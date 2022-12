Klima-Aktivisten legen Teile des Münchener Flughafens lahm

Von: Daniel Dillmann

Aktivistinnen der Gruppe „Letzte Generation“ bei einer Aktion am Flughafen München. © LetzteGeneration

Am Flughafen in München muss eine Landebahn gesperrt werden. Laut eines Sprechers haben sich Klimaaktivisten am Rollfeld festgeklebt.

+++ 11.20 Uhr: Laut Angaben der Gruppe „Letzte Generation“ habe man gleichzeitig zur Aktion am Flughafen in München auch den Protest am Flughafen Berlin fortgesetzt. „Mehrere Protestierende [fanden] ihren Weg auf das Flughafengelände des Berliner BER“, schreibt die Gruppe auf ihrer Website. Der Betreiber des Flughafens in Berlin hat einen Protest auf dem Gelände bislang nicht bestätigt.

+++ 10.50 Uhr: Laut neuen Informationen vom Münchener Flughafen ist eine Einschränkung des Flugverkehrs durch die Aktion der „Letzten Generation“ nicht zu erwarten. Betroffene Flugzeuge könnten auf die weiterhin offene Start- und Landebahn im Süden des Flughafens ausweichen. Das meldet die ARD Tagesschau. Aktivistinnen und Aktivisten der Gruppe hätten demnach auch versucht, die Landebahn im Süden lahmzulegen, seien aber von der Polizei daran gehindert worden.

Letzte Generation legt Teile des Flughafens München lahm

München - Am Flughafen München haben Klimaaktivisten offenbar dafür gesorgt, dass eine der beiden Start- und Landebahnen gesperrt werden muss. Wie ein Sprecher des Flughafens gegenüber der Nachrichtenagentur dpa bestätigte, haben sich mehrere Aktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ am Rollfeld im Norden des Flughafens festgeklebt. Es müsse mit starken Beeinträchtigungen im Flugverkehr gerechnet werden.

Im Kurznachrichtendienst Twitter bekannte sich die Gruppe „Letzte Generation“ zu der Aktion. Man habe sich sowohl am Münchener Flughafen „angeklebt“, so ein Tweet der Gruppe. „Wir stellen uns den Ursachen der Klimakatastrophe direkt entgegen. Wo bleiben zumindest erste Sicherheitsmaßnahmen wie ein Tempolimit oder 9-€-Ticket?“ schreibt die Gruppe weiter.

Letzte Generation: Aktivisten kleben sich am Rollfeld in München fest

Auf Bildern, die die „Letzte Generation“ auf Twitter veröffentlichte, sind mindestens drei Aktivistinnen und Aktivisten zu sehen, die sich auf dem Rollfeld des Münchener Flughafens festgeklebt haben. „Die Polizei wurde vorher informiert“, gibt die Gruppe bekannt und schreibt weiter: „Es gibt keine Gefährdungslage durch uns - durch die todbringende Politik der Bundesregierung dagegen schon!“

Vor kurzem hatte die „Letzte Generation“ eine ähnliche Aktion am Flughafen in Berlin durchgeführt. Auch dort wurde der Flugverkehr durch am Rollfeld festgeklebte Aktivistinnen und Aktivisten erheblich gestört und zeitweise lahmgelegt. (dil/dpa)