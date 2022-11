US-Midterms: Trump schimpft über Unregelmäßigkeiten „in großer Zahl“ und ruft zu Protesten auf

Von: Linus Prien, Fabian Müller

In den USA stehen die Midterms an. Zu vergeben sind entscheidende Sitze im Kongress. Die Demokraten bangen, Republikaner hoffen. Der News-Ticker.

Update vom 8. November, 20.55 Uhr: Ex-US-Präsident Donald Trump hat am Tag der Zwischenwahlen in den Vereinigten Staaten über angebliche Unregelmäßigkeiten bei der Stimmabgabe geschimpft - und zu Protesten aufgerufen. In Detroit sei Wählern im Wahllokal gesagt worden, sie hätten schon abgestimmt: „Dies geschieht in großer Zahl, auch andernorts. Protestieren, protestieren, protestieren!“, schrieb Trump am Dienstag auf der von ihm mitbegründeten Social-Media-Plattform „Truth Social“ - ohne Belege für seine Behauptungen vorzulegen. Auch würden elektronische Wahlgeräte in konservativen Bezirken des umkämpften Bundesstaates Arizona angeblich nicht funktionieren.

Der 76-Jährige Trump weigert sich bis heute, seine Wahlniederlage 2020 gegen den Demokraten Joe Biden einzugestehen und verbreitet weiter unbeirrt Behauptungen, er sei durch massiven Wahlbetrug um einen Sieg gebracht worden. Im Zuge dessen war am 6. Januar 2021 das Kapitol in der US-Hauptstadt Washington von Trump-Anhängern gestürmt worden. Mehrere Menschen starben.

US-Midterm-Wahlen in Florida: Trump gibt spontane Pressekonferenz - „großartige Nacht“

Update vom 8. November, 20.33 Uhr: Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat bei den US-Zwischenwahlen abgestimmt und eigenen Angaben zufolge Floridas Gouverneur Ron DeSantis unterstützt. Der 76-Jährige erschien mit seiner Frau Melania am Dienstag im Wahllokal in Palm Beach nahe seines Anwesens „Mar-a-Lago“ in Florida. Auf die Nachfrage eines Reporters, ob er für DeSantis gestimmt habe, sagte Trump: „Ja, habe ich“. Zudem sprach Trump von einer wichtigen Wahl und sagte, er erwarte eine „großartige Nacht“ für die Republikaner. Trump stellte sich eher spontan den Reporterfragen. So war etwa kein Mikrofon aufgestellt.

Der 44-jährige DeSantis gilt als möglicher Präsidentschaftskandidat für 2024 und größter interner Konkurrent von Trump, der immer wieder eine eigene Kandidatur andeutet und zuletzt eine „sehr große Mitteilung“ für den 15. November in Aussicht stellte. Trump weigert sich bis heute, seine Wahlniederlage 2020 gegen den Demokraten Joe Biden einzugestehen und verbreitet weiter unbeirrt Behauptungen, er sei durch massiven Wahlbetrug um einen Sieg gebracht worden.

Donald J. Trump und Melania Trump gehen nach der Abstimmung am Wahltag aus dem Wahllokal in West Palm Beach. © IMAGO/Orit Ben-Ezzer

US-Midterms: Florida verbannt plötzlich Bidens Wahlbeobachter - Technik-Probleme gemeldet

Update vom 8. November, 20.02 Uhr: Erneut eine Meldung über eine Störung bei den Midterms. In North Carolina öffneten mindestens vier Wahllokale verspätet. Nun muss in einer Dringlichkeitssitzung entschieden werden, ob die Öffnungszeiten verlängert werden können. Sollte das der Fall sein, werden die Ergebnisse erst später bekannt gegeben.

„Diese Dinge passieren, und die Bezirke haben die Situation mithilfe der Mitarbeiter der staatlichen Wahlbehörde schnell korrigiert“, sagte Karen Brinson Bell, die Leiterin der Wahlbehörde des Bundesstaats. Es sei zwar bedauerlich, dass es zu diesen Verzögerungen gekommen sei, aber sie seien in keiner Weise schändlich oder betrügerisch, führte Brinson Bell aus.

