„Markus Lanz“: Journalist verrät, welche Unions-Politiker gegen Merkel „meutern“

Ganz Deutschland diskutiert über die Zukunft Angela Merkels. Ein Journalist und ein Grünen-Politiker sprechen bei Markus Lanz im ZDF über die Netzwerke hinter der Macht.

München/Mainz - Nach der Abwahl des Merkel-Vertrauten Volker Kauder als Fraktionsvorsitzender der Union im Bundestag diskutiert ganz Deutschland über die Zukunft Angela Merkels. Auch beim Talk von Markus Lanz stimmen die Gäste den Kanon der Merkel‘schen Endzeit an. Mit dabei: unter anderem der Grünen-Politiker Cem Özdemir und der Journalist Hajo Schumacher.

Merkel-Meuterer bei Markus Lanz? Schumacher spricht bemerkenswerten Satz

Schumacher gibt dann auch gleich folgenden bemerkenswerten Satz von sich: „Die entscheidende Frage ist: Wie lange dauert’s noch?” Denn: Die Kanzlerin habe sich in eine Position gebracht, in der sie nur von Ja-Sagern und von keinen Warnern umgeben sei. Und: Das alles erinnere ihn an die letzte Amtszeit Helmut Kohls. „Damals war ich beim Spiegel, und wir haben immer abwechselnd die Geschichte geschrieben: Schäuble macht ihn kalt, irgendwer anders macht ihn kalt.”

Nun stellt sich natürlich die Frage, wer der Schäuble der Merkel-Ära ist. Daher hakt Lanz nach: „Wer sind denn die Meuterer auf der Bounty?” - wer ist also für die Niederlage der Kanzlerin verantwortlich? Und wer könnte aus dem Windschatten der Kanzlerin heraus an die Macht drängen? Schumacher sieht „eine ganze Reihe“ von Unions-Politikern: Jens Spahn sei da - und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, der sich nach Brinkhaus‘ Wahl gemeinsam lächelnd mit dem neuen Fraktionsvorsitzenden gezeigt hat: „Er sieht nicht so aus, als würde er sich mit der Kanzlerin freuen.“

+ Der neue Fraktionschef Ralph Brinkhaus mit Alexander Dobrindt (r.). © dpa / Kay Nietfeld

Außerdem gebe es da einige Politiker rund um Jens Spahn und Ralph Brinkhaus, die das Zeug hätten, die Führung in der Union zu übernehmen. Mit dem Verweis auf die „Maschsee-Connection” - eine Gruppe in der SPD, zu der auch Kanzler Gerhard Schröder gehörte - hat Schumacher einen eigenen Begriff für das Netzwerk: „Vielleicht übernimmt die ‘Westfalen-Connection’ das Ruder.”

Merkel-Meuterer bei Markus Lanz? Dann packt Özdemir aus

Auch Özdemir weiß reichlich Hintergrundwissen einzubringen. Der Grünen-Politiker scheint mit einigen Unions-Kollegen im engen Kontakt zu stehen: „Wir haben hin und her gesimst.“ Er glaubt, dass die „Meuterer auf der Bounty“ nicht wirklich Merkels Ende einleiten wollten: „Die CDU-Fraktion wollte Merkel einen Denkzettel verpassen - aber keine Ohrfeige.“ Namen nennt der 52-Jährige aber nicht.

+ Cem Özdemir steht mit Unions-Politikern im engen Kontakt.

Lanz findet es durchaus bemerkenswert, dass Özdemir in so engem Kontakt mit einigen Unionspolitikern steht. Er hakt nach: „Christdemokraten schreiben Ihnen?“ Es lässt sich spekulieren, wer diese sind. Vielleicht jene Politiker, die dem grün-schwarzen Gesprächskreis in den 1990er Jahren angehörten, dessen Teil auch Özdemir war: die sogenannte Pizza-Connection.

Westfalen- und Pizza-Connection - eines scheint klar: Die Machtfrage in der Union wird auch durch die Netzwerke hinter den Kulissen entschieden.

