Zuckerberg: Auch meine Daten gingen an Cambridge Analytica

Anhörung vor US-Kongress

Facebook-Chef Zuckerberg vor dem US-Kongress.

Bei einer Anhörung vor dem Kongress der Vereinigten Staaten behauptete Facebook-Chef Mark Zuckerberg am Mittwoch, auch seine persönlichen Daten seien an Cambridge Analytica gegangen. Damit wäre er einer von inzwischen geschätzt 70 Millionen Amerikanern, deren Daten an das Datenanalyse-Unternehmen weitergereicht wurden.