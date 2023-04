Giftpfeile auf Söder: Nord-Minister droht Bayern mit höheren Strompreisen

Teilen

Von links: Markus Lanz, Cordula Tutt, Claus Ruhe Madsen. © Cornelia Lehmann/ZDF

Atomstrom weg, doch wie geht es weiter? Die Energiewende führt bei Markus Lanz zum Zoff. Jürgen Trittin und Claus Madsen üben harte Kritik an Söder.

Hamburg - Deutschland hat abgeschaltet. Am vergangenen Wochenende sind die letzten Meiler vom Netz gegangen. Markus Lanz schaut in seiner Vorstellungsrunde am Dienstagabend vergnügt zu Jürgen Trittin (Grüne) und sagt: „Ein Gast müsste bester Laune sein, er strahlt.“ Der Grünen-Politiker goutiert den Scherz mit einem Lächeln, schließlich ist er „der Vater des deutschen Atomausstiegs“, wie Lanz es sagt. Nach jahrelangem Einsatz ist der Ausstieg seit dieser Woche vollzogen.

Der ehemalige Bundesumweltminister (1998 bis 2005) lässt keinen Zweifel daran zu, dass die Entscheidung richtig sei. Viel mehr ätzt Trittin immer wieder gegen Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU), der die Idee aufbrachte, die AKW in seinem Bundesland in Eigenregie weiterzubetreiben. Trittin ärgert das. Er schlägt Söder vor, dass der bayerische Atommüll ausschließlich in Bayern gelagert werden könne.

Markus Lanz – Diese Gäste diskutieren am 18. April mit:

Jürgen Trittin (Grüne) – Bundestagsabgeordneter

– Bundestagsabgeordneter Claus Madsen (parteilos) – Wirtschaftsminister in Schleswig-Holstein

– Wirtschaftsminister in Schleswig-Holstein Cordula Tutt - Journalistin

- Journalistin Kai Strittmatter – ehemaliger China-Korrespondent

Weniger forsch ist Trittin hingegen, als er von Lanz in der ZDF-Talkrunde darauf angesprochen wird, dass drei sogenannte „Klimakleber“ der „Letzten Generation“ zu einer Haftstrafe ohne Bewährung verurteilt wurden. Trittin: „Ich vertraue in die deutsche Justiz und mir steht es nicht zu, die Gerichte und deren Entscheidungen zu kritisieren.“

Claus Madsen, ehemaliger Oberbürgermeister in Rostock, stimmt Trittin zu. Er berichtet, dass auch er in den Dialog mit den Aktivisten getreten war. „Wenn ich allerdings gefragt habe, was ich konkret in meiner Kommune zum Klimaschutz beitragen kann, kam nicht viel. Es waren immer bloß die globalen Forderungen, aber dazu konnte ich als einfacher Oberbürgermeister nichts beitragen.“

Journalistin Tutt bei Lanz im ZDF: Kohle- statt Atomenergie ist „dumm“

Zurück zum Atomausstieg: Die Journalistin Cordula Tutt beschreibt, dass die Preise für Verbraucher und Unternehmer durch den Ausstieg steigen würden. Manche Unternehmen müssten überlegen, ob sie abwandern oder sich überhaupt erst in Deutschland ansiedeln. „Dass wir jetzt auf Kohle zurückgreifen, ist dumm“, sagt Tutt.

Madsen, der seit Juni 2022 Wirtschaftsminister in Schleswig-Holstein ist, hat auch seine liebe Mühe mit der deutschen Strompreispolitik. Der Norden sei „Klassenprimus“ in der Stromgewinnung, zahle dafür aber die höchsten Strompreise. „Wenn ich in der Schule allen mit einer Eins eine Zitrone gebe und denen mit einer Fünf die Schokolade, dann ist doch klar, was passiert.“

Deswegen fordert Madsen einen Anreiz für Stromgewinnung durch erneuerbare Energien und schlägt Energiepreiszonen vor. „Dort, wo die Windkraft entsteht, ist der Strom günstiger“, fordert er. Dafür sei eine „Hau-Ruck-Mentalität“ nötig, „noch einen Schritt langsamer als jetzt heißt Dia-Tempo“.

