GroKo-Klausur im Ticker: Das fordert die SPD von Seehofer und Spahn

Das Bundeskabinett kommt am Dienstag für ein zweitägiges Treffen zusammen. Ein Arbeitsprogramm soll festgelegt werden. Doch zuerst müssen die internen Streitereien der CDU/CSU überwunden werden. Wir berichten im News-Ticker.

Das Kabinett kommt am Dienstagnachmittag (14.00 Uhr) zu einer zweitägigen Klausur im brandenburgischen Schloss Meseberg zusammen.

Merkel will mit ihren 15 Ministern von CDU, CSU und SPD ein Arbeitsprogramm für die nächsten Monate festzurren.

Die SPD fordert ein Machtwort innerhalb der Union und kritisiert Horst Seehofer und Jens Spahn für ihre „Überschriften-Politik“.

13.45 Uhr: Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) hat mahnende SPD-Worte zur Union vor der ersten Klausur des neuen schwarz-roten Kabinetts kritisiert. Nach der langen Regierungsbildung erwarteten die Menschen, dass sich die Regierung der aktuellen Herausforderungen annehme. „Dazu sind einige Wortmeldungen aus der SPD so kurz vor der Klausur nicht hilfreich“, sagte Kauder der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. „Was soll damit erreicht werden, fragt man sich.“ Die Menschen wollten nur eines: „Die Koalition soll jetzt handeln.“

13.19 Uhr: Die Sacharbeit der Minister müsse nun beginnen, forderte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil am Dienstag im BR-Radiosender Bayern 2. In den vergangenen Wochen habe es einen „Wettbewerb um die besten Überschriften zwischen Herrn Spahn und Herrn Seehofer“ gegeben, kritisierte Klingbeil. Er bezieht sich damit auf die Äußerungen von Innenminister Horst Seehofer (CSU) und Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), die mit Aussagen zum Islam und zu Hartz IV für Kontroversen gesorgt hatten. Daraufhin hatte die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles mit den beiden abgerechnet.

10.30 Uhr: Dreyer forderte ein "Machtwort" innerhalb der Union. "Denn der Streit, der von Seehofer und von Spahn vom Zaun gebrochen worden ist, richtet sich ja weniger gegen die SPD, als gegen die eigene Positionierung innerhalb der CDU/CSU", sagte sie dem SWR.

+ SPD-Vize Malu Dreyer erwartet ein Aufbruchsignal. © dpa / Uli Deck

10.00 Uhr:

Vor Beginn der Kabinettsklausur hat Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) die aktuellen Konflikte unter den Koalitionspartnern als normal bezeichnet. Es gebe keinen Grund zur Nervosität, wenn es mal Diskussionen gebe, sagte Scheuer am Dienstag im ZDF-"Morgenmagazin". Das sei in der Politik völlig normal. "Wir sind ja nicht beim Hallenhalma."

Natürlich gebe auch unterschiedliche Meinungen in einer Bundesregierung, fügte der CSU-Politiker hinzu. "Das ist aber nicht schlimm." Scheuer zeigte sich überzeugt, das zweitägige Treffen auf Schloss Meseberg nahe Berlin werde ein "Politikcamp, wo wir Arbeitsatmosphäre aufnehmen".

+ Andreas Scheuer. © dpa / Christophe Gateau

Der Vorbericht auf die Klausur in Meseberg

Berlin - Die stellvertretende SPD-Vorsitzende Malu Dreyer erwartet von der Klausur des Bundeskabinetts ein Aufbruchsignal. "Ich finde, dass es kein besonders guter Start war", sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin am Dienstag dem Sender

SWR Aktuell

. "Deshalb hoffe ich doch, dass es nach Meseberg wirklich losgeht mit der Umsetzung der Projekte."

Die SPD-Politikerin nannte als Beispiele das Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit, die Wiederherstellung der Parität in der Krankenversicherung und ein Sofortprogramm zur Verbesserung der Pflege. Das Bundeskabinett kommt am Dienstag zu einer zweitägigen Klausur zusammen, auf der Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Minister das Arbeitsprogramm für die kommenden Monate festlegen wollen.

Nach holprigem Start

Der Start der neuen Großen Koalition war geprägt von Streit und Diskussionen. Die SPD macht dafür besonders Innenminister Horst Seehofer (CSU) und Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) verantwortlich.

Spahn irritierte die SPD mit scharfen Debattenbeiträgen außerhalb seines Ressorts, etwa Äußerungen zur Armut von Hartz-IV-Empfängern und zu angeblichen "rechtsfreien Räumen" in einigen deutschen Großstädten. Auf heftigen Widerspruch in der SPD stieß auch die Äußerung Seehofers, der Islam gehöre nicht zu Deutschland.

afp, dpa, mke