CSU-Konferenz zur Bundestagswahl heute: Laschet in Söders Revier auf dem Prüfstand

Die CSU berät in einer digitalen Konferenz zum neuen Wahlprogramm für die Bundestagswahl 2021. Armin Laschet und Markus Söder richten Grußworte an die Delegierten. Der News-Ticker.

CSU-Konferenz zur Bundestagswahl 2021 : Die Schwesterpartei der CDU berät digital zu ihrem Wahlprogramm (siehe Erstmeldung).

Kanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) und CSU-Chef Markus Söder richten Grußworte an die Delegierten (siehe Update vom 20. Mai, 10.35 Uhr).

Dieser News-Ticker zur CSU-Bundestagswahl-Konferenz wird fortlaufend aktualisiert.

Update vom 20. Mai, 17.30 Uhr: Heftiger Gegenwind für Bayerns Regierungschef Markus Söder* schon vor dem digitalen Wiedersehen mit CDU-Chef und Kanzlerkandidat Armin Laschet bei der CSU-Konferenz zur Bundestagswahl 2021. Kritik kommt aus den Reihen der SPD, dem Koalitionspartner im Bund.

„Und es geht natürlich auch nicht, dass Bayern ein zukünftiges Energiesystem im eigenen Land ausschließlich auf Sonnenenergie aufbauen will. Da ist der bayerische Ministerpräsident ein Leichtmatrose, der unsolidarisch auf den Windausbau in anderen Ländern setzt“, sagte Umweltministerin Svenja Schulze der „Augsburger Allgemeinen“ mit Blick auf die Klimapolitik im Freistaat. Auch dieses Politikfeld wird in den Besprechungen der CSU mit der Parteibasis bei der Konferenzreihe ein Thema sein.

Update vom 20. Mai, 17 Uhr: In einer Stunde ist es so weit: CDU-Chef Armin Laschet und der Parteivorsitzende Markus Söder sprechen auf der digitalen Konferenz der kleineren Unions-Schwesterpartei zur Bundestagswahl 2021. Erstmals seit ihrem Machtkampf in der K-Frage treffen die beiden Rivalen aufeinander - wir halten Sie auf dem Laufenden!

CSU-Konferenz: Markus Söder (CSU) und Armin Laschet (CDU) sprechen über Bundestagswahl 2021

Update vom 20. Mai, 10.35 Uhr: Knapp vier Monate vor der Bundestagswahl leitet die CSU am Donnerstagabend, ab 18 Uhr, die heiße Phase auf dem Weg zum Wahlprogramm der Union ein. Die Programm-Konferenz steht unter dem Motto „Deutschland stark machen“ (siehe Erstmeldung).

Besonders interessant dürften die Rede von CSU-Chef Markus Söder sowie das Grußwort von CDU-Chef Armin Laschet werden. Der Unions-Kanzlerkandidat wird zugeschaltet. Nach dem Machtkampf im April zwischen den beiden Parteivorsitzenden war die Stimmung in der Union sehr unterkühlt. Laschet muss bei vielen in der CSU erst noch beweisen, dass er der richtige Kandidat ist.

Laschet bei der CSU - Söder berichtet vorab von Kontakt zu Grünen-Chef Habeck

Update vom 19. Mai, 21.30 Uhr: Die nächste Spitze gegen Armin Laschet? Kurz vor dem digitalen Austausch mit dem CDU-Chef und Unions-Spitzenkandidaten hat CSU-Boss Markus Söder von Kontakt zum Grünen-Vorsitzenden Robert Habeck* berichtet.

„Es nicht selbst bestimmen zu können, verbindet mich ein bisschen mit Robert Habeck“, sagte der 54-Jährige Franke der „Bunte“ zur K-Frage bei den beiden politischen Rivalen (siehe Link). Söder hatte die Kanzlerkandidatur Laschet überlassen müssen, Habeck verzichtete zu Gunsten von Annalena Baerbock*.

CSU-Konferenz zur Bundestagswahl 2021: Markus Söder (CSU) will bayerische Akzente setzen

Erstmeldung vom 19. Mai: München - Markus Söder will nach eigenem Bekunden bayerische Akzente* setzen vor und bei der Bundestagswahl 2021*.

Aus diesem Anlass kommt die CSU ab Donnerstag, 20. Mai, in einer digitalen Konferenzreihe zusammen, um die Inhalte der bajuwarischen Inspirationen für die Union festzuzurren. Es ist auch eine Botschaft an Kanzlerkandidat Armin Laschet (CDU)*, dass es ohne Bayern nicht geht. Schließlich gilt der Südosten der Republik als Hochburg für die konservativen Schwesterparteien.

CSU-Konferenz zur Bundestagswahl 2021: Markus Söder (CSU) und Armin Laschet (CDU) treffen aufeinander

Und so kommt es zum ersten gemeinsame Auftritt von Markus Söder und Armin Laschet* seit dem Machtkampf um die Kanzlerkandidatur - nur virtuell, aber öffentlich. Den Auftakt machen Söder und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Dann folgt ein Grußwort Laschets, der dafür live zugeschaltet wird, wie die CSU an diesem Dienstag in München mitteilte. Zuvor hatte das Nachrichtenmagazin „Spiegel“ darüber berichtet.

Die virtuelle Programmkonferenz, die unter anderem auf den Social-Media-Kanälen der CSU mitverfolgt werden kann, steht unter dem Motto „Deutschland stark machen“. Die Konferenz bilde den Auftakt zur Beteiligung der Mitglieder an der Programmarbeit in der CSU. Im Juni wollen die Unionsparteien ein gemeinsames Wahlprogramm vorlegen.

CSU-Konferenz zur Bundestagswahl 2021: Grußworte von Markus Söder (CSU) und Armin Laschet (CDU)

CSU-Generalsekretär Markus Blume bezeichnete den Auftritt von Laschet vor den CSU-Mitgliedern gegenüber dem „Spiegel“ als „starkes Signal“ der beiden Parteien. „Niemand sollte an der Geschlossenheit und der Entschlossenheit der Union in diesem Wahlkampf zweifeln.“ Laschet hatte die Entscheidung über den Kanzlerkandidaten von CDU und CSU für die Bundestagswahl* im Herbst erst nach langem Ringen gegen Widersacher Söder für sich entschieden. Wie reagieren beide auf den jeweils anderen? Wie politisch pikant sind die jeweiligen Grußworte?

Verfolgen Sie alle Entwicklungen zur CSU-Konferenz zur Bundestagswahl hier im News-Ticker. (pm)