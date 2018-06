Tunesier in Köln soll deutlich größere Menge an Gift-Samen gelagert haben

Köln-Chorweiler: In diesem Haus sollen laut Medienbericht deutlich größere Mengen an Gift-Samen deponiert gewesen sein.

Laut einem Medienbericht soll der Tunesier, der in Köln hochgiftiges Rizin hergestellt haben soll, deutlich mehr giftige Samen besessen haben, als bisher bekannt geworden war.

Köln - Der wegen der Produktion von Gift inhaftierte Tunesier soll in seiner Kölner Wohnung mehr als doppelt so viele Rizinussamen gelagert haben als bislang bekannt. Dies berichtete der Kölner Express am Dienstag unter Berufung auf Ermittlerkreise. Die Polizei entdeckte demnach neben fertigen Gifteinheiten offenbar mehr als 2000 der giftigen Samen in der Wohnung des in der vergangenen Woche festgenommenen 29-Jährigen.

Die Bundesanwaltschaft hatte in der vergangenen Woche mitgeteilt, der festgenommene Sief Allah H. habe bei einem Internetversandhändler tausend Rizinussamen erworben. Laut Express soll der Tunesier aber nicht nur bei einem Onlinehändler, sondern bei mehreren Verkäufern die toxische Rohware bestellt haben.

Bundesstaatsanwalt: Tunesier stellte in Köln hochgiftiges Rizin her

Polizisten hatten am Dienstag vergangener Woche die Wohnung des Tunesiers in einem Hochhaus in Köln-Chorweiler gestürmt und den 29-Jährigen festgenommen. Laut Bundesanwaltschaft hatte er in dem Haus hochgiftiges Rizin hergestellt.

Der Mann sitzt seit dem vergangenen Mittwoch wegen Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz in Untersuchungshaft. Zudem wird gegen ihn wegen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat ermittelt. Unklar ist allerdings, ob er das Gift bei einem möglichen islamistischen Anschlag einsetzen wollte.

afp