Brisante Runde bei Maybrit Illner - schadet die Ibiza-Affäre den Populisten?

In Maybrit Illners Talkshow am Donnerstagabend diskutieren die Gäste wieder über ein aktuelles Thema. Diesmal geht es um die Ibiza-Affäre.

Berlin - In der Talkshow „Maybrit Illner“ am Donnerstagabend diskutieren die Gäste wieder über ein aktuelles Thema. Diesmal geht es um die Ibiza-Affäre in Österreich. Konkreter um die Frage: „Skandal in Österreich – schadet das den Populisten?“ Das ZDF fasst das brisante Thema so zusammen: „Es geht um rechte Saubermänner, die kein Problem mit schmutzigen Geschäften haben, solange diese nicht öffentlich werden. FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache musste als Vizekanzler zurücktreten, in Österreich zerfällt die Regierung.“

Die entscheidenden Fragen der Sendung sollen sein: Was bedeutet der Skandal für die FPÖ und ihre Schwesterparteien? Zum Beispiel für die AfD in Deutschland? Schadet der Skandal den Populisten in Europa so kurz vor der Wahl?

Maybritt Illner (ZDF): Diese Gäste wurden zur „Skandal in Österreich“-Talkrunde eingeladen: