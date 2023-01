Schul-Alarm bei „Lanz“: „Steuern auf ein fürchterliches Szenario zu“ – CDU-Star Günther gegen Kita-Pflicht

Der Ministerpräsident Schleswig-Holsteins Daniel Günther (CDU) äußert sich bei „Markus Lanz“ zur Bildungs- und Energiepolitik. © Cornelia Lehmann/ZDF

Markus Lanz will nach Merz‘ „Pascha“-Eklat genauer in die deutschen Schulen blicken. Erfreuliches kommt dabei nicht zutage. Daniel Günter wirbt um Geduld.

Hamburg – Markus Lanz nimmt in seinem ZDF-Talk die Probleme des deutschen Bildungssystems unter die Lupe – mit der umstrittenen Aussage von CDU-Chef Friedrich Merz in seiner eigenen Sendung als Aufhänger. Stichwort: „Kleine Paschas“. Lanz will nun das Thema rund um Integration und Migration eingehender beleuchten.

Das Wort „Pascha“ sei nicht das richtige gewesen, kritisiert der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger. Er gewinnt der Merzschen Provokation aber auch etwas Gutes ab: „Ich bezweifle, dass wir heute hier sitzen würden, wenn er das Wort nicht benutzt hätte.“ Lanz lacht auf, stimmt aber zu. Meidinger rät, sich jetzt mit „Ursachen und Lösungen“ zu beschäftigen, statt mit Kritik an der Begrifflichkeit von der Problematik in den Schulen abzulenken.

„Markus Lanz“ - diese Gäste diskutierten mit:

Daniel Günther (CDU) - Ministerpräsident Schleswig-Holsteins

Roman Pletter - Zeit-Journalist

Heinz-Peter Meidinger - Präsident des Deutschen Lehrerverbandes

Cordula Heckmann - Schulleiterin an der Rütli-Schule in Berlin-Neukölln

Zeit-Journalist Roman Pletter ist da strenger, er sieht hinter Merz‘ Äußerung ein Grundsatzproblem. Er attestiert „den „Konservativen eine „Lebenslüge“ – so zu tun, als sei „Deutschland kein Einwanderungsland“. Pletter findet die Fokussierung auf die Migration falsch, Armut sei das eigentliche Problem, so der Journalist. Ähnlich argumentierte die SPD zuletzt im Bundestag. Dem stimmt auch Schulleiterin Cordula Heckmann zu. Auch wenn Familien mit Migrationshintergrund überdurchschnittlich oft von Armut betroffen seien, gebe es „Spracharmut“ durchaus auch in armen deutschen Familien.

„Wir steuern auf ein fürchterliches Szenario zu“, warnt Meidinger und nennt den massiven Lehrkräftemangel an deutschen Schulen als eines der Hauptprobleme. Er fordert im Laufe der Sendung eine Migrations-Quote für Schulklassen sowie verpflichtende Sprachtests und umfangreiche Sprachförderungen schon für Vierjährige.

Lanz hört Schul-Warnungen: „Die Leistung von Kindern ist immer schlechter geworden“

Heckmann bestätigt die erheblichen sprachlichen Defizite der Kinder. Die Direktorin der Berliner Rütli-Schule, die vor Jahren wegen eines Lehrer-Brandbriefes in die Schlagzeilen geraten war, sieht sich ratlos angesichts der Sprachdefizite vieler Erstklässler: „Das schmerzt!“. Auch 20 Prozent der Viertklässler erfüllten nicht den Mindeststandard, ergänzt Meidinger.