Update vom 8. November, 19.24 Uhr: Nicht alles läuft bei den Midterms in den USA reibungslos ab. Vor einigen Wahllokalen bildeten sich am Morgen lange Schlangen. Außerdem gibt es Berichte über technische Probleme in mehreren Bundesstaaten, darunter Arizona, New Jersey und Texas.

In Maricopa County im Bundesstaat Arizona wiesen etwa ein Fünftel der Auszählmaschinen die Stimmzettel ab. Nach Angaben der Bezirksbeamten hing das Problem damit zusammen, dass Passwörter zu oft eingegeben wurden, wodurch die eingebaute Sicherheitsfunktion aktiviert wurden. Mittlerweile soll das Problem behoben worden sein. Von der US-Regierung hieß es, es gebe keine Anzeichen dafür, dass die Wahl auf elektronischem Wege angegriffen oder beeinflusst wurde.

US-Midterms: Florida verbannt plötzlich Wahlbeobachter - DeSantis-Beamte nennen sie „kontraproduktiv“

Update vom 8. November, 18.30 Uhr: In einigen Wahllokalen in Florida werden keine Wahlbeobachter zugelassen. Das berichtet der US-amerikanische TV-Sender CNN. Beamte des Staates von Republikaner-Gouverneur Ron DeSantis argumentierten in einem Schreiben an das Justizministerium, dass Wahlbeobachter nicht auf der Liste der Personen stehen würden, die Wahllokale betreten dürfen, auch weil dies „kontraproduktiv“ wäre und „möglicherweise das Vertrauen in die Wahl untergraben“ würde.

Zuvor hatte das Justizministerium angekündigt, Wahlbeobachter in 24 Bundesstaaten zu entsenden, darunter auch in drei Bezirke in Florida - Broward, Miami-Dade und Palm Beach. Die Entsendung von Bundeswahlbeobachtern ist seit Jahrzehnten üblich in den USA. Das Ministerium habe jedoch „die Notwendigkeit von Wahlbeobachtern in diesen Bezirken nicht detailliert dargelegt“, so die Begründung eines Beamten gegenüber dem Ministerium. Das Justizministerium lehnte eine Stellungnahme bislang ab. Das Außenministerium von Florida will dagegen selbst Wahlbeobachter in die entsprechenden Wahllokale entsenden.

Nach Angaben des Außenministers von Florida, Cord Byrd, der von Ron DeSantis ernannt worden war, liegt das Problem an einer Neuerung des US-Justizministeriums. Demnach habe etwa auch die Trump-Regierung 2020 Beobachter nach Florida geschickt. Diese hätten die Wahllokale aber nicht betreten, sondern diese von außen überwacht. Nun hätte das Justizministerium Wahlbeobachter ins Innere schicken wollen. Das lehne man ab, da dies nach dem Recht des Bundesstaates nicht zulässig sei.

Der republikanische Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, spricht am 7. November 2022 in Orlando, Florida, bei einer Wahlkampfkundgebung. © IMAGO/Paul Hennessy

Update vom 8. November, 15.59 Uhr: Geschätzt 8,3 Millionen Menschen sind zu den Midterms 2022 zum ersten Mal wahlberechtigt. Diese 18- und 19-Jährigen machten etwa 16 Prozent der Wahlberechtigten unter 30 Jahren, berichtete das Center for Information & Research on Civic Learning and Engagement (CIRCLE) von der Tufts University. Die Wahlberechtigten unter 30 Jahren bestehen etwa aus 4,5 Millionen Weißen sowie 3,8 Millionen People of Color, hieß es weiter.

Midterms: Selenskyj appelliert für Geschlossenheit in den USA

Update vom 8. November, 14.19 Uhr: Wolodymyr Selenskyj hat die USA anlässlich der Midterms aufgerufen, geschlossen zu bleiben. „Ich appelliere an Sie, die unerschütterliche Einheit aufrechtzuerhalten“, bis zu dem Tag, an dem der „Frieden endlich wiederhergestellt“ sei, sagte der ukrainische Präsident in einer Videobotschaft.

