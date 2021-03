Wahlen in Deutschland live: „Limette“ und Novum winken - Laschet droht böses erstes Debakel als CDU-Chef

CDU-Chef Armin Laschet nimmt an einer per Videokonferenz des Parteivorstandes in der CDU-Zentrale teil.

In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz wird am Sonntag ein neuer Landtag gewählt - für die CDU zur Unzeit. Der Partei droht ein (Corona-)Debakel.

In Baden-Württemberg* und Rheinland-Pfalz* finden am Sonntag (14. März) Landtagswahlen statt.

Umfragen deuteten zuletzt auf Wahlsiege der Grünen von Winfried Kretschmann* und von Malu Dreyers* SPD.

Die Wahlen bergen auch bundespolitisch Sprengstoff - nicht zuletzt aufgrund der Lobby-Skandale und der offenen K-Frage der Union.

Update vom 14. März, 11 Uhr: „Hallo ihr Lieben, heute ist Wahltag, jetzt gilts“. Mit diesen Worten meldet sich Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) auf dem Twitter-Account der SPD Rheinland-Pfalz zu Wort. In einer Sprachaufnahme wendet sich die Politikerin an die Wählerschaft. „Als SPD haben wir bewiesen, dass wir unser Land nicht nur gut durch die Krise führen, sondern auch die besten Ideen für die Zukunft haben“, wirbt Dreyer für ihre Wiederwahl.

Auch in Baden-Württemberg wird auf dem Kurznachrichtendienst Twitter die Werbetrommel gerührt. In einem Video, das auf dem Account von Bündnis90/Die Grünen getweetet wurde, wendet sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann ebenfalls an seine Wähler. „Ich weiß, was Sie können und Sie wissen, wofür ich stehe“. Damit stellt sich der Grünen-Politiker im Tenor seiner Wahl-Kampagne auf: Man kennt ihn im Ländle.

Baden Württemberg und Rheinland-Pfalz wählen: Neuer Landtag in den Bundesländern

Update vom 14. März, 9.40 Uhr: Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz erwarten bei den Landtagswahlen einen deutlich höheren Anteil der Briefwahl. Grund hierfür ist unter anderem die Corona-Pandemie. Der Landeswahlleiter von Rheinland-Pfalz geht laut dpa von circa zwei Drittel an Briefwahl-Stimmen aus. 2016 betrug der Anteil zuletzt knapp 31 Prozent bei einer Wahlbeteiligung von rund 70 Prozent. Auch aus Baden-Württemberg wird berichtet, man erwarte, dass jeder zweite Wahlberechtigte auf die Briefwahl zurückgegriffen habe. Bei der Landtagswahl 2016 wählte jeder fünfte Wähler per Briefwahl.

Update vom 14. März, 9 Uhr: In beiden Bundesländern haben die amtierenden Ministerpräsidenten gute Karten auf eine Wiederwahl. Winfried Kretschmann (Grünen) verteidigt in Baden-Württemberg sein Amt gegen CDU-Herausforderin - und Kultusministerin - Susanne Eisenman. In Rheinland-Pfalz treten Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und Oppositionschef Christian Baldauf (CDU) gegeneinander an. Aufgrund der Corona-Pandemie wird eine deutlich höhere Briefwahl-Beteiligung erwartet.

Mit bis zu elf Prozentpunkten liegen die baden-württembergischen Grünen (32 bis 34 Prozent) laut Agence France-Press vor der CDU. In Rheinland-Pfalz zeichnet sich ein engeres Rennen zwischen Dreyer und Baldauf ab. Die regierende SPD liegt demnach bei 30 bis 33 Prozent, die CDU bei 28 bis 29 Prozent.

Wahlsonntag: Landtagswahlen in BW und Rheinland-Pfalz - Deutschland startet ins Superwahljahr

Update vom 14. März, 8.30 Uhr: Es ist soweit, der Wahlsonntag ist gekommen. In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz wird ein neuer Landtag gewählt. Seit 8 Uhr sind die Wahllokale geöffnet.

Erstmeldung vom 14. März, 8 Uhr: Mainz/Stuttgart - Deutschland startet in das Superwahljahr - die Blicke richten sich am Sonntag (14. März) auf Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Nicht zuletzt aufgrund der beiden populären Ministerpräsidenten Malu Dreyer (SPD) und Winfried Kretschmann (Grüne) werden die Wahl-Ergebnisse zwar keinen direkten Vorgeschmack auf die Bundestagswahl geben. Dennoch haben die beiden Landtagswahlen mitten in der Lobby-Affäre der Union und vor der Kür des konservativen Kanzlerkandidaten große bundespolitische Bedeutung.

