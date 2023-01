Moskau: 63 Soldaten bei ukrainischen Raketenschlägen getötet

Teilen

Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu. © ---/Russian Defense Ministry Press Service/AP/dpa/Archiv

Auch an Neujahr gab es in der Ukraine keine Feuerpause. Das Jahr begann mit Verlusten auf der russischen Seite, wie Moskau nun einräumt. Kiew hatte zuvor von einer deutlich höheren Zahl gesprochen.

Moskau/Kiew – Russland hat nach den ukrainischen Raketenschlägen im Donbass in der Nacht zu Neujahr den Tod von 63 Soldaten bestätigt. Die Raketen seien in eine vorübergehende Unterkunft in Makijiwka eingeschlagen, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Montag mit. Zuvor hatte das ukrainische Militär von 400 getöteten russischen Soldaten gesprochen. dpa