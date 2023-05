Schulleiterin wird bei Lanz deutlich: „Sind in einer absoluten Bildungsnotstands-Katastrophe angekommen“

Die schleswig-holsteinische Kultusministerin karin Prien (CDU) bei „Markus Lanz“ im Gespräch mit Schulleiterin Silke Müller. © Markus Hertrich/ZDF

Markus Lanz wirft mit seinen Gästen einen kritischen Blick auf die missliche Lage an deutschen Schulen und ein vom digitalen Wandel überfordertes Bildungssystem. Gibt es eine Lösung?

Hamburg – „Wenn ich meinem Kind das Smartphone in die Hand drücke, ist das der Wurf ins Haifischbecken“, so Schuldirektorin Silke Müller. Sie berichtet von einem alarmierenden Zuwachs an Gewaltvideos, die Kinder und Jugendliche über digitale Plattformen wie WhatsApp und vor allem TikTok erreichen. „Selbst eine Stunde reicht, um unter die Räder zu geraten!“, warnt sie.

Markus Lanz nimmt sich in seinem Polit-Talk im ZDF der Problematik an. Müller ist Rektorin einer Oberschule im Landkreis Hatten und hat über den Zustand an deutschen Schulen ein mahnendes Buch mit dem Titel „Wir verlieren unsere Kinder“ geschrieben. Bei „Markus Lanz“ trifft sie auf die Kultusministerin in Schleswig-Holstein, Karin Prien, von der CDU.

„Markus Lanz“ vom 4. Mai 2023 – diese Gäste diskutierten mit:

Kultusministerin in Schleswig-Holstein Silke Müller - Schulleiterin der Waldschule in Sandkrug (Landkreis Hatten), Autorin des Sachbuches „Wir verlieren unsere Kinder“

Schulleiterin der Waldschule in Sandkrug (Landkreis Hatten), Autorin des Sachbuches „Wir verlieren unsere Kinder“ Eva Quadbeck - Chefredakteurin vom RedaktionsNetzwerk Deutschland

Der umfassende Lehrermangel in Deutschland ist ein Problem, das derzeit weder Kultusministerien noch Schulleitungen in den Griff bekommen. Doch trotz der Kritik scheint sich die Lage an den Schulen zu verschlimmern, die Leidtragenden sind die Kinder. Doch die Vernachlässigung des Bildungssystems hat auch weitreichende Folgen für die Gesellschaft von morgen, befindet Silke Müller und äußert bei Lanz einen dramatischen Appell: „Wir sind in einer absoluten Bildungsnotstands-Katastrophe angekommen. Das muss ich auch so deutlich sagen. Mir wird anders, wenn ich an die gesellschaftliche Entwicklung der nächsten 15 Jahre denke.“

Kultusministerin Prien, die mit der Direktorin in vielen Punkten übereinstimmt, ist jetzt anderer Meinung: „Ich würde dem wirklich massiv widersprechen. Ich halte es für einen fatalen Fehler, das Bildungssystem so schlecht zu reden!“ Doch Silke Müller lässt nicht locker: „Wenn wir vorgaukeln, dass das Schulsystem attraktiv ist für Berufseinsteiger, dann ist das eine Lüge!“

Schuldirektorin warnt: An Schulen grassieren Foltervideos

Müller berichtet, dass bereits Fünftklässler Zugang zu Foltervideos von männlichen Kastrationen hätten. Minderjährige Mädchen würden sich auf dem Bett filmen und erklären, dass sie für eine gute Mathezensur bereit wären, Oralverkehr zu vollziehen. Müller beklagt die „Verrohung“ und „Abgestumpftheit“, die sie bei Kindern durch das Ansehen dieser Videos beobachte und die durch die Jagd nach „Klicks“ und „Likes“ noch weiter angeheizt werde. Die psychischen Folgen seien für die jeweiligen Kinder, aber auch für die Gesellschaft schwer, „wenn Kinder völlig unvorbereitet auf solche Bilder treffen“.

