Darum entfällt heute der Maischberger-Talk

Viele Zuschauer dürften heute Abend enttäuscht werden, wenn sie ARD einschalten: Sandra Maischberger wird nicht wie sonst mittwochs mit Gästen über ein aktuelles Thema diskutieren.

Fans der Sendung von Journalistin Sandra Maischberger müssen sich keine Sorgen machen, obwohl der TV-Talk am 28. März und am 3. April nicht wie sonst im Ersten ausgestrahlt wird. Die Redaktion des Formats befindet sich diese und kommende Woche in der Osterpause.

Wie die Redaktion allerdings auf Nachfrage verlauten ließ, wird die Sendung nach der Pause wie gewohnt mittwochs abends zu sehen sein. Der nächste Sendetermin sei somit der 11. April 2018.

Zuletzt ging es bei „Maischberger“ wiederholt hoch her. Am 21. März stritt man sich hitzig über den Umgang mit Putins Russland. Eine Woche zuvor platzte Juso-Chef Kevin Kühnert in der Sendung der Kragen.

Ein Dokumentarfilm ersetzt das Programm

Stattdessen sendet das Erste den Dokumentarfilm „Das Wunder von Leningrad“. Der Film von Christian Frey und Carsten Gutschmidt handelt von einer Episode aus dem Sommer 1942, als in Leningrad (heute Sankt Petersburg) während der Blockade durch die deutsche Wehrmacht die „Leningrader Symphonie“ erklang.

