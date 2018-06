Nach Trauerfall: Maybrit Illner kehrt pünktlich zum Asyl-Showdown zurück

Talkmasterin Maybrit Illner fehlte wegen eines Trauerfalls in der letzten ZDF-Sendung. Pünktlich zum Asyl-Showdown zwischen Angela Merkel und Horst Seehofer kehrt sie wieder auf ihren gewohnten Platz zurück.

München - Maybrit Illner ist zurück. Die Talkmasterin des ZDF, konnte am vergangenen Donnerstag wegen eines Todesfalls in der Familie nicht zu ihrer eigenen Sendung kommen und wurde durch Matthias Fornoff vertreten. Doch an diesem Donnerstag wird Illner wie gewohnt in ihrer Diskussionsrunde zu sehen sein.

In ihrem Talk werden die Gäste über das Thema diskutieren, das Politik-Deutschland derzeit in Atem hält: Der Asylstreit zwischen Kanzlerin Angela Merkel und Innenminister Horst Seehofer. Der Titel: „Tage der Entscheidung – droht das Ende der Regierung?“

Maybrit Iller am Donnerstag ab 22.15 Uhr im ZDF zum Asylstreit

Zu Gast werden ab 22.15 Uhr im ZDF Edmund Stoiber (CSU), Ursula von der Leyen (CDU), Annalena Baerbock (Grüne), Journalist Stefan Aust und Politikwissenschaftlerin Ursula Münch sein.

Hintergrund: Merkel hat von Seehofer und dessen CSU noch bis Sonntag Zeit bekommen, eine schlüssige europäische Lösung in der Migrationsfrage herbeizuführen. Dafür hatte die Kanzlerin zuletzt bei einem Mini-EU-Gipfel gekämpft und seit Donnerstagnachmittag beim Großen EU-Gipfel mit allen Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union. Im Raum steht, Flüchtlinge, die nach Europa kommen wollen, von Sammellager in Nordafrika aus auf die Mitgliedstaaten der EU zu verteilen. Insgesamt sollen die Außengrenzen der Union besser geschützt werden. Fortschritte deuten sich seit Donnerstag an (Alles dazu in unserem Ticker zum Asylstreit)

Maybrit Illner: Ihre Gäste werden den möglichen Bruch der Regierung diskutieren

Sollte Merkel in der Flüchtlingsfrage jedoch keinen Schritt weiterkommen, will Seehofer am kommenden Sonntag durchsetzen, dass Migranten, die bereits in einem anderen EU-Land Asyl beantragt haben, an der Grenze zurückgewiesen werden. Dadurch könnte sich ein Dominoeffekt ergeben, fürchten Mitglieder der CDU.

Übergeht Seehofer Merkel in dieser wichtigen Frage, hat sie bereits mit ihrer Richtlinienkompetenz als Kanzlerin gedroht. Es steht dann im Raum, Seehofer als Minister zu entlassen und damit einen Bruch der Unionsparteien und damit der Regierung zu riskieren. Eine Minderheitsregierung und Neuwahlen wären mögliche Folgen. Über all das werden Illner, Stoiber und Co. diskutieren.

Diese Themen könnten Sie auch interessieren:

Seehofer gesteht bei Maischberger: Diese Merkel-Aussage hat mich emotional tief getroffen

ARD-Journalist fordert Merkels Rücktritt - dann reagiert die Tagesschau auf den Aufruhr

Asyl-Streit: Merkel kämpft auf EU-Gipfel um politisches Erbe - doch Seehofer droht ihr weiter