Anlass des Videos war seine Auszeichnung mit der US-Freiheitsmedaille. Die Biden-Regierung ist ein wichtiger Verbündeter Kiews. Die künftigen Mehrheitsverhältnisse im US-Kongress könnten aber auch Auswirkungen auf die Ukraine-Politik der USA haben.

Im Midterms-Wahlkampf: Trump beschimpft Pelosi als „Tier“

Update vom 8. November, 13.24 Uhr: Nach „Crazy Nancy“: Donald Trump hat im Midterms-Wahlkampf erneut Nancy Pelosi verunglimpft.

Update vom 8. November, 13 Uhr: In den USA haben die weltweit mit Spannung erwarteten Zwischenwahlen begonnen. An der US-Ostküste öffneten jetzt die ersten Wahllokale. Die letzten Wahllokale schließen erst am Mittwochmorgen um 7 Uhr (deutsche Zeit), da sich die Vereinigten Staaten über mehrere Zeitzonen erstrecken. Mit ersten aussagekräftigen Ergebnissen wird am frühen Mittwochmorgen mitteleuropäischer Zeit nach der Schließung erster Wahllokale gerechnet.

In den USA wird gewählt: Die Midterms 2022 sind am Dienstag gestartet. © Jerry Mennenga/ZUMA Press Wire/dpa

US-Midterms 2022: Ergebnisse könnte auf sich warten lassen

Update vom 8. November, 11.05 Uhr: Die Auszählung der abgegebenen Stimmen bei den Midterm-Wahlen in den USA kann möglicherweise Tage dauern - vielleicht steht sogar erst im Januar fest, welche Partei künftig die Mehrheit im Senat stellt.

Erste Wahllokale in den USA schließen in der Nacht zum Mittwoch um Mitternacht deutscher Zeit. Um 1 Uhr beginnt die Auszählung. Technische Schwierigkeiten, fehlende Wahlhelfer und sehr knappe Entscheidungen haben aber schon oft dafür gesorgt, dass in der Wahlnacht keine klare Tendenz erkennbar war. Teils konnte der Sieger erst mit deutlicher Verspätung ausgerufen werden.

Bei den letzten Midterms im Jahr 2018 waren die Verhältnisse allerdings recht klar. Damals riefen US-Sender kurz nach vier Uhr deutscher Zeit eine Mehrheit für die Demokraten im Repräsentantenhaus aus.

US-Midterms: Trump verspricht „sehr große Ankündigung“

Update vom 8. November, 9.20 Uhr: Kurz vor den Kongresswahlen in den USA heizt Ex-Präsident Donald Trump Spekulationen um eine erneute Präsidentschaftskandidatur an: Er werde am Dienstag, 15. November, eine „sehr große Ankündigung“ machen, sagte Trump bei einer Wahlkundgebung.

In den vergangenen Monaten hatte Trump wiederholt öffentlich mit einer abermaligen Präsidentschaftskandidatur geliebäugelt. Zuletzt hatte er es „sehr, sehr, sehr wahrscheinlich“ genannt, dass er wieder antreten werde.

Donald Trump könnte sich 2024 wieder zur Wahl stellen - um seine Präsidentschaftskandidatur macht er es spannend. © Michael Conroy/dpa

Midterms in den USA: Große Sorge vor politischer Gewalt – Biden setzt „Demokratie auf den Wahlzettel“

Vorbericht: Washington, DC – In den USA stehen am Dienstag (8. November) die Midterm Elections an. Zwei Jahre nach den vergangenen, regulären Präsidentschaftswahlen finden Kongress-Zwischenwahlen statt. Häufig strafen die Wähler die Partei des jeweils regierenden Präsidenten ab. Kurz vor den Wahlen hat auch Joe Bidens demokratische Partei genau diese Befürchtung. Alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und etwa ein Drittel der Sitze im Senat werden neu vergeben. Ebenso stehen in zahlreichen Bundesstaaten Gouverneurswahlen an.

