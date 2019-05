AfD-Plakat abgerissen? - Staatsschutz ermittelt gegen Pfarrer

In Minden soll ein Pfarrer Wahlplakate zerstört haben.

In Minden soll ein Geistlicher ein Wahlplakat abgerissen haben. Parteimitglieder haben den Mann angezeigt. Doch der Pastor stellt den Sachverhalt anders da.

+++ Newsticker: AfD-Plakate abgerissen? - Staatsschutz ermittelt gegen Pfarrer aus Minden aktualisieren +++

Update: 16. Mai, 13.28 Uhr. Minden – Nachdem es in Minden zu Streitigkeiten zwischen Anhängern der AfD und einem Pfarrer gekommen ist, meldet sich nun der Landeskirchenrat Dr. Thomas Heinrich (Evangelische Kirche von Westfalen) zu Wort. In einem schriftlichen Statement ruft er die Bevölkerung dazu auf, sich an der Europawahl zu beteiligen.

Gleichzeitig wird in dem Schreiben darauf hingewiesen, dass sich die Kirche parteipolitisch neutral verhalten werde: "Deshalb ist es unser Ziel, dass jede Partei bei ihrer Wahlwerbung eine angemessene Distanz zu kirchlichen Grundstücken und Gebäuden wahrt. Das gilt auch für die AfD", so Heinrich. In Minden werde man nun das Gespräch mit den Parteimitgliedern suchen, um zu einer vernünftigen Lösung zu gelangen.

Minden: Partei zeigt Pastor an

Erstmeldung: 15. Mai 10.30 Uhr. Minden - Anhänger der AfD beschuldigen einen Pfarrer Wahlplakate zerstört zu haben. In Minden-Kuhlenkamp soll der Mann nach Auffassung der Parteimitglieder zahlreiche Poster abgerissen haben. Die Mitglieder erstatteten Strafanzeige gegen den Pastor, wie owl24.de* berichtet.

Minden: Staatsschutz untersucht den Fall

Der Geistliche, der einer evangelischen Gemeinde in Minden angehört, weist die Anschuldigungen der Partei zurück. Er und seine Frau hätten die Plakte der AfD nicht beschädigt, sondern lediglich die Position eines Exemplares verändert, weil dieses auf das Kirchengrundstück ragte.

Der Pastor aus Minden akzeptiere auf seinem Gelände keine Parteiwerbung. Darum habe er das Poster umgehängt. Die alarmierten Polizeibeamten konnten an den anderen Plakaten keine Risse oder andere Beschädigungen feststellen. Der Staatsschutz ermittelt nun in dieser Angelegenheit.

Minden: Partei stellt Forderung

Die Parteimitglieder der AfD sind verärgert. Sie fordern eine klare Distanzierung vom Evangelischen Kirchenkreis Minden und der Evangelischen Landeskirche. Die geistlichen Vertreter wollen jetzt Kontakt zu der Partei aufnehmen, um den Vorfall klären zu können.

+ In diesem Gebiet in Minden soll es zu dem Vorfall gekommen sein. © Google-Maps (Screenshot)

