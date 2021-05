CDU droht Notbremsen-Machtkampf: Laschet will Regel beenden - gegen Merkels Willen?

Interne Äußerungen durchgesickert

Die Bundes-Notbremse könnte der CDU neue Probleme bereiten: Offenbar haben die Kanzlerin und ihr Nachfolge-Anwärter sehr unterschiedliche Pläne für die Regel.

Berlin - Auch, wenn sie dank sinkender Inzidenzen nur noch in wenigen Gegenden greift: Die Corona-Notbremse des Bundes bleibt weiter ein Zankapfel. Nun könnte gar eine Machtprobe zwischen Regierung und CDU-Chef drohen.

Denn während Kanzlerin Angela Merkel* (CDU) offenbar zumindest darüber nachdenkt, die Regel um drei Monate bis Ende September zu verlängern, will Nachfolge-Anwärter Armin Laschet die Notbremse schon in wenigen Wochen ad acta legen. Das hat Merkels Parteichef am Montag intern klargestellt. Sollten sich die bislang nur über die Medien kolportierten Haltungen der beiden Spitzenpolitiker bestätigen, könnte der CDU* im Wahlkampf ein weiterer Machtkampf drohen - wobei Merkel als amtierende Regierungschefin die besseren Karten hätte.

Laschet gegen Merkel? CDU-Kanzlerkandidat will Notbremse schon Ende Juni auslaufen lassen

„Die Bundesnotbremse läuft wie geplant zum 30. Juni aus. Es gibt angesichts sinkender Inzidenzzahlen keinen Anlass, sie zu verlängern“, sagte Laschet nach Information der dpa in einer Sitzung des Parteipräsidiums. Der Kanzlerkandidat habe betont, weitere Einschränkungen könnten dezentral beschlossen werden: „Für vereinzelte regionale Entwicklungen braucht es keine Bundesnotbremse. Da muss man vor Ort reagieren.“

Zugleich sprach sich Laschet* nach Teilnehmerangaben dafür aus, die gesetzlichen Regelungen zur pandemischen Lage bis zum 30. September zu verlängern. „Bis dahin gelten zum Beispiel auch die Regelungen zur Kurzarbeit und zu den Wirtschaftshilfen“, wurde Laschet zitiert. Das CDU-Präsidium hatte sich teils in Person in Berlin und teils online beraten.

Die Bild hatte vergangene Woche über Verlängerungspläne für die Notbremse berichtet und Merkel als Unterstützerin der Idee genannt - allerdings ohne eine konkrete Quelle zu nennen. Anders als bei der pandemischen Lage könnte es gegen diese Idee offenbar auch in der Unions-Fraktion Widerstand geben. „Für eine weitere Verlängerung sehe ich keine eigene Mehrheit der Regierungsparteien bei einer Abstimmung im Bundestag“, sagte der CDU-Abgeordnete Christian von Stetten dem Blatt.

Corona-Notbremse: Verlängerung steht Ende Juni an - CDU droht neuer Streit

Die bundesweit verbindlichen Regeln für schärfere Corona-Maßnahmen waren am 23. April in Kraft getreten. Danach ist unter anderem vorgesehen, dass in Landkreisen und kreisfreien Städten, die drei Tage lang eine Sieben-Tage-Inzidenz von 100 überschritten haben, nächtliche Ausgangsbeschränkungen verhängt werden sollen. Inzwischen sind die Corona-Zahlen aber stark gesunken, alle Bundesländer sind unter den politisch bedeutsamen Inzidenz-Wert von 50 gerutscht.

Mit den einheitlichen Regelungen wollte die Politik einen Flickenteppich in den Bundesländern verhindern. Befristet sind sie bisher maximal bis zum 30. Juni. Allerdings sorgt die Notbremse zumindest bei einigen Gruppen für fortwährenden Unmut. Erst am Wochenende hatte Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff im Landtagswahlkampf erklärt, die Bundes-Notbremse habe „ungewollt Extremisten in die Hände gespielt“.

Laschet hatte auch für das Ost-Bundesland, in dem CDU und AfD um die Rolle als stärkste Kraft im Landtag ringen*, eine klare Maßgabe parat. Er warnte vor Gedankenspielen über eine Zusammenarbeit mit den Rechtspopulisten. „Wer darüber nachdenkt, mit der AfD zu kooperieren, trifft auf den gebündelten Widerstand der ganzen CDU“, sagte der Parteichef in der montäglichen Runde. (dpa/fn) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.