Urteil in spektakulärer Amigo-Affäre um Miesbachs Ex-CSU-Landrat gefallen

Seit Oktober 2018 saßen der Miesbacher Ex-Landrat Jakob Kreidl und der ehemalige Sparkassen-Chef Georg Bromme am Münchner Landgericht II auf der Anklagebank. Jetzt ist ein Urteil gefallen.

Miesbach/München - Dezember 2013 fiel der Startschuss zur Aufklärung der Sponsoring-Affäre, die jetzt ein vorläufiges Ende vor dem Landgericht München II in München fand. Angeklagt waren unter anderem der ehemalige Miesbacher Landrat Jakob Kreidl (CSU) und der frühere Sparkassen-Chef Georg Bromme. Sie gelten als Hauptverantwortliche in einem Fall, bei dem es um teure Reisen, Geburtstagsfeiern und Geschenke für Kommunalpolitiker und Verwaltungsräte ging.

Im Februar 2014 wurde auf einer Sparkassen-Pressekonferenz bekannt gegeben, dass die Bank 77.300 Euro zu einer 118.123 Euro teuren Geburtstagsfeier des damaligen Landrats Kreidl übernommen hatte. Auch die Feier zum 70. Geburtstag des Vize-Landrats Arnfried Färber 2010 hatte das Kreditinstitut bereits gesponsert.

Miesbach: Gegen Kreidl und Bromme bestehen Forderungen im Millionenbereich

Bereits Ende Februar gab Kreidl bekannt, bei einer möglichen Wiederwahl im März, nicht mehr das Amt bekleiden zu wollen. Erst wollte er noch eine weitere Amtszeit anhängen, musste dann aber auf der Druck der Parteispitze zurückziehen. Im Oktober desselben Jahres wurden dem Innenausschuss des Landtags erstmals konkrete Zahlen zur Affäre vorgelegt. Gegen Kreidl bestanden Forderungen in Höhe von 1,78 Millionen Euro, gegen Bromme 4,83 Millionen Euro.

Am 27. Januar 2015 kam es dann zu einer Großrazzia bei der 27 Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht wurden. Man ermittelte wegen Untreue und sogar wegen Bestechung. Drei Jahre brauchten die Ermittler, um alle Beweise zu sichten und rund 50 Zeugen zu befragen. Im März 2018 wurde dann gegen 13 Beschuldigte Anklage erhoben - auch gegen Kreidl und Bromme.

Nach sechs Monaten Verhandlung ist nun ein Urteil in der Sponsoring-Affäre gefallen. Beide kamen mit Bewährungsstrafen und Sozialstunden davon. Merkur.de* berichtete ausführlich in einem News-Blog über jeden Verhandlungstag und nun auch über das Urteil in der Amigo-Affäre von Miesbach um Ex-CSU-Landrat Jakob Kreidl.