Bis jetzt haben Bidens Demokraten eine knappe Mehrheit im Senat, in dem beide Parteien durch 50 Senatoren vertreten sind. Die Vize-Präsidentin Kamala Harris verfügt jedoch über eine entscheidend gewichtete Stimme, wenn es bei einer Abstimmung zu einem 50/50-Votum kommt. Im Repräsentantenhaus verfügen die Demokraten derzeit ebenfalls noch über eine Mehrheit mit 220 der 435 möglichen Sitze.

Biden im Midterm-Wahlkampf-Endspurt — „Demokratie steht buchstäblich auf dem Stimmzettel“

Obwohl Joe Bidens Demokraten also die Mehrheit im US-Kongress haben, hatte seine Regierung immer wieder Probleme dabei, Gesetzespakete nach eigener Vorstellung zu verabschieden. Dies lag nicht zuletzt daran, dass Senatoren aus den eigenen Reihen gegen Vorschläge aus dem Weißen Haus stimmten. Sollten die Demokraten bei den Midterms ihre Mehrheit verlieren, könnte diese Wahl verhängnisvoll für Joe Biden werden, denn: Ohne Kongressmehrheit wird es deutlich schwieriger, Politik in den USA durchzusetzen.

Die Bedeutung der Wahlen hat Biden bei einer Wahlkampfveranstaltung in Philadelphia im US-Bundesstaat Pennsylvania unmissverständlich eingeordnet: „Die Demokratie steht buchstäblich auf dem Stimmzettel“. Biden bezog sich dabei auf republikanische Politiker, die immer wieder an den Wahlergebnissen der Präsidentschaftswahlen 2020 zweifeln.

Midterms: Diese Rennen könnten über zukünftige Mehrheiten entscheiden

Es ist kein Zufall, dass sowohl Joe Biden als auch der prominente Wahl-Helfer Barack Obama und der ehemalige Präsident Donald Trump ihren Wahlkampf-Endspurt im Bundesstaat Pennsylvania abhalten. Der demokratische Senatskandidat John Fetterman, der noch unter den Folgen eines im Mai erlittenen Schlaganfalls leidet, tritt dort gegen den aus dem Fernsehen bekannten Mediziner Mehmet Oz von den Republikanern an. Es ist eines der besonders engen Rennen, das über die künftige Senatsmehrheit mitentscheiden wird.

Neben Pennsylvania wird auch das Senats-Rennen in Georgia entscheidend sein. Vor zwei Jahren war es der überraschende Gewinn der beiden Senatssitze in Georgia, der den Demokraten die knappe Kontrolle über die Kammer sicherte. Gegen den 53 Jahre alten Pastor Raphael Warnock schickten die Republikaner Herschel Walker ins Rennen, einen 60 Jahre alten ehemaligen Football-Star.

Midterms: Amerikaner sorgen sich zunehmend über politische Gewalt

88 Prozent der amerikanischen Bevölkerung sind einer Umfrage der Washington Post zufolge in Sorge, dass die politische Spaltung in den Vereinigten Staaten so weit fortgeschritten ist, dass ein erhöhtes Risiko politisch motivierter Gewalt besteht. 63 Prozent der Befragten äußerten sich sogar „sehr besorgt“, hieß es weiter.

Im aggressiv geführten Wahlkampf hatte zuletzt eine gewaltsame Attacke auf den 82 Jahre alten Ehemann der demokratischen Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi die Angst vor politisch motivierter Gewalt verstärkt. Der Täter hatte es eigentlich auf die mächtige Vorsitzende des Repräsentantenhauses abgesehen, die er aber nicht antraf. Biden und das Weiße Haus äußerten sich besorgt über die Lage. Drohungen gegen Politiker und auch ihre Familienmitglieder nehmen in den USA schon seit einiger Zeit zu. Prognosen zu den Midterms zeigen, wo es besonders enge Rennen geben wird. (lp/dpa)