Bei „Markus Lanz“: Daniel Günther im Gespräch mit Schulleiterin Cordula Heckmann, deren von ihr geführte Rütli-Schule in Berlin-Neukölln sich von der Problem- zur Vorzeigeschule wandelte. © Cornelia Lehmann/ZDF

„Wenn man sich die Entwicklung anschaut - die Leistung von Kindern ist immer schlechter geworden“, mahnt Meidinger weiter. Bei Kinder, deren Eltern nicht deutsch sind, seien einige dem Durchschnitt bis zu zwei Jahre hinterher. Um dem entgegenzuwirken, da sind sich die Gäste einig, müsse man im Bereich Früherziehung ansetzen. Meidinger ist dennoch verwundert über die scheinbare politische Starre: „Wir haben kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Handlungsproblem“, moniert er. Es sei sehr klar, was getan werden müsse, sagte Lehrervertreter. Erstaunlich sei, dass es so schleppend vorangehe.

Lanz im ZDF: Günther beklagt 50.000 Schulabbrecher pro Jahr in Deutschland

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) spricht sich aber trotz der Probleme bei „Lanz“ gegen eine Kita-Pflicht aus. Pflicht sei „generell umstritten“, verteidigt der Landesfürst einen politischen Glaubensgrundsatz und verweist stattdessen auf die Quotenregel.

Meidinger hält die Bedenken für realitätsfern: „Der Punkt ist, man muss an die ungleiche Verteilung an Schulen ran. Wie kann man Schüler integrations- und lernfreundlich verteilen?“ Auch Lanz ist das zu lasch – der Moderator spricht unvermittelt über seine eigenen Kinder: „Wenn man die inspiriert, werden aus denen großartige Erwachsene - oder eben auch nicht.“ Eine gute Förderung für kleine Kinder sei lebensprägend, meint Lanz.

Günther kann die Empörung nachvollziehen: „Wie kann es sein, dass sich ein Land wie Deutschland mittlerweile 50.000 Schulabbrecher pro Jahr leistet?“. Eine ad-hoc-Lösung kann der Ministerpräsident aber nicht bieten: „Es ist ein Prozess“, rechtfertigt er die Lage. In seinem Bundesland habe man „mehr Lehrerinnen und Lehrer in die Schulen gebracht“. Moderator Lanz zeigt sich empört: „Ich finde die Zahl ehrlich gesagt wahnsinnig erschreckend. Wir erlauben, dass so viele Kinder von der Schule gehen ohne Abschluss. Das kann nicht sein!“

Schuldebatte im ZDF – Lanz setzt auch noch das Klima obendrauf

Eine Möglichkeit sei, lernschwachen Kindern mehr Praxis zu vermitteln, schlägt Heckmann vor. Sie hatte bereits 2006 die Einrichtung einer „Berufswerkstatt“ an ihrer Schule gefordert. Zuversichtlich ist die Pädagogin diesbezüglich nicht: „Das werde ich wohl aktiv nicht mehr erleben“.

Im zweiten Teil der Sendung geht es um die Frage, wer eigentlich die Energiemarktpreise festlegt und wie mit der Struktur eine klimafreundlichere Energiepolitik gestaltet werde könnte. Im Norden fielen für die Endkunden häufig höhere Kosten als in den südlichen Bundesländern, wundert sich Lanz. Das Thema ist ebenfalls ein wichtiges. Doch es kommt nicht richtig in Fahrt. Günther verspricht allerdings „CCS in Schleswig-Holstein zu nutzen“ - die bislang umstrittene Technologie soll das klimaschädliche Kohlendioxid dauerhaft im Boden speichern. Lanz reagiert skeptisch: „Ich bin gespannt, ob Sie in der Lage sind, das politisch umzusetzen.“

Fazit des „Markus Lanz“-Talks:

Der erste Teil der Sendung ist gut gemanagt, die Gäste verzahnen sich in ihrer Argumentation, statt in unnötigen Streit zu geraten. Das Resultat der Sendung: Probleme sind bekannt, jetzt ist Handeln angesagt. Etwas fehlplatziert wirkt die Klimadiskussion am Ende - die wäre mit überzeugenderen Gästen mit mehr Expertise eine eigene Sendung wert, so wirkte sie etwas gequetscht und gewollt. (Verena Schulemann)