„Schmutzige Bombe“? IAEA gibt Update aus der Ukraine – nach Inspektion an drei Orten

Von: Bedrettin Bölükbasi

Teilen

Die Atomenergiebehörde IAEA untersucht aktuell in der Ukraine die russischen Vorwürfe um eine „schmutzige Bombe“. Russische Soldaten zeigen sich frustriert über ihre Ausrüstung. Der News-Ticker.

Update vom 3. November, 21 Uhr: US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat sich zuversichtlich gezeigt, dass die Ukrainer noch von russischen Truppen besetzte Gebiete auf der Westseite des Flusses Dnipro und rund um die Stadt Cherson zurückerobern können. „Ich glaube, dass sie dazu in der Lage sind“, sagte Austin in Washington. „Am wichtigsten aber ist, dass die Ukrainer selbst glauben, dass sie dazu fähig sind“, fügte er hinzu.

Aus westlichen Sicherheitskreisen verlautete am Donnerstag bereits, dass Russland den Rückzug aus dem südukrainischen Cherson vorbereite. Die strategisch wichtige Stadt wurde als eine der ersten von russischen Truppen besetzt und gehört zu den vier Gebieten, die Kremlchef Wladimir Putin jüngst völkerrechtswidrig zu einem Teil Russlands erklärt hatte.

Ukraine-Krieg: Putins Truppen planen wohl Rückzug aus Cherson

Update vom 3. November, 16.40 Uhr: Westliche Kreisen zufolge bereitet die russische Militärführung aktuell einen Rückzug der Truppen aus der Stadt Cherson vor. Die Russen hätten wohl entschieden, dass „die Stadt den Kampf nicht wert“ sei, sagte ein hochrangiger Beamter einer westlichen Regierung am Donnerstag in einem Hintergrundbriefing vor Journalisten. Allerdings sei es immer möglich, dass sich die Militärführung kurzfristig umentscheide, auch wenn derzeit alles auf einen Rückzug hindeute, schränkte er ein.

Die Metropole am Ufer des Fluss Dnjepr gilt als strategisch wichtiger Knotenpunkt. Die gleichnamige Region wurde Ende September vom russischen Präsidenten Wladimir Putin als annektiert erklärt. Vor kurzem hatten ukrainische Offizielle noch mit einem erbitterten Kampf um die Stadt gerechnet.

„Schmutzige Bombe“? IAEA gibt Update aus der Ukraine – nach Inspektion an drei Orten

Update vom 3. November, 15.45 Uhr: Die Beobachter der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) konnten bei ihren Untersuchungen in der Ukraine bislang keine Hinweise auf die Herstellung einer sogenannten „schmutzige Bombe“ finden. Das erklärte IAEA-Direktor Rafael Grossi am Donnerstag. Zuvor hatte die Delegation Inspektionen an drei Standorten in der Ukraine durchgeführt. „Unsere bisher vorliegende technische und wissenschaftliche Auswertung der Ergebnisse ergab an diesen drei Standorten keine Hinweise auf nicht deklarierte nukleare Aktivitäten und Materialien.“

Die Fachleute der IAEA hätten in den vergangenen Tagen alle geplanten Aktivitäten durchführen können und uneingeschränkten Zugang erhalten, teilte die Organisation weiter mit. Anlass dafür war die wiederholte Behauptung russischer Politiker, Kiew plane den Bau und Einsatz einer „schmutzigen Bombe“ im Ukraine-Krieg. Bei einer solchen Waffe handelt es sich um einen konventionellen Sprengkörper, bei dessen Detonation zusätzlich radioaktives Material freigesetzt wird. Anders als bei einer Atombombe kommt es jedoch nicht zu einer nuklearen Kettenreaktion.

Beobachter der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA untersuchen Anfang September das Atomkraftwerk Saporischschja (Archivbild). © D. Candano Laris/dpa

Ukraine-News: AKW Saporischschja erneut ohne externe Stromzufuhr

Update vom 3. November, 11.10 Uhr: Das von Russland besetzte AKW Saporischschja ist laut dem Kraftwerksbetreiber erneut ohne Strom von außen. Durch russischen Beschuss seien die zwei letzten Hochspannungsleitungen ausgefallen, die das AKW mit dem ukrainischen Energienetz verbinden. Die Reaktoren fünf und sechs seien vollständig abgeschaltet worden. Zur Stromversorgung und Kühlung sei das Werk auf seine 20 Dieselgeneratoren angewiesen, deren Treibstoff etwa für 15 Tage reiche.