Landtagswahl in BW live: Kretschmanns Grüne in Umfragen vorne - sogar die „Limette“ ist im Bereich des Möglichen

Den letzten Umfragen nach zu urteilen ist die Ausgangslage in beiden Bundesländern recht klar: In Baden-Württemberg haben Kretschmanns Grüne zuletzt massiv zugelegt - noch im November rangierten sie gleichauf mit der CDU, im März ermittelten die Institute Insa, Infratest dimap und die Forschungsgruppe Wahlen zwischen sieben und zehn Prozentpunkten Vorsprung für die Grünen.

Möglich schien kurz vor dem Wahltag sowohl eine Neuauflage von Schwarz-Grün als auch eine Ampel-Koalition im Stuttgarter Landtag. Sogar ein Novum lag in Reichweite: Eine „Limetten-Koalition“ aus Grünen und FDP. Die Liberalen zeigten sich bereits offen. Das Heft des Handelns dürfte aber Kretschmann in der Hand haben - und der verpasste der CDU bereits einen kleinen Dämpfer.

Rheinland-Pfalz wählt neuen Landtag live: Dreyer vor Erfolg - CDU stürzt in Umfragen heftig ab

Auch in Rheinland-Pfalz lief den jüngsten Erhebungen zufolge alles auf die Wiederwahl Dreyers zu. Hier büßte die CDU noch dramatischer ein: Die Demoskopen sehen die SPD Dreyers zwar im März „nur“ mit drei bis vier Prozentpunkten in Front - doch zuvor hatten die Konservativen satte drei Jahre lang in den Umfragen die Nase vorn. Der Höhepunkt war im April 2020 erreicht, als Infratest dimap die CDU elf Prozentpunkte (!) vor der SPD sah.

+ Malu Dreyer (SPD) und Christian Baldauf (CDU) führen ihre Parteien in die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. © Andreas Arnold/dpa

Doch das scheint nun passé, ausgerechnet zum Wahltermin. Eine Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP wird wohl erneut machbar sein. Erstmals könnten zudem die Freien Wähler den Sprung in den Landtag schaffen - wohl auch ein Indiz für Unzufriedenheit mit der Union.

CDU-Misere pünktlich zu den Landtagswahlen: Kretschmann und Dreyer punkten - Union belastet ihre Kandidaten - Live-Ticker

Die Ergebnisse dürften mit den spezifischen Umständen der Bundesländer zu tun haben - Kretschmann und Dreyer sind populär und setzen sich in ihrem Kurs teils deutlich von ihren Bundesparteien ab. Der Grüne Kretschmann musste sich im TV-Duell gar zu große Nachsichtigkeit mit der Auto-Industrie vorhalten lassen. Zudem haben es beide CDU-Herausforderer schwer: In Baden-Württemberg litt Susanne Eisenmann* an Wahlkampf-Flops* und an ihrer Rolle als Bildungsministerin unter Kretschmann - von der Regierungsbank aus lässt sich schwer Wechselstimmung schaffen. In Rheinland-Pfalz mühte sich CDU-Mann Christian Baldauf* redlich, aber ohne allzu durchschlagenden Erfolg um Profil.

Eine mindestens ebenso große Rolle dürften aber größere Probleme der CDU spielen. Ausgerechnet vor dem Wahltermin häuften sich schmerzhafte Fehler: Lobby-Eklats in Zusammenhang mit der Corona-Krise und mutmaßliche Geldflüsse aus Aserbaidschan, eine Impf-Misere, die vor allem der CDU um Kanzlerin Angela Merkel und Minister Jens Spahn angekreidet wird, heikle Termine in Corona-Zeiten* - all das könnte den Wählern übel aufstoßen.

Aktuell - Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und die CDU: Ergebnisse könnten Kanzler-Frage beeinflussen

Schon mit den ersten Prognosen und Hochrechnungen dürfte deshalb auch in Berlin Aufarbeitung und Ausschlachtung der Ergebnisse beginnen. Schließlich muss die Union noch Weichen für die Bundestagswahl stellen: Die K-Frage um Armin Laschet (CDU) und Markus Söder (CSU) ist weiter offen - und soll das wohl auch bis Pfingsten bleiben*. Auch im Bund büßten die Schwesterparteien unterdessen zuletzt kräftig ein, im März geriet in der Sonntagsfrage gar eine Mehrheit für GroKo oder Schwarz-Grün in Gefahr*. Mögliche Wahl-Debakel dürften die Debatten weiter anheizen. (fn) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.