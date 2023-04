„Niemand kontrolliert diese Sendung, aber die Leute glauben das“: Lanz hat große Fake-Sorgen - Gäste zögern

„Markus Lanz“: Markus Lanz, Martin Knobbe, Linus Neumann, Florian Flade, Schalte: Johannes Hano. © Cornelia Lehmann/ZDF

Lanz spricht mit seinen Gästen über die Macht gefälschter Bilder und die Gefahr von Künstlicher Intelligenz. Eine Falschnachricht hängt Lanz bis heute nach.

Hamburg – Die Anklage gegen Donald Trump und durch Künstliche Intelligenz geschaffene Bilder beschäftigten am Dienstagabend die ZDF-Talkrunde um Markus Lanz. „Das hat Amerika so noch nicht gesehen“, sagte Lanz eingangs und meinte damit die Ereignisse in New York rund um den Ex-US-Präsidenten. Gegen den 76-Jährigen stehen 34 Anklagepunkte im Raum. Der zugeschaltete US-Korrespondent Johannes Hano schilderte seine Eindrücke - er sprach von „einem großen Medienspektakel“. Mehr Medienvertreter als Demonstranten seien zur Verlesung der Anklage zugegen gewesen.

„Wenn jemand Business-Unterlagen fälscht, dann ist das ein Verbrechen in New York. Jeder, der hier Geschäfte macht, muss sich an die Gesetze halten. Und die Gesetze gelten für alle gleich - auch für ehemalige US-Präsidenten“, erklärte Hano. Eine Verurteilung hält er zumindest für möglich: „Im Moment sieht es so aus, als sei die Staatsanwaltschaft überzeugt davon, dass sie genügend Anklagepunkte für eine Haftstrafe hat. Ob es wirklich dazu kommt, muss man jetzt abwarten.“ In den vergangenen Tagen habe Trump die Nachrichtenlage „rund um die Uhr dominiert“. Dieses Ausmaß betrachtet Hano es als „ein historisches Novum, das es noch nie gegeben“ habe.

Markus Lanz – Diese Gäste diskutieren am 4. April mit:

Spiegel-Journalist Martin Knobbe lenkte die Aufmerksamkeit weg vom Ex-Präsidenten selbst und hin zur amerikanischen Medienlandschaft: „Was wir in den USA sehen, ist auch eine Krise der Medien. In den USA kommen die Medien ihrer Aufgabe nicht mehr nach.“ Was Markus Lanz zum Thema Fake News und Künstliche Intelligenz brachte. Der Moderator fragte: „Wie verändert Künstliche Intelligenz unsere Idee von Wahrheit?“

Lanz in Sorge über „Fake News“: „Niemand kontrolliert diese Sendung, aber die Leute glauben das“

„Wir waren bei gefälschten Texten, jetzt sind wir bei gefälschten Bildern und Fake-Interviews. Die Frage ist, wo hört das auf? Wann wird der Moment gekommen sein, an dem wir den Unterschied nicht mehr sehen?“, erkundigte sich Lanz. Hano teilte Lanz‘ Sorgen nicht: „Man muss doch einfach nur mal seinen normalen Menschenverstand einschalten und sich fragen: Kann das denn überhaupt sein?“ Dem stimmte Knobbe zu, warnte aber auch: „An unseren Prinzipien als Journalisten müssen wir nicht viel ändern. Grundsätzlich muss man an jedes neue Material prüfend herangehen. Die Frage ist aber, was in einem, zwei oder fünf Jahren sein wird.“

Lanz wollte sich damit aber nicht zufriedengeben. „Ich habe mittlerweile regelmäßig die Situation, dass ich in ein Taxi einsteige, wo häufig Menschen sitzen, die zum Beispiel Telegram-Kanäle und anderes nutzen und die sagen: ‚Das finde ich ja schade, dass Sie abgesetzt worden sind von der Regierung, weil Sie da manchmal ein wenig zu kritisch sind‘“, beschrieb Lanz die Nachwirkung einer gefälschten Meldung.

Die Menschen seien deswegen teils bis heute im Irrglauben, die Bundesregierung seine Talkshow habe absetzen lassen. „Das ist aus den Köpfen auch nicht mehr rauszukriegen“, ärgerte sich Lanz. Seinen Ärger untermauerte er: „Das ist grotesk falsch, niemand kontrolliert diese Sendung, aber die Leute glauben das.“ „Die Leute wollen diese Lügen hören, weil sie in ihr Weltbild passen“, sagte Hano dazu. Denn: Auch von der vermeintlichen Verhaftung Donald Trumps kursierten Bilder im Internet. Lanz gab zu, zunächst auch auf die Fake-Fotos hereingefallen zu sein.

KI-Talk bei „Lanz“ im ZDF: „Werden uns damit anfreunden müssen“

Lediglich Linus Neumann vom Chaos Computer Club schien die Sorgen von Markus Lanz zu teilen. Er sah die Gefahr, „dass wir manche Bilder nicht mehr schnell genug erkennen können“. Neumann warnte: „Wir werden uns damit anfreunden müssen, dass Echtheit schwieriger zu erkennen ist.“

Dabei sei es keineswegs so, dass lediglich IT-Nerds in der Lage sein werden, gefälschte Bilder zu produzieren: „Die Funktionen, um Bilder zu fälschen, steht jedem zur Verfügung.“ Investigativ-Journalist Florian Flade war deshalb der Meinung, dass der „gesunde Menschenverstand“ gerade nicht mehr ausreiche, um eine Beurteilung vorzunehmen. „Das hat auch in den Medien schon für schlimme Dinge gesorgt“, mahnte Flade und nannte die Veröffentlichung der vermeintlichen Hitler-Tagebücher.

Einzige Abhilfe sei es, zu lernen, mit dieser Herausforderung umzugehen, mahnte Neumann. Dazu gehöre auch, dass Kinder in den Schulen mit entsprechender Medienkompetenz vertraut gemacht werden, „um in dieser Welt zurechtzukommen“. „Andernfalls sind die demokratischen Werte in Gefahr“, warnte er.

Markus Lanz – Das Fazit der Sendung:

Eine Lanz-Sendung ohne politischen Gast ist inzwischen die Ausnahme. Und sie stellte den Moderator vor die Herausforderung, eine lebendige Diskussion zu erzeugen. Lanz musste sich sichtlich mühen, die Folgen von durch KI produzierten gefälschten Inhalten als Gefahr begreifbar zu machen. Am Ende der Sendung bleiben aber interessante Ansichten – auch ohne hitzige Diskussionen. (Christoph Heuser)