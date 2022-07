Ringtausch-Ärger: Merz gibt den Antreiber und reist auf eigene Faust – ein zweites Mal früher als die Ampel

Kritiker werfen der Ampel-Koalition vor, zu zögerlich Waffen im Ukraine-Krieg zu liefern. CDU-Chef Merz will in Warschau die Wogen glätten. News-Ticker.

Warschau - Deutschland und seine EU-Partner geraten angesichts der russischen Invasion in die Ukraine in Ringtausch-Stress: Polen ist über ausbleibende Nachlieferungen aus der Bundesrepublik verstimmt – aber nicht der Kanzler, sondern der deutsche Oppositionsführer reist hin. Einen Schlafwagen-Tweet wie bei seiner Kiew-Reise setzte Friedrich Merz bei der Hinfahrt nach Warschau am Mittwoch (27. Juli) allerdings nicht ab.

Polen-Reise des CDU-Chefs: Friedrich Merz trifft Präsident Morawiecki

Was aber von einem Unionsfraktions-Sprecher und offiziellen Fotos bestätigt ist: Merz sprach in Warschau mit dem polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki. Einzelheiten wurden zunächst nicht genannt. Außerdem traf Merz den früheren Regierungschef und jetzigen Oppositionspolitiker Donald Tusk sowie den Vorsitzenden der nationalkonservativen polnischen Regierungspartei PiS, Jaroslaw Kaczynski.

© Michal Dyjuk/dpa

Vorwürfe im Ringtausch: Berlin liefert im Ukraine-Krieg zu langsam

Merz sucht angesichts der Verstimmung über Deutschlands Verhalten bei Waffenlieferungen an Kiew Kontakt zur polnischen Politik. Polen hatte der Ukraine Panzer sowjetischer Bauart überlassen, und sollte dafür Ersatz von Verbündeten wie Deutschland bekommen.

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) räumte kürzlich ein, dass der Ringtausch mit Polen nicht läuft wie geplant. Polen hat mehr als 200 Panzer an die Ukraine abgegeben, ist aber unzufrieden mit dem deutschen Angebot eines Ausgleichs.

Affront gegen den Kanzler? Merz verreist im Ringtausch-Streit früher als Scholz

Die Polen-Reise von Merz kann durchaus als Brüskierung von Kanzler Olaf Scholz (SPD) verstanden werden. Der CDU-Chef hatte die Bundesregierung zuvor aufgefordert, wie versprochen Panzer an Polen weiterzugeben und warf der Ampel-Koalition unter Scholz vor: „Die Öffentlichkeit wird getäuscht.“

Am Freitag (29. Juli) will Merz weiter zu Gesprächen nach Litauen reisen. Er war Anfang Mai bereits in die Ukraine gereist - als erster deutscher Spitzenpolitiker - und in Kiew von Präsident Wolodymyr Selenskyj empfangen worden. (frs mit Material von dpa und AFP)