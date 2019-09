Merkel und Kramp-Karrenbauer: Bruch zwischen den mächtigen CDU-Frauen?

Merkel und Kramp-Karrenbauer fliegen getrennt - war AKK in der Regierungsmaschine unerwünscht?

Immer wieder wird über das schwierige Verhältnis von Merkel und Kramp-Karrenbauer berichtet. Ist die AKKs Flugausladung ein weiterer Punkt auf der Fahnenstange?

Nachdem Angela Merkel und Annegret Kramp-Karrenbauer mit zwei verschiedenen Flugzeugen in die USA geflogen sind, ist nicht nur die Klimadebatte erneut angestoßen worden. Ebenso wird das Verhältnis von der Bundeskanzlerin und der Verteidigungsministerin besprochen - gibt es persönliche Probleme zwischen den Politikerinnen?

Merkel und AKK: Gibt es einen Streit zwischen den CDU-Politikerinnen?

Offiziell wird ein Streit zwischen Merkel und AKK dementiert, immer wieder gibt es allerdings Berichte, die sich um Konflikte zwischen den beiden drehen. Ob im Rahmen der Flüchtlingskrise, im Umgang mit dem Video von Rezo oder bei Kramp-Karrenbauers Wechsel in das Verteidigungsministerium, immer wieder scheint es Meinungsverschiedenheiten zu geben. Sogar von einem Putschversuch Kramp-Karrenbauers gegen Merkel war die Rede.

Wie Bild wissen will, gab es unter Merkels Beraterinnen schon länger Streit darüber, wie mit Kramp-Karrenbauer umzugehen sei. Konkret gehe es darum, ob und wie viel Zeit und Chancen man der Verteidigungsministerin noch geben würde. Unter Umständen wäre es möglich, dass auch der Flugzeug-Eklat ein weiterer Punkt dieser Fahnenstange sei und Merkel damit Macht demonstriere.

Flug in die USA - AKK war offenbar in Merkels Regierungsmaschine unerwünscht

Eigentlich war ein gemeinsamer Flug in die USA schon lange geplant gewesen, erst kurz vor Abflug kam die überraschende Änderung. Obwohl in Merkels Regierungsmaschine noch ausreichend Platz war, starteten folglich zwei Flieger an die US-Ostküste. Vor allem nach dem abgeschlossenen Klimapaket der Bundesregierung und im Rahmen des UN-Klimagipfels wurde dieser Flug als unnötiger Hohn eingeschätzt - denn die Maschinen starteten nur mit rund einer halben Stunde Abstand voneinander und waren nicht voll besetzt.

Offiziell seien „Platzmangel“ und „organisatorische Gründe“ Schuld an dem Doppelflug - verschiedene Delegationen müssten unabhängig voneinander agieren können. Warum aber trotz ausreichend Platz und ähnlicher Abflugzeit keine andere Lösung gefunden werden konnte, bleibt auch weiterhin unklar.

Vor allem nach der Verabschiedung des Klimapakets der Bundesregierung und dem UN-Klimagipfel mit Flugzeug-Kritikern wie Greta Thunberg erscheint diese CO2-Doppelbelastung wie blanker Hohn. Unabhängig von möglichen persönlichen Differenzen.