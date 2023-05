Röttgen nutzt Türkei-Talk im ZDF für Plädoyer zur deutschen Asyl-Politik – und fängt sich Lanz-Konter

Teilen

Markus Lanz und seine Gäste in der Sendung vom 09.05.2023. © Screenshot: ZDF-Mediathek / Markus Lanz

Markus Lanz diskutiert mit Norbert Röttgen und weiteren Gästen über den Wahlkampf in der Türkei. Was spricht für Erdogan und was für Kilicdaroglu?

Hamburg - Die Zeit von Recep Tayyip Erdogan als türkischer Staatspräsident neigt sich womöglich dem Ende entgegen. Am 14. Mai könnten bei der Türkei-Wahl 2023 die Weichen neu gestellt werden. Beobachter rechnen mit einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Erdogan und seinem Herausforderer Kemal Kilicdaroglu. Welcher Ausgang für Deutschland und Europa wünschenswert wäre, ist in der Runde bei Markus Lanz am Dienstagabend umstritten.

Recep Tayyip Erdogan ist seit knapp neun Jahren im Amt als Staatsoberhaupt der Türkei. Seit 2014 ist viel passiert. Themen wie das Verhältnis zu Europa, Migration und ein Putschversuch sind im Gedächtnis geblieben. Doch wie ist derzeit die Stimmung im Land? Die Journalistin Cigdem Akyol berichtet von einer aufgeheizten Atmosphäre, die sich vor allem gegen Flüchtlinge richte: „In der Türkei nimmt die Feindlichkeit gegen Flüchtlinge stark zu. Die Flüchtlinge sind in der Türkei nicht mehr willkommen. Stellen Sie sich vier Millionen Zugezogene in Deutschland vor, was hier los wäre.“ Genau diese Situation versucht Erdogans Herausforderer auszunutzen. Kilicdaroglu kündigte an, er wolle als Präsident dafür Sorge tragen, dass Geflüchtete binnen zwei Jahren in ihre Herkunftsländer zurückgeschickt werden sollen. Dabei gehe es, sagt Akyol, um 3,5 Millionen Syrer, Afghanen und Iraker.

Markus Lanz – Diese Gäste diskutieren mit am 9. Mai:

Norbert Röttgen (CDU) – Außenpolitiker

– Außenpolitiker Cigdem Akyol – Journalistin

– Journalistin Michael Thumann – Moskau-Korrespondent

– Moskau-Korrespondent Veit Medick – Journalist

„Es wird natürlich nicht gelingen, 3,5 Millionen Flüchtlinge ad hoc zurückzuschicken, aber ich denke schon, dass etwas nach der Wahl geschehen wird“, relativiert die Journalistin. Dem widerspricht allerdings Norbert Röttgen. Der CDU-Außenpolitiker ist sichtlich erregt über diese Art des Stimmenfangs. In seiner Wahrnehmung sei die Drohung von Kilicdaroglu eine „Demagogie des Wahlkampfes“, also politische Hetze.

Journalistin Akyol: Deutschland ist durch Migrationsdeal verwundbar

Akyol richtet den Scheinwerfer auf den Migrationsdeal, der 2016 zwischen der Türkei und der Europäischen Union geschlossen wurde. Damals sicherte die EU der Türkei Finanzhilfen in Milliardenhöhe zu, sofern die Türkei ihrerseits Flüchtlinge aufnimmt. Dieses Abkommen kritisiert Akyol scharf. Deutschland habe sich „moralisch sehr verwundbar und erpressbar gemacht“. Der Moskau-Korrespondent der Zeit, Michael Thumann, pflichtet dem bei. „Der Rest der Welt schaut auf uns als einen sehr verwundbaren Kontinent mit durchlässigen Grenzen“, sagt der gelernte Historiker.

