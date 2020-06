Markus Lanz (ZDF) outet Wolfgang Kubicki als „Hobby-Epidemiologen“ – FDP-Mann ganz aus dem Corona-Häuschen

Bunte Themenvielfalt in der Hamburger Runde von ZDF-Moderator Markus Lanz. Es wird über das Coronavirus-Sars-Cov-2, Rassismus im Allgemeinen und die gegenwärtige Situation in den USA gesprochen. Meinungsverschiedenheiten garantiert.

Hamburg/Altona – In der Markus Lanz*-Ausgabe von Mittwoch, 4. Juni 2020 sind FDP-Politiker Wolfgang Kubicki, Filmemacherin Mo Asumang, die Journalistin Melinda Crane und Physiker Dirk Brockmann im Studio in Hamburg*-Altona zu Gast. Thematisiert werden das Coronavirus-Sars-Cov-2*, die bürgerkriegsähnlichen Zustände in den USA und Rassismus. Im Fokus: der 68-jährige Kubicki.

Der FDP-Vize Wolfgang Kubicki wird direkt zu Beginn in der kurzen Vorstellungsrunde von ZDF-Moderator Markus Lanz als „sympathischer Hobby-Epidemiologe“ vorgestellt. Von da an hat der italienische Talkmaster den 68-Jährigen auch auf dem Kieker und versucht ihm im Verlauf der Sendung immer wieder aus der Reserve zu locken. Denn egal ob Coronavirus-Sars-Cov-2-Krise oder die Polizeigewalt in den USA – Kubicki hat zu jedem Thema etwas zu sagen*. Sehr zur Freude von Lanz. Eingehend analysiert 24hamburg.de diesen Talk und weitere ZDF-Markus-Lanz-Sendungen*.

* 24hamburg.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes