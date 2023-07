Malaria breitet sich in Florida aus: DeSantis gerät unter Druck

Von: Robert Wagner

Teilen

In Florida konzentriert sich der größte Malaria-Ausbruch in den USA seit 20 Jahren. Experten sehen einen möglichen politischen Hintergrund.

Tallahassee – Ein lokaler Malaria-Ausbruch sorgt derzeit für Beunruhigung im US-Bundestaat Florida und bringt dessen Gouverneur Ron DeSantis politisch in Bedrängnis. Mittlerweile wurden in seinem Staat sechs Fälle der durch Mücken übertragenen Krankheit festgestellt. Damit summiert sich die Zahl der Malaria-Patienten in den USA auf sieben, da auch in Texas ein Fall dokumentiert ist, wie das US-Magazin Newsweek berichtet.

Malaria-Ausbruch setzt Florida-Gouverneur Ron DeSantis politisch unter Druck

Die lokalen Behörden in Florida sind in Alarmbereitschaft. Politisch brisant ist dabei der Umstand, dass das Bureau of Epidemiology, Floridas Aufsichtsbehörde für die Überwachung und Prävention übertragbarer Krankheiten, an zwei entscheidenden Stellen personell unbesetzt ist. Es fehlen aktuell sowohl der Behördenleiter als auch der Leiter für ein entsprechendes Überwachungsprogramm. Bisher wurden noch keine Nachfolger:innen bekannt gegeben.

Donald Trump tritt wieder an – doch die Konkurrenz ist groß Fotostrecke ansehen

Diese Personallücken im öffentlichen Gesundheitswesen setzen DeSantis unter Druck. Sie bestehen bereits seit Juni beziehungsweise März, wie laut Newsweek aus den LinkedIn-Profilen der vorherigen Amtsinhaber hervorgeht. Der rechte Hardliner DeSantis gilt als aussichtsreichster Konkurrent von Donald Trump im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner für die US-Wahl 2024. Er macht regelmäßig als rechter Kulturkämpfer, der gegen Migration und queere Minderheiten hetzt, auf sich aufmerksam.

Experten sehen politischen Hintergrund für diese Personallücken

Experten zeigen sich besorgt über die unbesetzten Stellen im Bureau of Epidemiology von Florida und verweisen auf deren Bedeutung. Es handele sich um „kritische Funktionen im öffentlichen Gesundheitswesen“, zitiert Newsweek Dr. Aileen Marty, Professorin für Infektionskrankheiten an der Florida International University. Jason Salemi, außerordentlicher Professor für Epidemiologie an der University of South Florida, bezeichnete die vakanten Stellen als „immens wichtige Positionen“.

Dieses Problem könnte auch einen politischen Hintergrund haben, heißt es. Das politische Klima in Florida habe zu einer „Erosion“ der Unterstützung für die öffentliche Gesundheit im Staat geführt, sagte der Exekutivdirektor der American Public Health Association Dr. George C. Benjamin. „Leider hat es in letzter Zeit eine Politisierung des Einsatzes von Impfstoffen und der Gesundheitsdienste für Flüchtlinge und andere Einwanderer gegeben, was die Schwierigkeiten bei der Besetzung dieser wichtigen Position erklären könnte“, sagte Marty.

Gilt als aussichtsreichster Konkurrent von Donald Trump im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner: Ron DeSantis, Gouverneur von Florida (Foto vom 4. Juli 2023). © Reba Saldanha/dpa

Dieser Verdacht ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Während der Corona-Pandemie war Florida-Gouverneur Ron DeSantis auffallend zögerlich, wenn es darum ging, gesundheitspolitische Notfallmaßnahmen zu ergreifen, die die menschliche Interaktion einschränken sollten. Von Corona-Skeptikern wurde Florida als „freier Staat“ gepriesen, in dem die Freiheit der Menschen auch wegen eines medizinischen Notstandes nicht eingeschränkt wird.

Erster Malaria-Ausbruch seit 20 Jahren durch Ansteckungen innerhalb der USA

Mit den aktuellen Fällen in Florida und Texas liegen zum ersten Mal seit 2003 Ansteckungen mit dieser Tropenkrankheit vor, die innerhalb der USA erfolgt sind und nicht mit internationalen Reisen in Verbindung gebracht werden. Das Center for Disease Control and Prevention (CDC) meldete am 26. Juni erstmals fünf Fälle von Malaria, die in den USA aufgetreten waren - vier in Florida und einer in Texas. Jüngst wurden zwei weitere Fälle in Florida publik.

Laut CDC gibt es „keine Hinweise darauf“, dass die Fälle in den beiden Staaten miteinander in Verbindung stünden, allerdings liegen die Fälle in Florida „in unmittelbarer geografischer Nähe“. Die Behörde äußerte sich besorgt über „einen möglichen Anstieg importierter Malariafälle“, der mit der zunehmenden Zahl von Auslandsreisen im Sommer zusammenhängt, auch in Länder, in denen Malaria nach wie vor weit verbreitet ist.

Malaria ist eine behandelbare Krankheit, die jedoch unbehandelt zu lebensbedrohlichen Symptomen wie Krampfanfällen, Nierenversagen und Koma führen kann. In der Vergangenheit galt sie als Geißel der Menschheit.