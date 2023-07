„Das ist kompletter Quatsch“: Markus Lanz zerreißt Vorschläge der Klimakleber

Markus Lanz nutzt die Proteste der „Letzten Generation“ als Aufhänger, um über die aktuelle Streitkultur zu diskutieren – und findet dabei klare Worte.

Hamburg – Markus Lanz zählt zu Beginn seiner Sendung Begleiterscheinungen des Klimawandels wie Dürre oder Wasserknappheit auf und fragt, ob die Menschen angemessen mit diesen Bedrohungen umgehen. „Die Klimakrise ist nur ein Problem“, hält der Psychiater Manfred Lütz daraufhin fest. Die Diskussion über diese Gefahren habe die Gesellschaft in seinen Augen polarisiert. Durch das Internet nähmen die Menschen immer extremere Positionen ein und wollten dabei nicht mehr aufeinander zugehen. „So können wir die Probleme unserer Gesellschaft nicht lösen“, mahnt Lütz.

Alena Buyx widerspricht ihrem Vorredner in Bezug auf die gestiegene Polarisierung. Die Ethikratsvorsitzende sieht immer noch eine „breite Mitte“. Durch die Einteilung der Menschen in zwei gegensätzliche Lager würden sich die Bürger allerdings zunehmend radikalisieren. Michel Friedman attestiert bei Markus Lanz den Menschen hingegen, die Fähigkeit zu streiten verloren zu haben. Nach Auffassung des Moderators informiere sich heute niemand mehr in angemessener Weise. Eine ausreichende Diskussionsgrundlage fehle daher.

Gast bei Markus Lanz fordert respektvollen Umgang miteinander

Lütz warnt trotzdem davor, Menschen, die sich nicht über ein Thema informiert haben, von oben herab zu behandeln. Dies verhindere den respektvollen Dialog. Friedman hakt hier ein. Für ihn müssen Meinungen dennoch auf Tatsachen beruhen, denn wenn Fakten geleugnet werden, fällt eine Diskussion schwer.

In diesem Punkt stimmt Buyx Friedman zu „Wir brauchen ein gemeinsames Verständnis von Wahrheit“, sagt sie. Aus diesem Grund müssten wir als Demokraten in Diskussionen manchmal „Grenzen“ ziehen.

„Markus Lanz“: Proteste der „Letzten Generation“ als „Nötigung“ tituliert

Für viele Deutsche übertritt die „Letzte Generation“ mit ihren Protesten derzeit zahlreiche Grenzen. Theodor Schnarr, der Sprecher der Klimaaktivisten, hält die Maßnahmen aber für zielführend, um in einen Dialog zu treten. Laut seiner Aussage sind wir die letzte Generation, die die Erderwärmung begrenzen kann. Die Klimakrise würde den Alltag der zukünftigen Menschen zudem in beträchtlichem Maße gefährden.

Markus Lanz erinnert seinen Gast daran, dass er den Alltag der heutigen Menschen mit seinen Blockaden ebenfalls beschneidet und fragt: „Ist das Dialog?“ Schnarr sieht diese Aktionen als „Feueralarm“. Dadurch entstünde durchaus ein Dialog. Er säße seiner Meinung nach andernfalls nicht in dieser Sendung.

Markus Lanz zerreißt Argument von Klimakleber

Dieses Argument zerreißt Lanz umgehend. Die „Fridays for Future“-Protestanten waren ebenfalls bei ihm zu Gast, ohne das Leben der Menschen auszubremsen. Friedman widerspricht Schnarr ebenso konsequent. Er stört sich daran, dass die „Letzte Generation“ meint, die einzigen Maßnahmen zur Klimarettung zu kennen. Mit Blick auf das Festkleben auf den Straßen spricht der Jurist sogar von „Nötigung“ und kritisiert, dass die Aktivisten „die Wahrheit gepachtet haben“.

Lütz kann den Aktionen der „Letzten Generation“ ebenfalls nichts abgewinnen. Er glaubt nämlich, dass die Aktivisten lediglich die Menschen begeistern, die zuvor sowieso schon überzeugt waren. Leute, die im Stau versinken, seien stattdessen vor allem wütend.

„Markus Lanz“: Klimaaktivist fürchtet Gewalt der Bürger

In einem Einspieler werden Angriffe auf die Aktivisten der „Letzten Generation“ gezeigt. Schnarr beteuert, dennoch weiterhin an diesen Aktionen festhalten zu wollen, weil die Bundesregierung in seinen Augen ihre Pflichten so sehr vernachlässigt, dass die Menschen in Deutschland nicht mehr frei leben können.