Müller nennt konkrete Beispiele aus dem Alltag der Kinder, die „heutzutage dauer-online“ seien. Die Pädagogin: „Wenn wir über Mobbing sprechen, konnten sich die Kinder früher im Kinderzimmer zurückziehen. Heute wissen sie, dass das Cybermobbing weiterläuft. Und zwar auf übelste Art und Weise. Wie sie sich beschimpfen, diese verrohte Sprache an sich.“

Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Prien gegen Herabsetzung der Strafmündigkeit

Eine lückenhafte Kontrolle sei kaum möglich, so Müller, appelliert aber dennoch an Eltern, Smartphones nur einhergehend mit klaren Regeln und zusätzlichen Kontrollen Kindern in die Hände zu geben. Auch ein Verbot von Plattformen, die in vielen Mobbingfällen eine Rolle spielen, ist für sie denkbar. Bildungsministerin Prien hält zumindest die Diskussion darüber für wichtig und stellt fest: „Wir sollten eine Debatte über TikTok führen. Wir führen sie aber nicht.“ Für Rektorin Müller ist das Problem drängender: „Wir müssen uns eingestehen, dass wir an vielen Stellen ganz katastrophal versagt haben. Wir als Generation, wir als Gesellschaft. Wir haben ein Problem vor der Brust, das man nicht mehr verharmlosen kann.“

Bei einem grundsätzlichen Verbot der sozialen Netzwerke drohe häufig das Pauschalurteil „Zensur“, bringt die Chefredakteurin vom RedaktionsNetzwerk Deutschland, Eva Quadbeck, ein, die selbst Mutter von zwei Söhnen im Alter von 17 und 19 Jahren und Expertin in Bildungsfragen ist. Eine Erweiterung von Medienkompetenz, angefangen bei den Eltern, sei ein realistischer Baustein, der zu einer Verbesserung beitragen könnte – darüber ist sich die Runde einig.

Auch bei dem Fall in Freudenberg, wo zwei 12 beziehungsweise 13 Jahre junge Mädchen eine Gleichaltrige getötet hatten, spielte das Mobiltelefon eine Rolle. Die Täterinnen hatten vor der Tat das Strafmündigkeitsalter (derzeit 14 Jahre, Anm. d. Red.) gegoogelt und sich offensichtlich als straffrei vermutet. Prien sprach sich dennoch gegen eine Herabsetzung aus. Es sei auch nicht so, dass diese Tat für die Täterinnen folgenlos bliebe. Das Ziel müsse bei Jugendlichen aber bleiben, sie in die Gesellschaft zu intrigieren. Im Gefängnis „wegsperren“ könne bei Kindern nicht der Ansatz sein. Als Lanz Prien weiter zu einer klaren Haltung in der Frage drängt, befindet Prien schließlich: „Ich glaube schon, dass man bei den 12- bis 14-Jährigen genauer hinschauen sollte.“

Einen ziemlichen Sprung vollführte Lanz beim Wechsel zum zweiten Thema. Journalist Frederik Obermaier stellt sein Buch, das er gemeinsam mit drei weiteren Kollegen verfasste, in der Sendung vor: „Die Jagd auf das chinesische Phantom: Der gefährlichste Waffenhändler der Welt oder: Die Ohnmacht des Westens“. Es geht um den Chinesen Li Fangwei, der im Verdacht steht, dem Iran via China wichtige Bauteile zur Verbesserung ihrer Waffensysteme geliefert zu haben, die von dort in weitere Länder, unter anderem Russland, geliefert würden.

Unter anderem hätten während der Trump-Administration gezielte Angriffe aus dem Iran auf US-Basen im Irak stattgefunden, bei denen Raketen absolut präzise ihr Ziel getroffen hätten. Auch im Ukraine-Krieg seien diese Präzisionswaffen zum Einsatz gekommen, so Obermaier.

Warum sei der Iran so wichtig für die Chinesen, will Markus Lanz wissen. Obermaier erklärt, Li sei ein „Instrument der chinesischen Außenpolitik“. Der Iran sei „für China ein Trumpf in der internationalen Politik“, denn je „mehr Unruhe im Nahen Osten ist“, desto weniger könne sich die USA im „Fernen Osten einmischen“. Inzwischen, so glaubt Obermaier, der laut eigener Aussage im Austausch mit dem Anwalt des berüchtigten Waffenhändlers gestanden habe, könnte Li inhaftiert sein, ohne dass die chinesische Regierung damit an die Öffentlichkeit gehe. Der Autor vermutet ein Eingeständnis an die US-Amerikaner hinsichtlich außen- und wirtschaftspolitischer Interessen.

Fazit des „Markus Lanz“-Talks vom 4. Mai 2023

Eine Sendung mit erschreckenden Darstellungen vom deutschen Schulalltag und Sorge um die Entwicklung der Kinder und der Gesellschaft. Lösungen dafür? Fehlanzeige. Auch diese Sendung brachte keine erhellenden Momente. (Verena Schulemann)