Dieses Abkommen könnte auf den Prüfstand gestellt werden. „Wenn die Wahl von Kilicdaroglu gewonnen wird, hat man angekündigt, dass man den Migrationsdeal mit der EU überprüfen will. Man will nicht mehr als Pufferzone gelten“, berichtet Akyol. Außerdem wagt Akyol eine Prognose, welcher Wahlausgang für Deutschland besser wäre. „Migration ist in der Türkei ein echtes Thema. Da wird auch auf Deutschland etwas zukommen, je nachdem, wie die Wahlen am Wochenende ausgehen.“ Die Türkei sei das Land, das weltweit die meisten Flüchtlinge aufgenommen hat. Deshalb seien Flucht und Migration als Themen auch im Wahlkampf sehr präsent.

Türkei-Wahl 2023: Naht das Ende der Ära Erdogan? Fotostrecke ansehen

Thumann: Kilicdaroglu-Sieg wäre politisches Beben und Hoffnungszeichnen

Und genau deswegen, nämlich der gesellschaftlichen Spannungen wegen der Migration einerseits, und weil Kilicdaroglu sich dies zu eigen macht, habe der Herausforderer „große Chancen auf einen Sieg“: „Es ist das erste Mal, dass die oppositionelle Partei eine echte Chance hat.“ Thumann nickt und ergänzt: „Das wäre ein gewaltiges politisches Beben. Und das wäre auch ein Hoffnungszeichen, das weit über die Türkei hinausreichen würde.“ Allerdings bedeute ein Wahlsieg von Kilicdaroglu noch nicht, dass Erdogan sein Amt verliert. Das türkische Wahlrecht ermögliche es, dass Erdogan dennoch im Amt bestätigt werden könne. „Und darin liegt mittelfristig die Gefahr“, so Thumann.

Journalist Veit Medick stellt eine ganz andere Prognose an. Ihn würde es überraschen, sollte Erdogan tatsächlich verlieren. „Er hat einen riesigen Staatsapparat, mit dem er Wahlkampf machen kann“, so Medick. Doch selbst wenn Erdogan seinem Herausforderer unterliege, rechnet Medick im Gegensatz zu seinen Vorrednern nicht damit, dass sich Wesentliches ändern würde: „Ich glaube aber nicht, dass sich die Türkei über Nacht verwandelt.“ Von einer Entscheidung am Wahltag selbst geht Röttgen ohnehin noch nicht aus und rechnet mit einer Stichwahl 14 Tage später.

Röttgen: Menschen werden von Politik als Geiseln genutzt

Auch wenn primär über die Türkei gesprochen wird, nutzt Röttgen die Gelegenheit bei Lanz, um auf die Asyl- und Migrationspolitik in Deutschland zurückzukommen: „Mein Plädoyer für einen deutschen, nationalen Konsens ist eigentlich nur die Vorstufe dazu, dass man eine europäische Antwort darauf findet.“ Röttgen spricht von einem „Humanitätsproblem“, welches er darin sieht, dass mit dem Schicksal von Menschen und auf deren Rücken versucht werde, Politik zu machen. „Wir sind moralisch verwundbar. Es werden Menschen als Erpressung und Geiseln genutzt“, ärgert sich Röttgen.

Den Ball nimmt Markus Lanz postwendend auf und kontert: „Wir brauchen momentan zweieinhalb Jahre, um überhaupt das Asylverfahren zu durchlaufen.“ Röttgen verteidigt dies gar nicht, sondern gibt zu: „Bei existentiellen Themen bleiben wir nicht dran und nutzen die Ruhephase nicht, um zu Lösungen zu kommen. Wir haben es mit absehbaren Entwicklungen zu tun. Die Politik fängt an, zu reagieren und zu reparieren, wenn der Schadensfall da ist.“ Verwunderlich bloß, dass Röttgen sich nicht darauf beruft, dass solche Ruhephasen in der jüngeren Vergangenheit schlicht rar gesät waren.

Markus Lanz – Das Fazit der Sendung:

Die Journalistin Cigdem Akyol liefert interessante Einblicke aus der Türkei. Während sich das von ihr gezeichnete Szenario etwas düster anhört, wird dies im weiteren Verlauf der Sendung etwas relativiert. Insbesondere die Auswirkungen des Flüchtlingsdeals auf den nun stattfindenden Wahlkampf werden diskutiert. Allerdings gibt es noch keine klare Antwort darauf, welcher Wahlausgang für Deutschland und Europa der bessere wäre. (Christoph Heuser)