss aus dem Libanon auf Israel gekommen. Israel machte die islamistische Palästinenserorganisation Hamas verantwortlich für die Angriffe und griff daraufhin Stützpunkte militanter Palästinenser in dem nördlichen Nachbarland sowie im Gazastreifen aus der Luft an. Auch aus dem Palästinensergebiet am Mittelmeer wurden zahlreiche Raketen auf Israel abgefeuert. dpa