Vor Treffen am Donnerstag: Merkel geht zögerlich auf Macron zu

Debatte über EU-Reformen

+ © AFP / LUDOVIC MARIN Emmanuel Macron und Angela Merkel müssen sich einigen, bevor wichtige EU-Reformen verabschiedet werden können. © AFP / LUDOVIC MARIN

In der CDU stoßen Emmanuel Macrons Vorschläge für EU und Eurozone teils auf harten Widerstand. Am Donnerstag wird Frankreichs Präsident in Berlin erwartet.