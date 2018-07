Merkel gegen Seehofer: Verkündet die Kanzlerin die Entscheidung heute im ZDF-Interview?

Innenminister Horst Seehofer hat Kanzlerin Angela Merkel im Asylstreit ein Ultimatum gesetzt. Das läuft an diesem Sonntag aus. Verkündet sie die Entscheidung im ZDF-Sommerinterview?

Berlin/München - Bereits in anderen EU-Ländern registrierte Flüchtlinge will Innenminister Horst Seehofer an der deutschen Grenze künftig abweisen - das will er an diesem Sonntag verkünden und am morgigen Montag in die Tat umsetzen. So lautete sein Ultimatum, wenn Kanzlerin Angela Merkel auf diversen EU-Gipfel nicht liefern würde.

Doch eben das hat sie getan, meinen nicht nur CDU-Größen wie der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther, sondern auch etwa CSU-Vize Manfred Weber im Münchner Merkur*. Am Ende des Tages wird aber nur einer entscheiden, ob Merkel geliefert hat oder nicht: Horst Seehofer.

Aus einem Schreiben Merkels an die Koalitionspartner SPD und CSU geht hervor, dass Merkel neben geplanten Abkommen mit Spanien und Griechenland mit 14 weiteren Staaten, darunter Tschechien und Ungarn, Absprachen über eine beschleunigte Rückführung von Flüchtlingen getroffen hat. Tschechien und Ungarn dementieren dies allerdings, was nicht nur CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt stutzig macht.

Merkel gegen Seehofer: Entscheidende Treffen am Sonntagnachmittag

Bereits am Samstagabend trafen sich Merkel und Seehofer im Kanzleramt. Wobei insbesondere Merkel erschöpft wirkte, allerdings lächelnd ins Auto stieg. Ein erster Fingerzeig für einen positiven Ausgang des Asystreits zwischen den beiden? Dann könnte man aber auch Seehofers Bild nehmen, als er im Auto sitzt - und alles andere als lächelt.

+ Seehofer nach dem Treffen mit Merkel im Kanzleramt. © dpa / Paul Zinken

Fakt ist: Am Sonntagnachmittag treffen sich die Gremien von CDU und CSU, allerdings einzeln. Dann sollen auf beiden Seiten Merkels Ergebnisse aus Brüssel im Detail beleuchtet werden. Die CSU muss dann entscheiden: Setzt sie sich über Merkels Willen hinweg und zieht den Alleingang durch? Dann würde sie sicherlich ihren stärksten Mann in Berlin verlieren: Nämlich Seehofer. Merkel müsste wohl auf die Richtlinienkompetenz pochen und ihn entlassen, will sie ihr Gesicht in Deutschland und im Ausland wahren.

Merkel gegen Seehofer: „Interviewschlacht“ zum Asylstreit bei Anne Will und im ZDF

Dass sich Merkel ausgerechnet an diesem Sonntag den Fragen von Bettina Schausten im ZDF-Sommerinterview stellt, ist Zufall. Dennoch könnte dann schon Klarheit herrschen, wie ihr Streit mit Seehofer ausgeht. Vielleicht reagiert Merkel also schon auf Seehofers Entscheidung. Das Interview wird um 19.10 Uhr gesendet. Allerdings soll es nach Bild-Informationen bereits am Nachmittag aufgezeichnet werden, was die Chancen auf große Ankündigungen schmälert. Zudem: Sollte Seehofer tatsächlich einen Alleingang unternehmen wollen und sie müsste ihn entlassen, dann wohl eher nicht im ZDF-Interview sondern via offiziellem Statement - und auch erst, nachdem sie sich lange genug Gedanken gemacht hat.

Der Asylstreit ist auch zu einer Art „Interviewschlacht“ geworden. Bereits am Mittwoch stellte sich Seehofer in der ARD-Sendung „Sandra Maischberger“ und bekräftige die Position seiner CSU im Asylstreit. Er signalisierte jedoch zugleich Einigungsbereitschaft. „Wir werden das vernünftig unter Aufrechterhaltung der beiderseitigen Glaubwürdigkeit zu lösen versuchen“, beschwor Seehofer. Er beklagte aber auch, dass ihn eine Merkel-Aussage emotional sehr getroffen habe. Mehr dazu hier.

Merkel gegen Seehofer: Sommerinterviews feiern 30-jähriges Jubiläum

Die Reihe der Sommerinterviews wird in diesem Jahr bereits zum 30. Mal gesendet und feiert daher Jubiläum. Das ZDF-Politikmagazin „Berlin direkt“ zeigt vom 1. Juli bis zum 26. August insgesamt acht Interviews. Nach der Kanzlerin, folgt das Gespräch zwischen Bettina Schausten und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am 8. Juli. Zwei Wochen später, am 22. Juli, spricht Thomas Walde mit FDP-Chef Christian Lindner, bevor dieser am 29. Juli mit Linken-Chef Bernd Riexinger redet.

In den Wochen darauf stehen im "ZDF-Sommerinterview" außerdem Grünen-Chefin Annalena Baerbock (5. August), AfD-Chef Alexander Gauland (12. August), SPD-Chefin Andrea Nahles (19. August) und CSU-Chef Horst Seehofer (26. August) Rede und Antwort. Die Sendung läuft an genannten Sonntagen jeweils um 19.10 Uhr im ZDF.

Brisanz ist außerdem an diesem Sonntag zu erwarten, weil Anne Will den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder eingeladen hat. Doch auch die weiteren Gäste haben es in sich.

