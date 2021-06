Merkel auf schwieriger Ost-Mission: Kanzlerin muss sich vor Sachsen-Anhalt-Wahl Kritik anhören

Ost-Konferenz am Mittwoch

+ © Sebastian Willnow/dpa/picture alliance Angela Merkel und Reiner Haseloff nach der Ost-Ministerpräsidentenkonferenz im Jahr 2018. © Sebastian Willnow/dpa/picture alliance

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Die Wahl in Sachen-Anhalt naht. Zuvor könnte ein Routine-Termin zur Wahlkampf-Runde geraten. Auch Kanzlerin Angela Merkel muss sich dabei Kritik anhören.

Magdeburg/Berlin - Am Sonntag wird in Sachsen-Anhalt ein neuer Landtag gewählt* - schon vorab blicken die Parteien mit Sorge auf einen möglichen Wahlerfolg für die AfD*. In dieser Gemengelage birgt ein sonst kaum beachteter Termin ungewohnte Brisanz: Am Mittwoch treffen sich die Ministerpräsidenten der Ost-Bundesländer. Auch Kanzlerin Angela Merkel nimmt an dem virtuellen Treffen teil. An Forderungen mangelte es schon im Vorfeld nicht. Auch CDU-Wahlkämpfer Reiner Haseloff* rügte gravierende Mängel.

Landtagswahl in Sachsen-Anhalt: Haseloff übt vor Wahltag Kritik an Merkels Regierung

„Bei der Rentenangleichung darf es bei der Abmilderung von Härtefällen nicht erneut Lücken geben“, sagte Haseloff. Dabei müssten auch Naturwissenschaftler und freischaffende bildende Künstler einbezogen werden. In einer Mitteilung würdigte Haseloff zugleich die bisherigen Bemühungen. In den Verhandlungen mit der EU hätten drastische Verluste bei den EU-Mitteln für die ostdeutschen Übergangsregionen verhindern werden können.

Auch bei der Ansiedlung von Bundesbehörden im Osten gebe es Fortschritte, sagte Haseloff. Als Beispiele nannte er die Außenstelle des Bundesverwaltungsamts in Magdeburg, die Agentur für Innovation in der Cybersicherheit in Halle oder die Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft in Naumburg. „Gleichwohl gibt es nicht nur in der Verteilung von Bundesbehörden weiter deutliche Unterschiede zwischen Ost und West“ erklärte der sachsen-anhaltische Ministerpräsident. „Die Annäherung der Lebensverhältnisse und eine vorausschauende Strukturpolitik für den Osten sind daher auch künftig unerlässlich.“

Ost-Ministerpräsidentenrunde: Ramelow rügt indirekt CSU und Laschet

Sein Thüringer Amtskollege Bodo Ramelow schoss scharf in Richtung der CSU - und von Kanzlerkandidat Armin Laschet. Er warf ihnen indirekt Lobbypolitik zugunsten der eigenen Länder vor. „Wie selbstverständlich“ seien das Mobilitätszentrum nach Bayern* und das Batterieforschungszentrum nach Nordrhein-Westfalen gegeben worden. Zwar bekämen die Ostländer dann irgendeinen Außenstandort oder würden anderweitig am Rande beteiligt. Das aber sei „das Gegenteil meiner Erwartungshaltung an eine Bundesregierung“, sagte der Thüringer Ministerpräsident. Er erwartet nun, dass das von einer Kommission vorgeschlagene „Zukunftszentrum für europäische Transformation und Deutsche Einheit“ in Ostdeutschland angesiedelt wird.

Seiner Meinung nach existieren „in den neuen Ländern nach wie vor besondere Problemlagen“, die durch Corona noch einmal verstärkt worden seien. So beinhalte das Kurzarbeitergeld bei niedrigen Löhnen und Gehältern keine Armutsfestigkeit. „Außerdem kritisiere ich, dass man Soloselbständigen keinen Unternehmerlohn in die Förderinstrumente eingebaut hat“, sagte Ramelow. Zwar sei dies in Westdeutschland grundsätzlich nicht anders. Aber dort sei die Widerstandskraft bei einer breit aufgestellten Wirtschaft größer als bei einer Wirtschaft, die sich erst in den zurückliegenden 30 Jahren entwickelt habe.

Ost-Bundesländer: Zündstoff bei Runde mit Merkel - Wanderwitz sorgte für Eklat

Neben Merkel soll auch ihr Ost-Beauftragter Marco Wanderwitz im Anschluss an die Beratungen an einem „virtuellen Austausch“ teilnehmen. Möglich, dass dabei kritische Worte ausgetauscht werden. Er hatte jüngst erklärt, ein Teil der Bevölkerung in den fünf Ost-Ländern habe „gefestigte nichtdemokratische Ansichten“ - und dafür teils heftigen Widerspruch geerntet.

Widersprochen hat am Mittwoch auch ein umstrittener CDU-Politiker - der im Bundestagswahlkamp als Direktkandidat im Osten punkten will: Hans-Georg Maaßen. Er hält einen Teil seiner Wähler im Osten Deutschlands nicht für verloren. Viele haben eher ein „feines Sensorium“, was politische Veränderungen angeht und sie wollten sich nicht bevormunden lassen, wie sie zu sprechen und zu essen haben, sagte er dem Sender Welt am Mittwoch. „Das ist ein Anspruch, dass die Politik das tut, was die Menschen möchten, und nicht umgekehrt: Sie möchten sich nicht vorschreiben, wie sie zu leben haben.“ Wer ihnen dies vorschreibe, sagte Maaßen nicht. (dpa/AFP/fn) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.