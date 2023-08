Russland erhöht im Ukraine-Krieg den Druck – „Angriffe den ganzen Tag abgewehrt“

Von: Franziska Schwarz, Fabian Müller

Im Grenzgebiet zwischen Polen und Belarus werden Kampfhubschrauber gesichtet. Russland übt an vielen Fronten Druck aus. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Explosion auf der Krim: Russland meldet Drohnenangriff auf Sewastopol

Ukraine unter Druck: Russland greift an vielen Fronten an

unter Druck: Russland greift an vielen Fronten an Die hier verarbeiteten Informationen stammen von internationalen Medien und Nachrichtenagenturen, aber auch von den Kriegsparteien Russland, der Ukraine und ihren Verbündeten. Insbesondere die Angaben zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 1. August, 23 Uhr: Warschau hat am Dienstagabend bestätigt, dass zwei Hubschrauber aus Belarus den Luftraum Polens verletzt haben. Dies sei im Rahmen einer Übung passiert, über die Minsk das Nachbarland im Voraus informiert habe. Zunächst hatte Polen vermeldet, dass keine Verletzung des Luftraums erfolgt sei (siehe Update von 15.30 Uhr). Warschau habe die Nato über den Vorfall informiert und die Grenze zu Belarus zusätzlich mit Soldaten und Kampfhubschraubern abgesichert.

Ukraine und Polen bestellen gegenseitig Botschafter ein

Update vom 1. August, 21.10 Uhr: Die Ukraine und Polen haben im Tagesverlauf den jeweiligen Botschafter des anderen Landes einberufen. Auslöser war eine Bemerkung des polnischen Präsidialberaters Marcin Przydacz, die Regierung Kiew solle mehr Wertschätzung für Polens Unterstützung zeigen. Der Sprecher des ukrainischen Außenministeriums sagte, dem polnischen Botschafter sei mitgeteilt worden, die Behauptungen seien „unwahr und inakzeptabel“. Das polnische Außenministerium schrieb seinerseits auf Twitter, der ukrainische Botschafter sei als Reaktion auf die „Kommentare von Vertretern der ukrainischen Behörden“ vorgeladen worden. Details wurden nicht genannt. Zwischen beiden Staaten ist etwa ein polnisches Importverbot für ukrainische Agrarprodukte umstritten.

Angriff auf die Krim: Russland meldet Explosion in Sewastopol

Update vom 1. August, 20.45 Uhr: Der von Russland eingesetzte Gouverneur von Sewastopol, Michail Raswoshajew, erklärte am Dienstag, eine Drohne sei in der Region Kara-Koba der Stadt auf der besetzten Halbinsel Krim abgeschossen worden, es habe eine Explosion gegeben. „Vorläufigen Angaben zufolge wurde im Gebiet Kara-Koba eine unbemannte Drohne (UAV) abgeschossen. Am Boden gab es eine Explosion, Gras und Sträucher fingen Feuer“, schrieb Raswoschajew am Dienstag auf seinem Telegramm-Kanal. „Die Feuerwehr ist bereits vor Ort und hat begonnen, das Feuer zu löschen.“

Bewohner der Stadt berichteten, sie hätten am Dienstagnachmittag eine laute Explosion gehört, die Fensterscheiben erschüttert und Autoalarme ausgelöst habe. Es gibt Berichte, wonach zudem eine Rauchwolke über dem Stadtzentrum zu sehen gewesen sein soll.

Krieg in der Ukraine: Armee an vielen Fronten unter Druck

Update vom 1. August, 19.40 Uhr: Die Ukraine erfährt die größte Gegenwehr derzeit an den Fronten von Kupjansk und Lyman. Das sagte Hanna Maljar, die stellvertretende Verteidigungsministerin der Ukraine, im ukrainischen Fernsehen. Die russische Armee versuche auch, Angriffe an der Swatowe-Front durchzuführen, so Maljar weiter. „Wir haben die russischen Angriffe dort heute den ganzen Tag über abgewehrt.“

Auch an der Bachmut-Front habe die Zahl der russischen Angriffe zugenommen, die ukrainischen Streitkräfte stünden dort praktisch ununterbrochen unter starkem Artilleriebeschuss. Der ukrainischen Soldaten soll es jedoch gelungen sein, in südlicher Richtung vorzurücken. Die russischen Versuche, im Norden ihre verlorenen Stellungen zurückzuerobern, sollen gescheitert sein.