Enerhoatom wertete die Zerstörung der Leitungen als weiteren Moskauer Versuch, das AKW vom ukrainischen Netz abzukoppeln und an das russisch kontrollierte Stromnetz im Donbass und auf der Krim anzuschließen. Ein Vertreter des russischen Atomkonzerns Rosenergoatom wiederum warf der Ukraine vor, die zwei Leitungen zerstört und damit Gefahr für das Werk heraufbeschworen zu haben. Saporischschja in der Südukraine ist die größte Atomanlage Europas. Die Internationale Atomenergiebehörde bemüht sich seit Monaten, um das Werk eine Schutzzone einzurichten.

Russland mit „Aluminiumdosen“ in der Ukraine unterwegs? Putin sucht offenbar Abhilfe in Belarus

Update vom 3. November, 9.45 Uhr: Putins Truppen fehlen im Ukraine-Krieg moderne Kampffahrzeuge, berichten britische Geheimdienste. Viele hätten sie in den Gefechten bereits verloren. Nun seien die Soldaten mutmaßlich frustriert, dass sie alte, „Aluminiumdosen“ genannte Infanterie-Fahrzeuge nutzen müssten, heißt es im jüngsten Kurzbericht zum Ukraine-Krieg des Verteidigungsministeriums in London.

Mitte Oktober hätten die russischen Einheiten mehr als 40 Fahrzeuge pro Tag verloren, was den Briten zufolge etwa der Ausrüstung eines gesamten Bataillons entspricht. In den vergangenen Woche habe Moskau mindestens 100 zusätzliche Panzer und Infanterie-Kampffahrzeuge aus belarussischen Beständen gekauft.

Mutmaßlich sei es jedoch schwierig für die russischen Einheiten, ausreichend geeigneten Ersatz für das beschädigte Material zu beschaffen, was der Offensive Probleme bereite.

Ein russischer Panzer, der bei den jüngsten Kämpfen beschädigt wurde. © Efrem Lukatsky/dpa

UN-Hilfswerk: Putins Krieg gegen die Ukraine hat 14 Millionen Menschen zur Flucht gezwungen

Update vom 3. November, 7.35 Uhr: Russlands Einmarsch in die Ukraine hat nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR zur größten Vertreibung von Personen seit Jahrzehnten geführt. „Etwa 14 Millionen Menschen wurden seit dem 24. Februar aus ihren Häusern vertrieben“, sagte UNHCR-Chef Filippo Grandi am Vortag in New York. Die Situation verbessere sich vor einem mutmaßlich harten Winter nicht. Die humanitäre Hilfe müsse weiter ausgeweitet, der „sinnlose“ Krieg beendet werden.

Wegen der Kriegsschäden an Strom- und Wärmeversorgung hatte die ukrainische Regierung ins Ausland Geflüchtete zuletzt dazu aufgefordert, erst im kommenden Frühjahr zurückzukehren. Dem UNHCR zufolge haben mehr als sieben Millionen Menschen aus der Ukraine im Ausland Schutz gesucht – davon etwa eine Million in Deutschland.

Kiew meldet Erfolg: Ukraine schlägt „dutzende Angriffe“ im Donbass zurück

Update vom 2. November, 21.48 Uhr: Die Ukraine hat von intensiven Kämpfen mit russischen Einheiten im Donbass besonders um die Städte Bachmut und Soledar berichtet. „Dutzende Angriffe an einem Tag“ seien zurückgeschlagen worden, sagte die stellvertretende Verteidigungsministerin Hanna Maljar am Mittwoch im ukrainischen Fernsehen. Rücke die russische Armee vor, antworte die Ukraine umgehend mit einer Gegenattacke.

Russland setzte nach Angaben des ukrainischen Generalstabs Angriffe mit Raketen und iranischen Drohnen auf Infrastruktur in mehreren Regionen des Landes fort. Den Behörden im Raum Charkiw zufolge wurden bei Attacken fünf Frauen und zwei Männer verletzt. Die Angreifer hätten mit Schüssen aus Artillerie vier Privathäuser, zwei Hochhäuser und ein Geschäft beschädigt, hieß es. Die Ukraine berichtete ihrerseits von der Zerstörung unter anderem eines Munitionslagers. Unabhängig bestätigen ließen sich die Angaben aus dem Kampfgebiet nicht.

Ukraine: Regierung geht von rund 7000 Vermissten im Krieg gegen Russland aus

Update vom 2. November, 21.11 Uhr: Nach Schätzungen der ukrainischen Regierung beläuft sich die Zahl der Vermissten im Krieg gegen Russland auf knapp 7000. Wegen der laufenden Kampfhandlungen seien genaue Angaben aber unmöglich, teilte die stellvertretende Verteidigungsministerin Hanna Maljar der Agentur Unian zufolge mit. Demnach würden die Zahlen meist spät und ungenau übermittelt.

