Heizungsstreit beim ZDF: Markus Lanz nimmt FDP-Politiker in den rhetorischen Schwitzkasten

Christian Dürr wirbt bei Markus Lanz für Anpassungen beim Heizungsgesetz. Für das öffentliche Desaster sei Robert Habeck mitverantwortlich.

Hamburg - Vor wenigen Tagen führte der CDU-Abgeordnete Thomas Heilmann die Bundesregierung am Nasenring durch die Manege. Auf seinen Antrag hin hat das Bundesverfassungsgericht das Heizungsgesetz verzögert. Bei Markus Lanz gab Heilmann zu, dass es Christian Dürr (FDP) war, der ihn zu diesem Schritt veranlasste. „Dürrs vierminütige Belehrung im Bundestag war eine derartige Arroganz der Macht, dass ich beschlossen habe, dass ich mir das nicht gefallen lasse“, sagte Heilmann. „Wie fühlt man sich als heimlicher Vater der Gebäudeenergiegesetz-Klage?“, stichelt Lanz nun gegen den Studiogast Dürr.

Dürr aber lässt sich davon nicht aus der Ruhe bringen. Im Gegenteil: „Ich finde es gut, dass wir noch ein paar Wochen mehr Zeit haben bis zur endgültigen Beratung.“ Die Frage von Lanz, warum es die Ampel dann zuvor so eilig mit dem Gebäudeenergiegesetz hatte, wiegelt er ab, indem er Robert Habeck (Grüne) den Schwarzen Peter zuschiebt: „Das war insbesondere der Wunsch des Wirtschaftsministers. Ich glaube, es war Robert Habeck wichtig, dass der politische Abschluss da gemacht wird. Ich habe es nicht geteilt, in der Sache.“

Markus Lanz - Diese Gäste diskutieren mit am 13. Juli:

Christian Dürr , FDP-Fraktionschef

, FDP-Fraktionschef Petra Pinzler , Wirtschaftsexpertin der Zeit

, Wirtschaftsexpertin der Zeit Adam Tooze , Wirtschaftshistoriker

, Wirtschaftshistoriker Uwe Ritzer, Autor und Investigativ-Journalist der SZ

Der FDP-Fraktionschef Christian Dürr nimmt bei „Markus Lanz“ Stellung zum aktuellen Stand des GEG, der Forderung seiner Partei nach mehr Technologieoffenheit und zur weiteren Zusammenarbeit der Ampelkoalitionäre. © Markus Hertrich/ZDF

Dürr macht dabei deutlich, dass der vorläufige Stopp des Heizungsgesetzes durch das Bundesverfassungsgericht in der Sache nichts ändere: „Das Gesetz wird zum 1. Januar kommenden Jahres in Kraft treten und ich halte es für irrelevant, ob das Gesetz vor oder nach der Sommerpause im Bundestag besprochen wird.“ Der Wirtschaftshistoriker Adam Tooze hat dabei den Eindruck, dass die Liberalen innerhalb der Bundesregierung „heimlich einen Konservatismus verfolgen, bei dem alles so bleiben soll, wie es ist“.

Historiker Tooze bei Markus Lanz: Wasserstoff-Heizung ist „ungeheuer ineffizient“

Lanz gießt Wasser auf die Mühle von Tooze. Denn der Moderator sagt, die Idee, Gasheizungen durch Beimischung von Wasserstoff weiterbetreiben zu können, sei ein Beispiel für diesen Konservatismus. Seine Erklärung: „Von 100 Prozent Wasserstoff sind gerade mal zwei Prozent grüner Wasserstoff. Der Rest wird hergestellt mithilfe fossiler Brennstoffe.“

Die Journalistin Petra Pinzler schlägt in dieselbe Kerbe: „Ich zweifle daran, dass in naher Zukunft Wasserstoff in meine Heizung kommt.“ Eine Wasserstoff-Heizung werde es in zehn oder 15 Jahren geben, „die Klimakrise haben wir aber jetzt“. Tooze bezeichnet diese Idee gar als „ungeheuer ineffiziente Methode“ und als eine „Scheinalternative“: „Wir können uns diese Fata Morgana nicht leisten.“

Dürr wird bei Markus Lanz unruhig

Mit dieser Steilvorlage kommt die Diskussion ins Rollen. Dürr zweifelt daran, dass Deutschland jemals 100 Prozent seiner Energie aus Wind und Sonne gewinnen kann. Petra Pinzler kritisiert Dürr deutlich: „Sie suggerieren den Leuten, man kann die Gasheizungen einfach lassen, und dann wird irgendwann mal ein bisschen Wasserstoff dazu gemischt.“

Dürr wird unruhig und fragt: „Was ist denn Ihre Alternative, Frau Pinzler? Den Leuten zu sagen, sie können gar nicht mehr heizen?“ Dabei sagt Pinzler, ihr würde es bereits genügen, wenn sie von Dürr hören würde, dass Deutschland ein Problem mit dem Klimaschutz hat. Diesen Gefallen tut er ihr aber nicht.

Weiter angeheizt wird die Stimmung, als der FDP-Politiker Dürr sich auf den Standpunkt stellt, dass die Möglichkeiten zum Klimaschutz im Hinblick auf das Heizungsgesetz mehr werden, „je mehr Technologien wir erlauben“. Diese Aussage überprüft Lanz prompt mit einer Frage: „Wie viel Schnitzel müssen gebraten werden, um eine klimaneutrale Ölheizung zum Laufen zu bringen?“ Dürr lacht und schüttelt den Kopf: „Da fehlt mir die Schnitzel-Fachkenntnis an dieser Stelle.“

Lanz und Dürr im Streitgespräch

Das wiederum kann Lanz kaum glauben. „Sie wollen Ölheizungen jetzt CO2-neutral betreiben, aber Sie wissen nicht genau, in welchem Umfang das überhaupt geht?“, fragt der Moderator ungläubig. Von dem und was anschließend auf den FDP-Politiker einprasselt, ist Dürr sichtlich genervt und richtet eine Bitte an die Runde und das ganze Land: „Meine herzliche Bitte ist, dass dieses Land bei neuen Technologien mutig wird und nicht 100 Fragen stellt, warum alles nicht funktioniert!“

Markus Lanz – Das Fazit der Sendung

Christian Dürr ist ein Stammgast bei Markus Lanz. Möglicherweise überlegt sich Dürr dies aber künftig noch einmal. Denn Lanz und seine übrigen Gäste nehmen den stellvertretenden Fraktionsvize der FDP gewaltig in den Schwitzkasten. Dass Dürr bei diesem Drei-gegen-Eins-Verhältnis irgendwann die Nase voll hat, zeigt sich in seinem Appell am Ende der Sendung. (Christoph Heuser)