Lanz: Sieben Menschen können jedes Bauprojekt stoppen

Lanz beschreibt ein weiteres Problem: „Wenn sich sieben Leute zusammentun und klagen, kann ich jedes Projekt auf Jahre vergessen.“ Madsen nickt: „Für Schleswig-Holstein ist das schlimm.“

Im nördlichsten Bundesland gebe es Baustellenschilder auf Autobahnen, doch seit Monaten und Jahren rolle dort kein Bagger mehr. „Firmen siedeln sich an, weil sie vom Bau der Autobahn ausgegangen sind, es geht um Ausbildungsplätze und Arbeitsplätze. Die Nordküste ist abgeschnitten“, ärgert sich Madsen.

Dann beschreibt der Deutsch-Däne, wie er die Abläufe wahrgenommen hat: Im Genehmigungsverfahren würde moniert werden, dass Haselmäuse und Fledermäuse durch den Bau beeinträchtigt seien. Diese würden berücksichtigt und das Verfahren gehe weiter. Dann würde geklagt und vor Gericht „sagt dann jemand, er habe eine Eule gesehen“. Das Gericht sage daraufhin, dass die Eule nicht bedacht worden sei. „Vorher hat dies aber niemand beanstandet“, schüttelt Madsen den Kopf.

Madsen: 40 Einwendungen aus Dänemark, 12.000 Einwendungen aus Deutschland

Der Minister bringt ein Beispiel aus einem grenzüberschreitenden Bau. „Wir haben jeden Stein und jeden Frosch begrüßt“, sagt Madsen, dennoch habe es 12.000 Einwendungen aus Deutschland gegeben. Auf der anderen Seite – in Dänemark – habe es gegen dasselbe Projekt derweil 40 Einwendungen gegeben.

„Als Oberbürgermeister dachte ich, dass ich im Bundesland etwas ändern muss“, erinnert sich Madsen. Nun, wo er Minister in Schleswig-Holstein ist, habe sich das geändert: „Jetzt denke ich, dass ich im Bund und Europa etwas ändern muss.“ Dabei setzt er keine große Hoffnung auf Brüssel. Sein Eindruck: „Junge Menschen fahren dort in bunten Autos hin und steigen in Brüssel in einen grauen Bus mit der Aufschrift ‚Hoffnungslosigkeit‘“.

Strittmatter: Lob für Annalena Baerbocks klare Kante in China

Gegen Ende der Sendung erntet Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) den allseitigen Respekt für ihren China-Besuch, auf welchem sie klare Kante gezeigt habe. „Dies ist aber auch nötig“, sagt der langjährige China-Korrespondent Kai Strittmatter. Der Glaube sei weit verbreitet, man dürfe den Chinesen nicht auf die Füße treten. Dies habe sich auch beim Besuch von Olaf Scholz mit einer Wirtschaftsdelegation gezeigt. „In den 90ern wollten wir, dass China so wird wie wir, mittlerweile ist es so, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht werden wie China“, gibt Strittmatter zu bedenken.

Markus Lanz – Das Fazit der Sendung:

Claus Madsen war bereits während der Corona-Krise als damalige Oberbürgermeister Rockstocks regelmäßiger Gast bei Markus Lanz. Schon damals entpuppte sich der in Dänemark geborene Politiker als Mann der klaren – aber auch humorvollen – Worte. Dies hat er bei Lanz abermals bewiesen. Trotz der anderen Gäste, insbesondere dem polarisierenden Jürgen Trittin, bestimmte Madsen die Sendung. Seine Aussagen werden im Gedächtnis bleiben. (Christoph Heuser)