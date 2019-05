Die dänische Kronprinzessin weint um die toten Kinder des Mode-Milliardärs (†15, †12, †5)

Eine schreckliche Tragödie für den reichsten Dänen, die das ganze Land erschüttert: Bei den Terroranschlägen in Sri Lanka starben drei Kinder von Mode-Unternehmer Anders Holch Povlsen.

Colombo/Aarhus - Hunderte Menschen starben bei den islamistischen Anschlägen in Sri Lankas Hauptstadt Colombo am Ostersonntag. Sieben Selbstmordattentäter griffen drei Kirchen und vier Hotels an. Auch der dänische Mode-Milliardär Anders Holch Povlsen (47) verlor drei seiner Kinder. Alma (†15), Agnes (†12) und der fünfjährige Alfred starben. Am Tag nach dem Terror flog er mit seiner Ehefrau Anne (40) und ihrer Tochter Astrid nach Dänemark zurück.

Nun trug der Milliardär seine Kinder zu Grabe. Bei der Trauerfeier im Dom von Aarhus waren auch Premierminister Lars Lökke Rasmussen und der Rennfahrer Kevin Magnussen anwesend. Auch die königliche Familie kam. Die Familie des Kronprinzen und die Povlsens sind eng befreundet. Kronprinz Frederik (50) teilte zuvor schon mit „Es ist schrecklich tragisch. Unsere Gedanken sind bei der Familie.“ Seine Frau Mary gestand: „Wir sind tief betroffen von diesen unbegreiflich tragischen Geschehnissen.“ Auch die Kinder des Kronprinzen-Paares waren im Dom dabei. Christian (13), Isabella (12) und die achtjährigen Zwillinge Josephine und Vincent trafen sich oft mit den Povlsen-Kindern zum Spielen.

+ Drei weiße Kindersärge mit Blumengestecken aus Hortensien. © AFP / MADS CLAUS RASMUSSEN

Trauermarsch: Hunderte zogen mit Fackeln zum Herrensitz der Milliardärs-Familie

Bereits kurz nach dem Anschlag hatte es eine bewegende Trauerzeremonie im Ort Stavtrup bei Aarhus gegeben. Rund 250 Anwohnern, Nachbarn und Freunde zogen mit Fackeln zum Wohnsitz der Familie, um der Toten zu Gedenken. Das Ehepaar Anders und Anne Holch Povlsen erwartete die Gruppe im Innenhof des weitläufigen Herrensitzes. Gemeinsam nahmen alle an vier Schweigeminuten teil - eine Minute für jedes Kind, eine weitere für alle weiteren Opfer.

+ Hunderte zeigten ihre Anteilnahme bei einem Trauermarsch mit Fackeln. © AFP / BO AMSTRUP

Über eine SMS bedankte sich Povlsen bei Pastor Arne Holst-Larsen für das Mitgefühl und die Anteilnahme am Schicksal der Familie: „Wir senden Euch unsere herzlichsten Grüße und Gedanken, und sind für all die Herzenswärme, die wir in den letzten Tagen erfahren durften, zutiefst dankbar. Der Verlust unserer geliebten Kinder Alma, Agnes und Alfred ist unbegreiflich. Mit all den wunderbaren Menschen, die uns umgeben, engen Freunden, guten Kollegen und unserer lieben Familie, werden wir dies zusammen durchstehen. Wir schätzen die Mitmenschlichkeit, die auch heute Abend in Brande gezeigt wird, sehr - uns und unseren Kindern gegenüber, aber auch gegenüber allen Opfern der grausamen Taten in Sri Lanka. Anders & Anne."

Povlsen ist der reichste Däne und besitzt ein Modeimperium

Laut Medienberichten soll Povlsen über ein Vermögen von fast acht Milliarden Dollar verfügen. Laut Forbes war er im Jahr 2018 die reichste Person in Dänemark. Zu seinem Unternehmen gehören so bekannte Marken wie Vero Moda, Only und Jack & Jones. Er ist außerdem an Olinehändlern wie Zalando und ASOS.com sowie dem Zahlungsanbieter Klarna beteiligt. Der Milliardär und seine Frau wollten eigentlich im Juni ihren ersten Hochzeitstag zusammen mit den Kindern feiern.

+ Der dänische Mode-Milliardär Anders Holch Povlsen neben seiner Frau Anne. © AFP / TARIQ MIKKEL KHAN

mag