Krieg in der Ukraine: Gipfeltreffen am Wochenende in Saudi-Arabien

Update vom 1. August, 18.55 Uhr: Die Anzeichen, dass es am Wochenende in Saudi-Arabien zu einem Gipfeltreffen über den russischen Angriffskrieg kommen wird, verdichten sich. Nachdem bereits das Wall Street Journal darüber berichtet hatte, will nun auch die dpa Informationen aus Diplomatenkreisen in Riad erhalten haben.

Demnach sollen ranghohe Vertreter aus rund 30 Ländern in der Küstenstadt Dschidda tagen. Eine offizielle Bestätigung aus Riad für den Gipfel gibt es bislang nicht. Erwartet werden in Saudi-Arabien unter anderem Vertreter der Ukraine, USA, der EU, Großbritanniens sowie aus Chile, Indonesien, Ägypten und der Türkei, wie es den Diplomaten zufolge hieß. Russland werde nicht teilnehmen.

Update vom 1. August, 17.56 Uhr: Die Slowakei hat der Ukraine die ersten zwei von 16 Zuzana-2-Haubitzen übergeben, deren Herstellung gemeinsam von Dänemark, Norwegen und Deutschland finanziert wird. Das teilte das Verteidigungsministerium in Bratislava am Dienstag mit. Die restlichen Exemplare will das Staatsunternehmen Konstrukta-Defence bis Ende 2024 für den Kampf gegen die russische Invasion liefern. Der Gesamtwert der Rüstungsgüter beläuft sich auf rund 92 Millionen Euro.

Island schließt Botschaft in Russland

Update vom 1. August, 16.24: Island hat als erstes europäisches Land wegen des Ukraine-Kriegs seine Botschaft in Russland geschlossen. Die bereits im Juni getroffene Entscheidung, den Botschaftsbetrieb in Moskau auszusetzen, „stellt keinen Abbruch der diplomatischen Beziehungen dar“, erklärte das Außenministerium in Reykjavik am Dienstag. „Sobald es die Bedingungen zulassen, wird Island der Wiederaufnahme des Betriebs Priorität einräumen“, fügte das Ministerium hinzu.

In seiner Ankündigung vom Juni hatte das Außenministerium erklärte, dass die Aufrechterhaltung des Botschaftsbetriebs in Moskau nicht länger „vertretbar“ sei, da die wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Beziehungen zu Russland einen „historischen Tiefstand“ erreicht hätten. „Die aktuelle Situation lässt es einfach nicht zu, dass der kleine Auswärtige Dienst Islands eine Botschaft in Russland betreibt“, hatte Außenministerin Thordis Gylfadottir damals erklärt.

Krieg in der Ukraine: Anwohner melden Belarus-Helikopter über Dorf in Polen

Update vom 1. August, 15.30 Uhr: Anwohner der polnischen Ortschaft Białowieża berichten, dass Kampfhubschrauber über ihr Dorf geflogen seien. Das sei eigentlich nichts Ungewöhnliches, berichtet das Portal wyborcza.pl, jedoch seien es Hubschrauber aus Belarus gewesen. Eine Anwohnerin postete Fotos mehrerer Hubschrauber mit der Beschreibung: „Was, abgesehen von Störchen, fliegt heute über Białowieża?“ Viele Anwohner hätten zunächst angenommen, dass es sich um polnische Hubschrauber handle, an die sie im Grenzgebiet zu Belarus bereits gewöhnt seien.

Das Polnische Verteidigungsministerium habe allerdings kein Eindringen in den Luftraum feststellen können. Das Dorf liegt weniger als drei Kilometer von der Grenze zu Belarus entfernt in der Woiwodschaft Podlachien. „Die Behörden gehen davon aus, dass es sich bei den Bewohnern von Białowieża und Umgebung um Menschen mit stark gestörter Wahrnehmung handelt“, meint einer der Anwohner, der auf Facebook ein Bild einer weiteren Person teilte, das einen Hubschrauber fast direkt von unten zeigt. Er erwartet Konsequenzen für Belarus vonseiten der polnischen Behörden.

Polen fürchtet, dass Wagner-Söldner bald die Grenze überschreiten könnten. Derzeit halten sich Kämpfer der Gruppe in Belarus auf.

Neuer Drohnenangriff auf Moskau

Update vom 1. August, 12.34 Uhr: An diesem Montag ist die zweite feindliche Drohne in denselben Glasturm des Wolkenkratzerviertels Moskwa City in Moskau gekracht. In der Ukraine meinte der Experte Iwan Stupak dazu, das russische Abwehrsystem könne solche Angriffe nicht abwehren.

