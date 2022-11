Maxwell Frost schreibt als erstes Gen-Z-Mitglied im US-Kongress Geschichte

Teilen

Maxwell Alejandro Frost (M) feiert mit seinen Anhängern in der Abbey. Frost ist das erste Mitglied der Generation Z, das in den US-Kongress einzieht. © Orlando Sentinel/Stephen M. Dowell/picture alliance/dpa

Maxwell Frost will jungen Menschen in den USA eine Stimme geben.

Der Jungdemokrat, Aktivist und College-Student Maxwell Forst hat seine Kandidatur für die Repräsentantenhauswahl in Florida gewonnen und zieht somit als erstes Gen-Z-Mitglied in den US-Kongress ein. Sein Kandidatur-Programm spiegelt wider, was sich viele junge, progressive Amerikaner wünschen: ein Ende der Waffengewalt, aktive Maßnahmen gegen den Klimawandel und günstigeren Wohnraum. Mit seinem Sieg hat Frost auf jeden Fall jetzt schon Geschichte geschrieben.

BuzzFeed.de hat hier alle Informationen zu Maxwell Frosts Einzug in den US-Kongress als erstes Gen-Z-Mitglied.