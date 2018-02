Siko-Chef Ischinger: Gefahr für Krieg war lange nicht so groß

Die Welt schaut an diesem Wochenende nach München: Mehr als 20 Staatschefs und 80 Minister treffen sich bei der Münchner Sicherheitskonferenz im Bayerischen Hof. Wir halten Sie mit unserem News-Ticker auf dem Laufenden.

Vom 16. bis 18. Februar findet 54. Münchner Sicherheitskonferenz statt. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen eröffnet die Konferenz am Freitag um 14 Uhr im Hotel Bayerischer Hof.

Mehr als 500 Spitzenpolitiker, führende Militärs und Verteidigungsexperten aus aller Welt diskutieren dort zentrale Fragen der Sicherheitspolitik. Allein rund 20 Staats- und Regierungschefs haben ihre Teilnahme angekündigt.

Kritikern gilt die Veranstaltung als Treffen der Rüstungslobby und "Kriegskonferenz". Geplant ist eine Gegendemo, mehrere tausend Polizisten sind im Einsatz.

13.31 Uhr: Die Münchner Sicherheitskonferenz hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zu einem der bedeutendsten Foren für Außen- und Sicherheitspolitik weltweit entwickelt - vor allem wegen des informellen Charakters. Oftmals wird gerade in München Klartext gesprochen, weil es sich um keine offizielle, staatlich organisierte Konferenz handelt, sondern sozusagen um ein privates Treffen. Viele Teilnehmer nutzen die Gelegenheit zu vertraulichen, bilateralen Gesprächen am Rande - in einem der vielen Hinterzimmer des Nobelhotels „Bayerischer Hof“ mitten in München. Die Konferenz dauert rund 48 Stunden, von Freitag- bis Sonntagmittag.

Seit dem Ende der Sowjetunion hat es nach Einschätzung des Leiters der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, „noch nie eine so hohe Gefahr auch einer militärischen Konfrontation zwischen Großmächten“ gegeben. Das Misstrauen beispielsweise zwischen der Militärführung in Washington und in Moskau sei „abgrundtief“, sagte Ischinger am Freitag im Deutschlandfunk.

Die Kontakte, die es früher zuhauf gegeben habe, seien im Wesentlichen eingefroren. „Die Gefahr von Missverständnissen, denken Sie an die Vorgänge in und um Syrien, denken Sie an die Vorgänge in und um Nordkorea, die Gefahr von Fehlkalkulationen, von ungewollten eskalatorischen Manövern ist größer, als ich sie in Erinnerung habe über die letzten 30 Jahre hinweg“, sagte Ischinger.

Die Gründe für diese „unglückselige Entwicklung“ sieht der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz unter anderem in der neuen Rolle der USA unter Präsident Donald Trump. „Immer häufiger, so ist mein Eindruck, wird versucht, nicht nur mit Waffen zu drohen, sondern den Waffeneinsatz tatsächlich zu praktizieren, um eigene Interessen durchzusetzen. Woran liegt das?“, fragte Ischinger. „Es liegt daran, dass eine große Ordnungsmacht, ein Weltpolizist, um es salopp auszudrücken, in der Form, wie wir ihn längere Jahre, vielleicht Jahrzehnte hatten, nicht mehr existiert“, so Ischinger. „Die USA haben sich doch in sichtbarer Weise von dieser früheren Rolle zurückgezogen, insbesondere im Nahen und Mittleren Osten.“

12.07 Uhr: Zum Beginn der Münchner Sicherheitskonferenz sind in Deutschland vermehrt Forderungen laut geworden, die Bundeswehr finanziell deutlich besser auszustatten. "Die Zeit des Kürzens, Streichens, Streckens und Sparens ist vorbei - heute sind zusätzliche Mittel erforderlich", sagte der Wehrbeauftragte des Bundestags, Hans-Peter Bartels (SPD), der Passauer Neuen Presse vom Freitag.

Bartels betonte, um die Truppe zu befähigen, bei der kollektiven Verteidigung Europas "einen glaubwürdigen Beitrag zur Abschreckung zu leisten, müsste die Bundeswehr als Ganzes einsatzfähig sein". Er fügte hinzu: "Das ist sie nicht, bei weitem nicht."

Auch der sicherheitspolitische Sprecher der CSU, Florian Hahn, forderte mehr Geld für die Bundeswehr. Dies sei zwar im Koalitionsvertrag festgeschrieben, "aber die vorgesehenen Mittel reichen hinten und vorne nicht", sagte Hahn der "Welt" von Freitag. Hier müsse die nächste Regierung "ordentlich nachlegen". Sein CDU-Kollege Henning Otte forderte eine "konsequente" Erhöhung des Verteidigungshaushalts. "Das ist die Grundlage für die Sicherheit Deutschlands und des Bündnisses", sagte er der "Welt".

11.10 Uhr: Die Polizei München hat die Straßensperren aufgrund der Sicherheitskonferenz in einer interaktiven Karte auf Twitter veröffentlicht.

11.03 Uhr: 30 Jahre nach dem Ende des Kalten Kriegs ist die Wahrscheinlichkeit für eine nukleare Katastrophe wieder größer geworden, sagen Experten. Warum die Angst vor einem Atomkrieg auch die Münchner Sicherheitskonferenz überschattet, lesen Sie hier.

+ Die 54. Münchner Sicherheitskonferenz wird am Freitag im Hotel Bayerischer Hof in München eröffnet. © dpa

10.32 Uhr:Schwerpunkte der diesjährigen Münchner Sicherheitskonferenz sind unter anderem die Handlungsfähigkeit der Europäischen Union, die Beziehungen zwischen Russland und den USA sowie die zahlreichen Konflikte in Nahost und Abrüstungsfragen. Die hochkarätig besetzte Veranstaltung wird von Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) und ihrer französischen Kollegin Florence Parly eröffnet. Auch Außenminister Sigmar Gabriel nimmt an der Konferenz teil - obwohl es davor ein großes Hin und Her um sein Erscheinen gab.