„Die Attacken gegen Moskwa City gelten für den Kreml als unfassbar schmerzhaft, weil das die Unfähigkeit zeigt, das Herz der Hauptstadt zu schützen“, sagte er im staatlichen Fernsehen. Die Objekte flögen unbemerkt, hätten ganz konkrete Ziele, Fenster getroffen, sagte Stupak, der viele Jahre für den Geheimdienst SBU gearbeitet hat.

Kreml-Machthaber Wladimir Putin. (Archivfoto) © ZUMA Wire/Imago

Am Sonntag (30. Juli) war ein Büro des Digitalisierungsministeriums betroffen. Das sei makellos gelaufen – direkt in den „schwachen Punkt“ des Systems von Kremlchef Wladimir Putin, sagte er.

Angriff im Schwarzen Meer: Kiew setzt im Ukraine-Krieg wohl Seedrohnen ein

Update vom 1. August, 11.04 Uhr: Seit Russland aus dem Getreideabkommen ausgestiegen ist, steht das Schwarze Meer im Zentrum verschärfter Spannungen zwischen Kiew und Moskau. Die Ukraine hat nun nach russischer Darstellung in der Nacht russische Patrouillenboote angegriffen.

Die eingesetzte Waffe seien drei Seedrohnen gewesen, die alle „zerstört“ wurden, teilte das russische Verteidigungsministerium offiziell mit. Seedrohnen sind Boote, die ohne Besatzung auf der Wasseroberfläche eingesetzt und ferngesteuert werden. Moskau wirft der ukrainischen Armee regelmäßig vor, diese für Angriffe im Schwarzen Meer einzusetzen.

Der Vorfall ereignete sich demnach 340 Kilometer südwestlich von Sewastopol, dem Stützpunkt der russischen Schwarzmeerflotte auf der Krim. In der vergangenen Woche hatte Russland bereits erklärt, es habe einen Drohnenangriff auf das Patrouillenboot „Sergej Kotow“ abgewehrt.

Prigoschins Wagner-Söldner könnten Putins Männer in Belarus als Ausbilder ablösen

Update vom 1. August, 10.29 Uhr: Die Wagner-Gruppe unter Jewgeni Prigoschin könnte das russische Militär als wichtigsten Ausbildungspartner des belarussischen Militärs ablösen. Zu dieser Einschätzung kam nun das US-Institut für Kriegsstudien (ISW). Denn das belarussische Verteidigungsministerium hatte am 30. Juli bekannt gegeben, dass Wagner-Mitarbeiter „Schulungen“ mit mehreren belarussischen Brigaden durchgeführt hätten, hieß es im jüngsten ISW-Lagebericht zum Ukraine-Krieg.

Die Experten des ISW nannten das „bemerkenswert“, schließlich führe das belarussische Militär solche Übungen „in der Regel mit russischen Ausbildern“ durch. Dem russischen Verteidigungsministerium sei es wahrscheinlich, nach dem gescheiterten Wagner-Aufstand in Russland eine unbekannte Anzahl von Söldnern zu rekrutieren, „obwohl Prigoschin Berichten zufolge die verbleibenden Wagner-Kämpfer angewiesen hatte, sich bis zum 5. August in Weißrussland zu versammeln“, hieß es.

Prigoschin hatte demnach am 30. Juli erklärt, dass „leider einige einem Wechsel aus der Wagner-Gruppe zugestimmt haben“ und sich anderen, nicht näher genannten russischen Sicherheitsdiensten anschlossen. Prigoschin habe diesen Ehemaligen für ihre Dienste gedankt und betont, dass er ihnen einen Wechsel nie verboten habe. Er äußerte aber die Hoffnung, dass man „in Kontakt bleibe“, so das ISW.

Putins Truppen bei Gegenoffensive der Ukraine laut Geheimdienst unter Druck

Update vom 1. August, 8.39 Uhr: Die Gegenoffensive der Ukraine setzt die Russen offenbar unter Druck. „Zu den allgemeinen Problemen der russischen Kommandeure im Süden dürften knappe Bestände an Artilleriemunition, ein Mangel an Reserven und Probleme bei der Sicherung der Flanken der verteidigenden Einheiten gehören“, schätzten britische Geheimdienste die Lage in ihrem jüngsten Update zum Ukraine-Krieg ein.

Die Kämpfe konzentrieren sich demnach vor allem auf zwei Abschnitte in der Südukraine. Südlich der Stadt Orichiw stehe den ukrainischen Angreifern die 58. Armee gegenüber. Diese Truppe habe höchstwahrscheinlich mit Kampfmüdigkeit und Abnutzung in vorgeschobenen Regimentern zu kämpfen, die sich seit mehr als acht Wochen in intensiven Gefechten befänden.