Der Doktorand gibt im gleichen Atemzug zu, Angst vor der Gewalt der Autofahrer zu haben. Für ihn führe jedoch kein Weg an diesen Protesten vorbei, um die Bürger aufzuwecken. Lanz erklärt daraufhin, dass auch Menschen mit E-Autos durch die „Letzte Generation“ im Stau stünden und sich dadurch vom Klimaprojekt abwenden könnten. Der Talkmaster ist überdies davon überzeugt, dass die Proteste vor allem „einfache Menschen“, die keine politischen Entscheidungen treffen, beschneiden.

Der Sprecher der „Letzten Generation“ Theodor Schnarr (Klimaaktivist) äußert sich bei „Markus Lanz“ zu den gesellschaftlich höchst umstrittenen Protesten der Klimabewegung und erläutert deren weitreichende Forderungen. © Markus Hertrich/ZDF

Schnarr bleibt dessen ungeachtet bei seiner Meinung. Er wiederholt, dass er sich zu den Protesten gezwungen sieht, weil die Bundesregierung „keinen Plan“ für den Ausstieg aus der fossilen Energie habe. „Glauben Sie wirklich ernsthaft, dass die Bundesregierung gar keinen Plan für Klimaschutz hat?“, fragt Lanz erschrocken. Schnarr erwidert, dass er in der Tat strukturelle Probleme erkenne.

Lütz sieht sich durch diese Aussage in seiner Haltung zur „Letzten Generation“ bestätigt. Ihm missfalle es, dass die Aktivisten glauben, den Menschen als „Experten“ vorzuschreiben, wie sie zu leben hätten. In einer Demokratie müsse das Volk als Ganzes entscheiden. Friedman bemängelt wiederum die angestrebten Maßnahmen der Protestgruppe. „Sie dramatisieren die Situation, wie ich finde, zu Recht“, bemerkt der Philosoph. Lösungsansätze wie das Neun-Euro-Ticket oder das Tempolimit auf Autobahnen würden aber zu wenig verändern.

„Markus Lanz“ ätzt gegen den „Gesellschaftsrat“ der „Letzten Generation“

Theodor Schnarr behauptet im Anschluss, dass die Bundesregierung schon an einfachen Projekten wie einem einheitlichen Tempolimit auf Autobahnen scheitere. Daher mache er sich mit der „Letzten Generation“ für die Etablierung eines sogenannten Gesellschaftsrats stark. Dort würden 160 zufällig ausgewählte Menschen Lösungen ausarbeiten, die die Allgemeinheit repräsentierten.

„Markus Lanz“ – das war sein Gast am 20. Juli

Alena Buyx , Ethikratsvorsitzende

, Ethikratsvorsitzende Theodor Schnarr , Klimaaktivist

, Klimaaktivist Michel Friedman , Publizist

, Publizist Manfred Lütz, Theologe

Lanz stößt dieser Vorschlag sauer auf. Es ist ihm ein Dorn im Auge, dass so wenige Menschen für den Rest der Bevölkerung entscheiden sollen. Der ZDF-Moderator verweist auf Umfragen, an denen mindestens 1.000 Menschen teilnehmen müssen, damit diese als repräsentativ gelten.

„Diesen 160 Leuten, denen trauen Sie also mehr zu als den 730 Abgeordneten des Bundestages?“, will Lanz außerdem von Schnarr wissen. Der Angesprochene bejaht dies, weil der Gesellschaftsrat die Allgemeinheit besser abbilden würde. „Das ist kompletter Quatsch“, lautet das harsche Urteil des Gastgebers.

Markus Lanz bewertet das Fordern eines solchen Rates als „wahnsinniges Misstrauen“ gegenüber unserer Demokratie und kritisiert die „Wissenschaftsgläubigkeit“ der „Letzten Generation“. Er störe sich außerdem an den Horror-Szenarien der Klimaaktivisten. Michel Friedman plädiert diesbezüglich für eine verbale „Abrüstung“, weil eine „Katastrophen-Sprache“ zu Monologen führe und Dialoge verhindere.

„Markus Lanz“ – Das Fazit der Sendung

Die „Letzte Generation“ trifft mit ihren radikalen Protesten einen empfindlichen Nerv. In der Runde stimmten die Gäste allerdings darin überein, dass die Aktivisten vorwiegend negative Reaktionen heraufbeschwören. Ihre Endzeit-Rhetorik verhindere zudem eine zielführende Debatte über ein so wichtiges Thema wie dem Klimaschutz. (Kevin Richau)