Maljar rief die Bevölkerung zudem auf, keine persönlichen Angaben über vermisste Angehörige im Internet zu verbreiten. Erst recht nicht, wenn es sich um Soldaten handele. „Der Feind nutzt diese Information. Veröffentlichen Sie kein Foto eines Vermissten in Uniform und mit persönlichen Daten. Diese Person könnte sich in den vorübergehend besetzten Gebieten in Zivil verstecken, und das könnte ihn entlarven. Es könnte auch den Gefangenenaustausch erschweren.“ Die Vize-Verteidigungsministerin appellierte, sich im Bedarfsfall an spezielle Koordinierungsstellen zu wenden.

Ukrainische Militärführung berät mit Präsident Selenskyj über Lage der Flugabwehr

Update vom 2. November, 16.25 Uhr: Angesichts russischer Luftangriffe mit Raketen, Drohnen und Marschflugkörpern hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit der Militärspitze über die Lage der Flugabwehr beraten. Der Präsident habe die Notwendigkeit betont, schnell ein effektives Flugabwehrsystem aufzubauen, teilte das Präsidialamt am Mittwoch mit. Es seien aber auch Erfolge der Luftverteidigung zur Kenntnis genommen worden, wie der Abschuss mehrerer Kampfdrohnen in der Nacht zuvor.

Neben der Lage an der Front sei auch der Wiederaufbau der von Russland zerstörten Energie-Infrastruktur besprochen worden. Die ukrainische Luftwaffe teilte mit, in der Nacht seien zwölf von 13 anfliegenden Kampfdrohnen vom Typ Schahed-136 iranischer Bauart abgefangen worden. Nach Darstellung der Ukrainer setzt Russland seit einigen Wochen verstärkt solche Drohnen ein. Sechs Drohnen seien im Anflug auf Kiew abgeschossen worden, teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Die sechs anderen Drohnen wurden nach regionalen Angaben über dem Gebiet Dnipropetrowsk abgefangen. Über dem Gebiet Odessa im Süden wurden nach Behördenangaben drei Marschflugkörper Ch-59 abgeschossen, die von russischen Flugzeugen über dem Schwarzen Meer gestartet worden waren. Die ukrainischen Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Russen fliehen wegen Teilmobilisierung – 400.000 Menschen haben das Land verlassen

Update vom 2. November, 15 Uhr: Laut westlichen Regierungsquellen sind infolge der teilweisen Mobilmachung schätzungsweise 400.000 Russen aus ihrer Heimat geflohen. Bei der Zahl seien noch nicht diejenigen berücksichtigt, die wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine das Land schon vorher verlassen hätten. Neben der Flucht ins Ausland seien auch viele Russen im eigenen Land untergetaucht, um der Einziehung in die Streitkräfte zu entgehen, so die Regierungsvertreter am Mittwoch im Gespräch mit Journalisten. Wenn man das addiere mit der Zahl der Menschen, die tatsächlich eingezogen wurden, sei der Rückgang der berufstätigen Bevölkerung „eine erhebliche zusätzliche Last für Russlands Wirtschaft und seine öffentlichen Finanzen“, erklärten sie weiter.

Ukraine-Krieg: Partisanen kämpfen gegen Russland in besetzten Gebieten

Erstmeldung vom 2. November: München — Im Zuge des Ukraine-Krieges kämpfen russische Soldaten nicht nur mit Problemen an der Front. Auch in bereits besetzten Gebieten bereiten ukrainische Partisanen den Truppen von Kreml-Chef Wladimir Putin Schwierigkeiten. Nach Angaben der US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) führen ukrainische Rebellen in besetzten ukrainischen Gebieten „effektive Angriffe“ durch.

Partisanenangriffe belasten russische Armee — Ukrainer sammeln ungestört Informationen

Diese Attacken würden den Kreml dazu zwingen, für die Frontlinien gedachte Ressourcen zur Sicherung der besetzten Regionen umzuleiten. Dies wiederum wirke sich negativ auf Russlands Fähigkeit aus, sich gegen ukrainische Gegenoffensiven verteidigen sowie selber offensive Operationen durchführen zu können. Die geringe operationelle Sicherheit des russischen Militärs ermögliche diese Angriffe, hieß es zudem vom ISW. So habe Moskau die Identität von pro-russischen Beamten in besetzten Gebieten nicht gut genug verhüllt.

Ukraine-Besuche im Krieg – Die Politik zeigt Solidarität Fotostrecke ansehen

Moskau habe den Partisanenangriffen bislang nichts widersetzen können und es sei auch unwahrscheinlich, dass dies in Zukunft der Fall sein werde, lautete eine weitere Einschätzung der US-Denkfabrik. Ukrainische Partisanen würden ungestört Informationen über das russische Militär sowie mögliche Ziele sammeln und diese Informationen sowohl weiteren Partisanen als auch der ukrainischen Armee schicken. Dabei würden russische Staatsmedien die Partisanenattacken ignorieren, während Militärblogger wie Alexander Kots pro-russische Behörden wegen mangelnder Sicherheit kritisieren würden. (bb)