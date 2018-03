Macron: Industrie und Banken sollen in Solarenergie investieren

Erneuerbaren Energien gehört die Zukunft. Beim ersten Treffen der neuen Solar-Allianz in Indien richtet Frankreichs Präsident Macron gleich mal klare Worte an den Industrie- und Finanzsektor.

Neu Delhi - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat die Industrie und Finanzwirtschaft aufgerufen, in der Klimaschutzpolitik zu „Agenten des Wandels“ zu werden. Sie müssten den Aufbau von Solaranlagen in sonnenreichen Ländern zu erschwinglichen Kosten unterstützen, forderte Macron am Sonntag in Neu Delhi. In Indiens Hauptstadt berieten erstmals seit Gründung der Internationalen Solar-Allianz (ISA) 24 Mitgliedstaaten über eine bessere Nutzung der Sonnenenergie.

In Neu Delhi findet der erste Gipfel der internationalen Solar-Allianz statt. Ziel ist der Ausbau der Solarenergie in Entwicklungsländern. Indien ist dabei längst ein Vorreiter. ☀⬇ https://t.co/AJiteVl0zg #SolarEnergy @BarefootCollege pic.twitter.com/FCreWDhUxs — ARTE Info (@ARTEInfo) 10. März 2018

Allein Frankreich fördert Solarenergie mit etwa einer Milliarde US-Dollar

Frankreich und Indien hatten die ISA im November 2015 am Rande des Pariser UN-Klimagipfels als internationale Organisation ins Leben gerufen. Frankreich selbst werde mit zusätzlichen 700 Millionen Dollar (knapp 570 Millionen Euro) bis 2022 Solarenergieprojekte in ISA-Mitgliedsländern fördern, sagte Macron. Damit werde das Land insgesamt eine Milliarde Dollar dafür bereitstellen.

Solarenergie wächst stärker als alle anderen Energiearten

Indiens Ministerpräsident Narendra Modi warb für eine bessere und erschwinglichere Solartechnologie, etwa durch Kredite sowie wenigere strenge Vorschriften. 61 Länder sind bereits Mitglied der ISA, darunter auch Australien. Weitere 32 Staaten haben den Vertrag schon ratifiziert.

dpa