Ministerium: Tote nach Angriff auf Synagoge in Tunesien

Die El-Ghriba-Synagoge ist ein wichtiges Bauwerk für die jüdische Gemeinde auf der tunesischen Insel Djerba. © Hasan Mrad/IMAGESLIVE via ZUMA Press Wire/dpa

Beim Täter handelt es sich offenbar um einen Sicherheitsbeamten. Die Ermittlungen zu dem Vorfall laufen.

Tunis - Bei einem Angriff auf eine Synagoge in Tunesien sind mindestens vier Menschen getötet worden. Neben zwei Besuchern des jüdischen Gotteshauses seien bei dem Vorfall auf der Insel Djerba auch ein Wachmann und der Angreifer selbst getötet worden, teilte das Innenministerium des nordafrikanischen Landes gestern am späten Abend mit.

Demnach soll ein Sicherheitsbeamter zunächst einen Kollegen umgebracht und dann „willkürlich“ vor der Synagoge um sich geschossen haben. Der Angreifer sei schließlich von Sicherheitskräften getötet worden. Demnach wurden auch vier weitere Gläubige sowie fünf Wachleute verletzt. Zum Ablauf der Tat und den Hintergründen liefen Ermittlungen, hieß es.

In der Synagoge findet in diesen Tagen das jüdische Fest Lag Baomer statt, zu dem jedes Jahr viele Gläubige aus Israel und zahlreichen anderen Ländern nach Tunesien reisen. Israelische Medienberichten zufolge hielten sich während der Tat rund 1000 Menschen in dem Gotteshaus auf.

Tunesien unterhält keine diplomatischen Beziehungen zu Israel, lässt dessen Bürger aber im Rahmen organisierter Touren zum Fest ausnahmsweise ins Land. Bei einem Anschlag der islamistischen Terrororganisation Al-Kaida auf dieselbe Synagoge waren 2002 insgesamt 20 Menschen getötet worden, darunter 14 deutsche Touristen. dpa