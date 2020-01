Maybrit Illner: Irankrise - Ist ein Krieg noch zu verhindern?

In der ersten Sendung von Maybrit Illner nach der Winterpause geht es um die Irankrise. Zu Gast ist unter anderem der ehemalige Außenminister Sigmar Gabriel.

Berlin - Maybrit Illner ist mit ihrer Talkshow im ZDF zurück aus der kurzen Winterpause. In der ersten Sendung am Donnerstag, dem 9. Januar 2020, geht es um das derzeit heikelste Thema in der internationalen Politik - die Irankrise.

Der Talk steht am Donnerstag um 22:15 Uhr unter der Überschrift „USA gegen Iran – ein vertagter Krieg?“. Die Talkmasterin diskutiert mit ihren Gästen über die Eskalation im Nahen Osten. Nachdem US-Präsident Donald Trump die Tötung des Top-Generals Ghassem Soleimani ausführen lassen hatte, schwor der Iran „Schwere Rache“. Ein US-Stützpunkt wurde mit Raketen angegriffen. Der Schaden war aber wohl nur gering. Außerdem kam es zu einem Absturz eines ukrainischen Passagierflugzeuges im Iran, bei dem 176 Menschen starben. Die Ursache ist noch unklar. Es wird aber spekuliert, dass der Iran die Schuld trägt. Die europäischen Staaten denken darüber nach ihren Truppen sicherheitshalber aus der Region zurückzuziehen.

Maybritt Illner will mit ihren Gästen, darunter auch der ehemalige Außenminister Sigmar Gabriel, dringende Fragen klären. Setzt Teheran auf Deeskalation oder folgt die „schwere Rache“ noch? Werden die US-Sanktionen die iranische Führung aufhalten auf dem Weg zu einer Atombombe? Ist ein militärischer „Showdown“ mit demIran nur aufgeschoben? Und wo steht Europa in diesem Konflikt?

Maybrit Illner (ZDF): Die Gäste

Sigmar Gabriel (SPD) , ehemaliger Außenminister und Vizekanzler. Seit Juni 2019 Vorsitzender des „Vereins Atlantikbrücke e.V.“.

, ehemaliger Außenminister und Vizekanzler. Seit Juni 2019 Vorsitzender des „Vereins Atlantikbrücke e.V.“. Daniel Gerlach , Journalist und Nahost-Experten.

, Journalist und Nahost-Experten. Düzen Tekkal , Journalistin und Kriegsreporterin.

, Journalistin und Kriegsreporterin. Ulrike Becker , Historikerin.

, Historikerin. Elmar Theveßen, Journalist. Er leitet das ZDF-Studio Washington.

