Söders geheime Ministerliste: Erste Riesen-Überraschungen dringen durch - zwei Minister fliegen

Fünf Tage nach seiner Wahl zum Ministerpräsidenten will Markus Söder (CSU) am Mittwoch sein Kabinett benennen. Der erste Minister-Hammer ist schon klar. Wir berichten im News-Ticker.

Am vergangenen Freitag war Markus Söder im Landtag Ministerpräsidenten gewählt.

Wenige Stunden vor der öffentlichen Bekanntgabe des neuen bayerischen Kabinetts liefen die Gespräche auf Hochtouren. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sprach am Mittwochvormittag mit den Parteikollegen, die er zu Ministern und Staatssekretären in der ersten Regierung unter seiner Verantwortung machen will.

In diesem Minuten will Söder die Liste erstmals bei einer Sitzung der CSU-Fraktion im Landtag vorstellen.



Aus CSU-Kreisen verlautete bereits, es werde mit vielen Überraschungen gerechnet.

12.27 Uhr: Bisher war Florian Herrmann innenpolitischer Sprecher der CSU im Landtag, jetzt wird er nach Informationen des Münchner Merkurs* Staatskanzleichef.

12.25 Uhr: Für Freitag will Söder dem Vernehmen nach schon zur ersten Kabinettssitzung laden. Themen sollen die Asyl- und Migrationspolitik sein.

11.56 Uhr: Umweltministerin Ulrike Scharf bekommt nach Informationen der Süddeutschen Zeitung ebenfalls keinen Kabinettsposten mehr. Zudem soll Söder-Vertrauter Albert Füracker, bislang Staatssekretär im Söder-geführten Finanzministerium, seinem Chef nachfolgen. Den Posten als Staatssekretär soll Hans Reichhart bekommen, der 35-Jährige ist Landtagsabgeordneter und JU-Vorsitzender.

11.55 Uhr: Ministerpräsident Markus Söder will ein neues Ministerium für Bauen, Wohnen und Verkehr gründen - Ministerin soll die bisher für Wirtschaft zuständige Oberbayerin Ilse Aigner werden. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch aus CSU-Kreisen. Zuerst hatte die „Süddeutsche Zeitung“ darüber berichtet.

Über Aigners neue Funktion im Kabinett war in den vergangenen Wochen bereits viel spekuliert worden. Viele in der CSU hatten sie als neue Finanzministerin erwartet. Auch die Schaffung neuer Ministerien war zwar immer im Gespräch, mit der Umstrukturierung gelang Söder aber dennoch ein Überraschungscoup.

11.49 Uhr: Spaenle vielsagend nach seinem Kabinetts-Rauswurf: „Ich wünsche dem neuen Ministerpräsidenten alles Gute und echte Freunde.“

11.15 Uhr: Klar soll sein: Bayerns Noch-Bildungsminister Ludwig Spaenle verliert sein Amt* und wird dem neuen Kabinett nicht mehr angehören. Der 56-Jährige informierte Parteikollegen der Münchner CSU darüber selbst am Mittwoch, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr. Spaenle war seit 2008 Mitglied der Staatsregierung und dort eigentlich dem Söder-Lager zuzuordnen.

Die Entscheidung Söders ist auch deshalb eine Überraschung, weil ihn mit Spaenle eine bis heute große Verehrung für den früheren Ministerpräsidenten Edmund Stoiber verbindet.

+ Fliegt überraschend aus dem Kabinett: Ludwig Spaenle. © dpa / Kay Nietfeld

Am vergangenen Freitag war Markus Söder im Landtag mit großer Mehrheit zum Nachfolger des zurückgetretenen Ministerpräsidenten Horst Seehofer (CSU) gewählt worden, der neuer Bundesinnenminister ist. Wer mit ihm im Kabinett regieren darf, wollte Söder am Dienstag und Mittwoch in persönlichen Gesprächen entscheiden, wie Merkur.de* berichtete.

Markus Söder ernennt Kabinettsmitglieder: Wer wird Finanzminister? Aigner oder Füracker?

Um 12.00 Uhr will Söder die Liste erstmals bei einer Sitzung der CSU-Fraktion im Landtag vorstellen. Eine Stunde später dann sollen die neuen Regierungsmitglieder im Münchner Landtag vereidigt werden und anschließend im Prinz-Carl-Palais unweit der Staatskanzlei ihre Ernennungsurkunden erhalten. Über die Postenvergabe war in den vergangenen Wochen bereits massiv spekuliert worden.

Mit Spannung erwartet wird vor allem Söders Entscheidung für seine Nachfolge im Finanzministerium. Ilse Aigner könnte den Platz einnehmen, oder sein früherer Staatssekretär und Vertrauter Albert Füracker. Gesetzt sein dürften lediglich Joachim Herrmann als Innen- und Winfried Bausback als Justizminister.

Wissenschaft und Bildung, bis jetzt in Bayern in einem Ministerium, könnten wieder eigenständige Ministerien werden. Möglich ist ebenfalls, dass Ministerpräsident Söder die Themen Bauen, Verkehr und Digitalisierung durch den Zuschnitt der Ministerien aufwertet.

dpa