Lindner ledert gegen die Grünen: Wollen „den Fleischliebhabern das Steak“ nehmen

Kein Fleisch mehr in Deutschland? Geht es nach FDP-Chef Christian Lindner wollen die Grünen um Robert Habeck genau das erreichen - und sogar noch mehr.

Berlin - Die Grillsaison ist längst eröffnet, auch wenn das Wetter in manchen Teilen Deutschlands aktuell noch nicht so richtig mitspielen mag. Was auf den Rost kommt, ist dagegen vielerorts klar: Fleisch und Würstchen.

Genau das ist Robert Habeck, Parteichef der Grünen, offenbar ein Dorn im Auge. Zumindest behauptet das FDP-Chef Christian Lindner. In einem Interview mit der Welt (für Abonnenten) äußerte er sich nun kritisch gegenüber dem 49-Jährigen.

Lindner über die Grünen: Sie wollen den Fleischliebhabern das Steak nehmen

Lindner sprach von „Öko-Dirigismus“, außerdem wollen die Grünen „den Petrolheads das Auto nehmen und den Fleischliebhabern das Steak“. Habeck „träumt von Deutschland als einem fleischlosen Land“, sagt Lindner. Und damit noch nicht genug: Das Verbot des Verbrennungsmotors und die entschädigungslose Abschaltung von Kohlekraftwerken seien nach Aussagen des FDP-Vorsitzenden weitere Themen auf der Agenda der Grünen.

Darüber hinaus soll, so lastet es Lindner den Grünen an, die Flugreise nach Mallorca für die Mittelschichtsfamilie teurer werden - Stichwort: Rationierung von Flugreisen. Lindner sagt über diese Pläne: „Da wird der Klimaschutz genutzt, um Lebensstile zu verändern.“ Die Vision seiner FDP sei dagegen, „durch Einfallsreichtum Klimaschutz mit Freiheit und Wohlstand zu verbinden“.

Klimaschutz: Für Lindner kein Thema, das nur den Grünen gehört

Lidnner wehrt sich außerdem vehement dagegen, dass das Thema Klimaschutz nur den Grünen gehöre. Seine Ansicht ist klar: „Man darf Klimaschutz gerade nicht linken und planwirtschaftlichen Eingriffen überlassen, weil er sonst nämlich unbezahlbar wird. Das beste Instrument, um mit knappen Ressourcen umzugehen, ist Marktwirtschaft.“

Lindners Plan wäre, den Menschen mit anderen Technologien die Urlaubsreise ermöglichen - möglicherweise mit Wasserstoff- und Brennstoffzellen im Flugzeug. Außerdem ist er sich sicher, dass synthetischer Kraftstoff im Auto ökologischer als Elektroautos ist, die mit Braunkohlestrom aus Polen betankt werden. „Aber solche Optionen treiben wir in Deutschland nicht genug voran“, sagt Lindner. Bei einer anderen Sache sind sich FDP und die Grünen dagegen einig.