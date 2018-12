Michelle Obama verschiebt wegen Beisetzung von Bush Buchvorstellung in Berlin

Michelle Obama hat wegen der Beisetzung des früheren US-Präsidenten George H.W. Bush ihre geplanten Lesungen in Berlin und Paris verschoben.

Washington - Michelle Obama hat wegen der Beisetzung des früheren US-Präsidenten George H.W. Bush ihre geplanten Lesungen in Berlin und Paris verschoben. "Es ist wichtig für mich, bei der Familie Bush zu sein, um das außergewöhnliche Leben des Präsidenten George H.W. Bush zu feiern", schrieb die ehemalige First Lady am Sonntag im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Leider kann ich daher nicht nach Paris und Berlin reisen." Sie kündigte an, die Lesungen im nächsten Jahr nachzuholen.

It’s important to me to join the Bush family in celebrating President George H.W. Bush’s exemplary life. This will unfortunately preclude my visits to Paris and Berlin. I’ve been deeply touched by the enthusiasm for my memoir, and I’m working to reschedule my trip for next year. — Michelle Obama (@MichelleObama) 2. Dezember 2018

Lesen Sie auch : Nach dem Tod von George H. W. Bush: So trauert die Welt um den „Freund der Deutschen“

Michelle Obama befindet sich derzeit auf einer Lesereise, um für ihr Buch "Becoming. Meine Geschichte" zu werben. Am kommenden Mittwoch wollte sie das Buch in Paris vorstellen, am Donnerstag in Berlin. Der am Freitag verstorbene Ex-Präsident Bush wird am Donnerstag im texanischen Houston beigesetzt.

I hope readers and ticket holders will understand my decision regarding my desire to attend President Bush’s funeral, and join me in paying tribute to him and his tremendous contributions to our world. — Michelle Obama (@MichelleObama) 2. Dezember 2018

Michelle Obamas Mitte November erschienene Memoiren wurden binnen kürzester Zeit zum Bestseller, auch in Deutschland. Das Buch wurde in 31 Sprachen übersetzt. Die 54-Jährige schildert darin ihre Zeit im Weißen Haus, gibt aber auch Einblicke in ihr Privatleben. Die Eintrittskarten zu ihren Lesungen finden reißenden Absatz.

Zu diesem Thema: Eine letzte Ehre: Trump nimmt an Trauerfeier für George H. W. Bush teil

AFP