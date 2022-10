Rheinland-Pfalz‘ Innenminister Lewentz tritt zurück – nach Vorwürfen um Ahr-Flut

Von: Felix Durach

Roger Lewentz (SPD), Innenminister von Rheinland-Pfalz, ist am Mittwoch zurückgetreten. © Sascha Ditscher/dpa

Roger Lewentz, Innenminister von Rheinland-Pfalz, ist Medienberichten zu Folge am Mittwochvormittag zurückgetreten. Der SPD-Mann stand vermehrt in der Kritik,

Mainz – Der Innenminister des Bundeslands Rheinland-Pfalz, Roger Lewentz (SPD) ist am Mittwochvormittag zurückgetreten. Das verkündete der 59-Jährige auf einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz in der Landeshauptstadt Mainz. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) habe den Rücktritt ihres Parteikollegen angenommen.

Roger Lewentz als Innenminister von Rheinland-Pfalz zurückgetreten

59-Jährige war in den vergangenen Tagen wegen seines Verhaltens während der Flutkatastrophe im Ahrtal im vergangenen Jahr unter Druck geraten. Am Mittwochnachmittag sollte das Verhalten des damaligen Innenministers auch in einer Sitzung des rheinland-pfälzischen Landtags zur Debatte stehen.

Wie die Ministerpräsidentin auf der Pressekonferenz bestätigte, bleibt Lewentz vorerst geschäftsführend im Amt, bis die Frage seiner Nachfolge geklärt ist. „Sie können davon ausgehen, dass ich in den nächsten Tagen öffentlich machen werde, wer Roger Lewentz folgt“, erklärte Dreyer weiter.

Trotz Rücktritt als Minister: Lewentz bleibt vorerst Vorsitzender der SPD Rheinland-Pfalz

Offen lies Lewentz, ob er auch von seinem Posten als Vorsitzender der SPD Rheinland-Pfalz zurücktreten werde. Der 59-Jährige bekräftigte, er sei gewählt bis zum nächsten Parteitag im Jahr 2023. Er fügte hinzu: „Ich nehme mir jetzt eine Auszeit und werde das dann mit den Gremien beraten.“

Weitere Informationen in Kürze.