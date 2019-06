Wird das Migrationspaket von Innenminister Horst Seehofer am Freitag verabschiedet? „Pro Asyl“ ruft die SDP zu einem „Nein“ auf.

Union und SPD haben sich auf letzte Änderungen an Horst Seehofers Gesetzespaket zu Migration und Abschiebung verständigt.

Es soll bereits an diesem Freitag im Bundestag verabschiedet werden.

Kritik gab es von Opposition und Zivilgesellschaft.

Schelte für Seehofers Migrationspaket

Update vom 6. Juni, 16.43 Uhr: Gegen das Migrationspaket von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) gibt es heftigen Widerstand bei Opposition und Zivilgesellschaft. NRW-Integrationsminister Joachim Stamp (FDP) nannte die sieben Gesetzesvorhaben zu Fragen von Zuwanderung und Abschiebung, über die der Bundestag an diesem Freitag abstimmen soll, am Donnerstag „mangelhaft und praxisfern“.

Stamp forderte unter anderem, es müsse es bessere Chancen für gut integrierte Geduldete geben, die der vorliegende Gesetzentwurf nicht biete. „Das ist nicht nur humanitär unverantwortlich, sondern auch volkswirtschaftlich dämlich.“ Die FDP-Bundestagsfraktion will zum Teil gegen die Gesetzentwürfe stimmen, bei anderen sich enthalten.

Heil verteidigt Migrationspaket gegen Kritiker

Update vom 6. Juni, 13.19 Uhr: Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat Kritik zurückgewiesen, wonach die geplanten Vorhaben in der Migrationspolitik in zu hohem Tempo vorangetrieben worden seien. Die Gesetze seien sehr sorgfältig vorbereitet worden, sagte Heil am Donnerstag im ZDF-„Morgenmagazin“. „Wir wissen alle, dass die Menschen von dieser Regierung, von der Politik insgesamt, erwarten, dass wir große Fragen angehen und konkrete Lösungen liefern. Das tun wir.“

Heil nannte die insgesamt acht Gesetzesvorhaben „ein vernünftiges Gesamtpaket“. Menschlichkeit sei wichtig, „wir müssen aber auch steuern, und wir müssen integrieren“, sagte der Minister.

Vorgesehen ist unter anderem, dass Ausreisepflichtige in bestimmten Fällen in regulären Strafvollzugsanstalten untergebracht werden können. Kritiker hatten auch moniert, die Regelung unterlaufe das Trennungsgebot. Heil sagte: „Die werden nicht gemeinsam mit Straftätern eingesperrt, das wäre ein Zerrbild und das wäre auch nicht rechtens.“ Rechtsstaatliche Kriterien seien berücksichtigt worden. Mit der Eröffnung der Möglichkeit entspreche man einem expliziten Wunsch der Länder.

Pro Asyl ruft SPD-Abgeordnete zu Nein zu Migrationspaket auf

News vom 6. Juni, 12.14 Uhr: Vor der Abstimmung über das Migrationspaket der Koalition am Freitag im Bundestag hat die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl vor allem die Abgeordneten der SPD aufgerufen, den darin vorgesehenen Verschlechterungen für Asylbewerber nicht zuzustimmen. "Ziehen Sie die Notbremse, das Hau-ab-Gesetz öffnet den Weg für schrankenlose Inhaftierungen und Abschiebungen nach vorheriger Entrechtung durch die Isolation in den Ankerzentren", erklärte Pro-Asyl-Geschäftsführer Günther Burkhardt am Donnerstag in Berlin.

Pro Asyl warnte unter anderem vor einer Zunahme von Abschiebungen nach Afghanistan, wie sie die Koalition beabsichtige. Burkhardt verwies dabei auf die katastrophale Sicherheitslage in dem Bürgerkriegsland. Der SPD warf er vor, sich mit ihrer Zustimmung zu dem Gesetzespaket "von humanitären und rechtsstaatlichen Grundsätzen zu verabschieden", was "wider alle Fakten schöngeredet wird". "Eine Partei, die ihre Inhalte preisgibt, zerstört sich selbst", erklärte der Pro-Asyl-Geschäftsführer.

Auch die Grünen-Politikerin Filiz Polat kritisierte die vorgesehenen "massiven Eingriffe in Grund- und Menschenrechte" im ZDF-"Morgenmagazin" als "unverhältnismäßig". Sie wandte sich besonders gegen das Vorhaben der Koalition, Ausreisepflichtige in normalen Gefängnissen unterzubringen. Es handele sich hier nicht um Straftäter, viele der Betroffenen seien zudem Minderjährige, sagte die Grünen-Politikerin.

cg/dpa

In einer neuen Umfrage liegen die Grünen auf Augenhöhe mit der CDU/CSU. Habeck ist nun auch der beliebteste Politiker.