Weiter östlich bei Welyka Nowosilka setzten sich die russischen Truppen aus Einheiten des Östlichen und des Südlichen Militärbezirks zusammen, was zu Abstimmungsproblemen führe. „Teile der 5. Armee dürften besonders unter Druck stehen und wahrscheinlich auch das Gefühl haben, dass eine Rotation aus der Frontlinie längst überfällig sei“, teilte das britische Verteidigungsministerium am Dienstag (1. August) mit.

Generalstab veröffentlicht aktuelle Zahlen zu Russlands Verlusten im Ukraine-Krieg

Update vom 1. August, 7.44 Uhr: Der ukrainische Generalstab hat aktuelle Zahlen zu Russlands Verlusten im Ukraine-Krieg veröffentlicht. Unabhängig verifizieren ließen sich die Angaben nicht. In Klammern die Verluste binnen des vergangenen Tages.

Soldaten : 246.690 (+500 zum Vortag)

: 246.690 (+500 zum Vortag) Panzer : 4216 (+5)

: 4216 (+5) Gepanzerte Gefechtsfahrzeuge : 8205 (+17)

: 8205 (+17) Artilleriesysteme : 4839 (+23)

: 4839 (+23) Fahrzeuge und Tanklaster : 7324 (+32)

: 7324 (+32) Flugabwehr-Kampfsysteme : 462 (+2)

: 462 (+2) Kampf- und Aufklärungsdrohnen : 4027 (+10)

: 4027 (+10) Quelle: Angaben des Generalstabs der Ukraine vom 1. August 2023

Anm.: Nach Berechnungen unabhängiger russischer Medien von Anfang Juli 2023 sind bisher im Ukraine-Krieg ca. 47.000 russische Soldaten getötet worden. Diese Zahlen weichen stark von denen ab, die von ukrainischer Seite veröffentlicht werden.

News zum Ukraine-Krieg – die Entwicklungen in der Nacht zum Dienstag

Erstmeldung: Kiew – Erneut sind den russischen Angriffen im Ukraine-Krieg zahlreiche Zivilisten zum Opfer gefallen. Wolodymyr Selenskyj fordert deshalb ein härteres Vorgehen gegen die russische Waffenindustrie – auch die Heimatstadt des ukrainischen Präsidenten stand nun unter Beschuss: Sowohl in Krywyj Rih als auch in der Stadt Cherson stiegen die Opferzahlen bis zum Montagabend (31. Juli) weiter.

Russland meldet im Ukraine-Krieg neue Drohnenangriffe auf Moskau

Russland meldete unterdessen weitere Drohnenangriffe auf sein Territorium. In der russischen Hauptstadt Moskau sind laut Bürgermeister Sergej Sobjanin in der Nacht zum Dienstag mehrere Drohnen dabei mithilfe von Luftverteidigungssystemen abgeschossen worden.

Eine Drohne habe die Fassade eines Hochhauses beschädigt, teilte Sobjanin auf Telegram mit. Informationen über Verletzte gebe es nicht. Laut staatlicher Nachrichtenagentur Tass traf eine Drohne das Hochhaus der Stadtverwaltung. Im 17. Stockwerk gebe es Schäden. Laut russischen Verteidigungsministerium habe es sich um ukrainische Drohnen gehandelt, berichtete Tass.

Die Millionenmetropole Moskau war bereits mehrfach Ziel von Drohnenangriffen, die allerdings in keinem Verhältnis stehen zu den massenhaften Attacken Russlands in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine. Moskau beschießt auch die Hauptstadt Kiew immer wieder mit Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern. Es gab in Kiew Tote, Verletzte und massive Schäden.

Aufnahme vom 1. August: Polizisten sichern ein von Drohnen angegriffenes Gebäude in Moskau. © Alexander Nemenov/AFP

Putin-Gegner Kara-Mursa soll für 25 Jahre ins Straflager

Russlands Justiz hat unterdessen das harte Urteil von 25 Jahren Straflagerhaft gegen den Kremlgegner Wladimir Kara-Mursa bestätigt. Die von Kara-Mursas Anwälten eingereichte Berufung wurde von einem Gericht in der Hauptstadt Moskau abgelehnt, wie Staatsmedien berichteten.

Der 41 Jahre alte Oppositionelle, der international als politischer Gefangener gilt, war im April unter anderem wegen angeblichen Hochverrats zu der langen Straflagerhaft unter besonders harten Bedingungen verurteilt worden. Es war die bisher höchste Haftstrafe gegen einen Regierungskritiker. (mit Nachrichtenagenturmaterial)