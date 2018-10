Stimmzettel der Landtagswahl Hessen 2018: Hier finden Sie die Muster

So sieht der Stimmzettel zur Landtagswahl 2018 in Hessen aus.

Den Stimmzettel der Landtagswahl 2018 in Hessen können Sie hier online ansehen. Wir erklären, wie man darauf richtig die Kreuze macht.

Die Landtagswahlen in Hessen sind nicht mehr lange hin und es kann nicht schaden, sich schon jetzt einmal die wichtigsten Informationen zu beschaffen. Wir haben daher einmal für Sie zusammengefasst, welche Termine, Daten und Fakten für Sie bei der Landtagswahl in Hessen am 28. Oktober wichtig sind, ab wann es ein Ergebnis am Wahlabend gibt und wie die aktuellen Prognosen für den hessischen Landtag gerade aussehen.

Außerdem zeigen wir Ihnen hier, wie die Stimmzettel in den unterschiedlichen Regierungsbezirken aussehen, und wie sie diesen mit Erstimme und Zweitstimme richtig ausfüllen.

Stimmzettel der Landtagswahl 2018 in Hessen: Muster zum Download

Sie interessieren sich vorab dafür, wie der Stimmzettel in ihrem Regierungsbezirk für die Landtagswahl 2018 in Hessen aussieht? Wir haben Ihnen unten stehend Links eingefügt, die Ihnen aus den unterschiedlichen Wahlbezirken einen Musterstimmzettel zeigen. Natürlich gibt es nicht für alle 55 Wahlkreise einen Musterstimmzettel im Internet, die nachfolgenden Stimmzettel sind daher exemplarische Beispiele.

Auf der Seite der HNA* sehen Sie einen Musterstimmzettel aus dem Regierungsbezirk Kassel, also Nordhessen . Hier sehen Sie einmal den Stimmzettel für den Wahlbezirk Kassel-Stadt I und Kassel-Stadt II.

sehen Sie einen Musterstimmzettel aus dem Regierungsbezirk Kassel, also . Hier sehen Sie einmal den Stimmzettel für den Wahlbezirk Kassel-Stadt I und Kassel-Stadt II. Aus Mittelhessen gibt es ebenso einen Stimmzettel als Muster vorab zum ansehen. Exemplarisch für den Regierungsbezirk Gießen sehen Sie den Stimmzettel für den Wahlkreis 14 - Fulda I.

gibt es ebenso einen Stimmzettel als Muster vorab zum ansehen. Exemplarisch für den sehen Sie den Stimmzettel für den Wahlkreis 14 - Fulda I. Ein Beispiel fürSüdhessen und den Regierungsbezirk Darmstadt kommt aus dem Wahlkreis 30 - Wiesbaden I.

Landtagswahl 2018 in Hessen: Stimmzettel richtig ankreuzen

Jeder Wahlberechtigte hat bei der Landtagswahl in Hessen zwei Stimmen zu vergeben: die Erststimme und die Zweitstimme. Anders als in Bayern, mit jeweils einem eigenen Stimmzettel je Stimme, gibt es in Hessen nur einen Zettel für beide Stimmen.

Für die bessere Übersicht ist der Zettel daher in zwei Spalten aufgeteilt.

Stimmzettel in Hessen: Erststimme in linke Spalte

Die linke Spalte ist für die Erstimme, beziehungsweise Wahlkreisstimme, vorgesehen. Sie können ein Kreuz in der linken Spalte setzen und wählen damit einen Direktkandidaten einer Partei aus ihrem Wahlkreis, der Sie im hessischen Landtag vertreten soll.

Da es 55 Wahlkreise gibt, werden daher über die Erststimme 55 Direktkandidaten gewählt, die dann in den hessischen Landtag einziehen werden.

Stimmzettel in Hessen: Zweitstimme in rechte Spalte

Die rechte Spalte beinhaltet die Parteien für die Zweitstimme, auch Landesstimme genannt. Hiermit wählen Sie also die Partei, der sie einen Regierungsauftrag erteilen möchten. Da nicht jede Partei einen Direktkandidaten für jeden Wahlkreis ins Rennen schickt, ist die rechte Liste mit der Landesstimme länger als die Liste für den Wahlkreis.

Anders als in Bayern, können Sie in Hessen keinen direkten Kandidaten über die Zweitstimme wählen, sondern nur die Partei selbst, die ihre eigene Liste hat. Je mehr Prozent die Partei erzielt, desto mehr Sitze erhalten sie im hessischen Landtag.

Sie können auf beiden Seiten natürlich auch ganz unterschiedlich wählen und müssen nicht beide Kreuze an die gleiche Partei vergeben.

Wahl des Hessischen Landtags - so funktioniert sie

Wahl-O-Mat für die Landtagswahl 2018 in Hessen

Sie sind noch unentschlossen wen Sie wählen sollen? Dann kann Ihnen vielleicht der Wahl-O-Mat helfen. Hier können Sie ihre Meinung mit den Wahlprogrammen der Parteien abgleichen.

