Landtagswahl Hessen 2018: Welche Koalitionen sind jetzt möglich?

Landtagswahl 2018 in Hessen: Die aktuellen Hochrechnungen

Hochrechnung der Landtagswahl in Hessen Uhrzeit CDU SPD Grüne FDP Linke AfD Andere ARD 20.51 Uhr 27.2 19.8 19.6 7.7 6.1 13.2 6.4 ZDF 21.00 Uhr 27.2 19.6 19.6 7.7 6.4 13.0 6.5

Sitzverteilung im hessischen Landtag

CDU: 35

SPD: 26

Grüne: 25

FDP: 10

AfD: 17

Linke: 9

Quelle: ZDF

Landtagswahl in Hessen 2018: Der Koalitionsrechner

Landtagswahl Hessen 2018: Jamaika-Koalition möglich

Für die absolute Mehrheit im hessischen Landtag sind mindestens 63 Sitze nötig.

Nur ein Jamaika-Bündnis aus CDU, Grünen und FDP käme auf eine sichere Regierungsmehrheit von 73 Sitzen.

Die hessischen Grünen haben sich grundsätzlich offen für eine erneute schwarz-grüne Koalition gezeigt. Natürlich werde man, wenn es rechnerisch möglich sei, miteinander sprechen, sagte Grünen-Spitzenkandidat Tarek Al-Wazir am Sonntag in der ARD. Das gelte für alle demokratischen Parteien. „Das ist unser historisch bestes Ergebnis, so grün war Hessen noch nie“, sagte Al-Wazir.

Landtagswahl 2018 in Hessen: Schwarz-Grün muss um Mehrheit bangen

Bei der Landtagswahl in Hessen muss die schwarz-grüne Regierungskoalition derzeitigen Hochrechnungen zufolge um ihre Mehrheit zittern. Laut Berechnungen des ZDF von 20.00 Uhr fehlt CDU und Grünen eine Stimme zur absoluten Mehrheit im Landtag. Die Parteien kämen zusammen auf 62 von 124 Sitzen, nötig wären aber 63.

Die ARD geht hingegen in einer Hochrechnung von 19.57 Uhr von einer Stimme Mehrheit für Schwarz-Grün aus. Beide Parteien kämen demnach zusammen auf 61 von 121 Sitzen. In den Zahlen sind jeweils Überhangs- und Ausgleichsmandate eingerechnet.

Landtagswahl Hessen 2018: Keine Mehrheit für Große Koalition

Nach der aktuellen Hochrechnung gäbe es für eine Große Koalition keine Mehrheit im Landtag von Wiesbaden. Ein Bündnis aus CDU und SPD käme derzeit auf 62 Sitze.

Landtagswahl Hessen 2018: Kenia-Koalition möglich

Auch eine Schwarz-rot-grüne Koalition, eine sogenannte Kenia-Koalition, hätte im neuen hessischen Landtag eine komfortable Mehrheit. CDU, SPD und Grüne kämen zusammen auf 88 Sitze

Landtagswahl Hessen 2018: Rot-Rot-Grün nicht möglich

Auch Rot-Rot-Grün ist momentan nicht möglich. Dieses Bündnis käme nur auf 61 Sitze.

Landtagswahl Hessen 2018: Bündnis aus CDU, FDP und AfD möglich, aber...

Ein Bündnis aus CDU, AfD und FDP wäre rechnerisch möglich (64 Sitze). Allerdings hat Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) noch am Wahlabend eine Zusammenarbeit mit der AfD ausgeschlossen.

Landtagswahl 2018 in Hessen: Wie viele Sitze hat der hessische Landtag?

Der hessischen Landesverfassung zufolge gehören dem Landtag in der Regel 110 Abgeordnete an. Erringt eine Partei aber mehr Direktmandate in den 55 Wahlkreisen, als ihr nach dem Zweitstimmenergebnis eigentlich zustehen würden, kommt es zu Überhang- und Ausgleichsmandaten. Somit ziehen für die anderen Parteien ziehen noch weitere Kandidaten in den Landtag ein, bis das Verhältnis wieder einigermaßen stimmt. Demnach könnte der hessische Landtag nach der Wahl 2018 über 124 oder 125 Sitze haben.

Landtagswahl 2018 in Hessen: Schwere Niederlagen für CDU und SPD, Grüne und AfD legen zu

Wiesbaden - CDU und SPD erlitten in Hessen eine schwere Niederlage. Nach den Hochrechnungen bleibt die CDU von Ministerpräsident Volker Bouffier mit 27,5 bis 27,8 Prozent zwar stärkste Kraft. Es ist aber das schlechteste Ergebnis seit 1966. Die SPD fällt mit 19,8 bis 19,9 Prozent auf einen historischen Tiefstand, die Grünen gewinnen kräftig hinzu und haben mit 19,6 bis 19,8 Prozent sogar noch Chancen auf Rang zwei hinter der CDU.

Die AfD kommt auf 12,1 bis 12,6 Prozent und schafft den Sprung in den Landtag. Die FDP liegt bei 7,4 bis 7,6 Prozent. Die Linke kommt auf 6,6 Prozent und komplettiert den Sechs-Parteien-Landtag.

Landtagswahl 2018 in Hessen: Lindner signalisiert Bereitschaft zu Koalitionsgesprächen

Die FDP ist nach den Worten von Parteichef Christian Lindner grundsätzlich zu Koalitionsgesprächen in Hessen bereit. „Wir stehen immer zur Verfügung, wenn es darum geht, Regierungsbeteiligungen einzugehen“, sagte Lindner am Sonntagabend im ZDF auf die Frage, ob die FDP zu Jamaika-Gesprächen mit CDU und Grünen bereit sei. „Die einzige Voraussetzung ist, es muss ein partnerschaftliches Miteinander sein und es müssen Inhalte möglich sein.“ Dazu zählten etwa eine Stärkung der Bildungspolitik und der wirtschaftlichen Freiheit sowie die Ausbau der Infrastruktur in Hessen.

In der ARD fügte er hinzu: „Uns ist heilig, was wir vor Wahlen sagen.“ Es müsse einen Unterschied machen, ob die FDP in einer Regierung ist oder nicht.

Im ZDF sagte er weiter: „Falls wir in Hessen gefragt werden sollten, falls wir benötigt werden sollten, führen wir Gespräche, allerdings nach dem Modell Schleswig-Holstein, nicht in der Methode Merkel im Jahr 2017.“ Lindner spielte damit auf den Ausstieg der FDP aus den Jamaika-Sondierungen in Berlin im November 2017 an. Nötig sei ein partnerschaftliches Verhältnis.

Zu den schweren Verlusten von CDU und SPD in Hessen sagte der FDP-Chef in der ARD: „Das ist ein Misstrauensvotum gegen die Regierung von Frau Merkel.“ Die große Koalition in Berlin werde nur noch von „Angst vor dem Wähler“ zusammengehalten.

Nahles: Zustand der Bundesregierung ist "nicht akzeptabel"

Die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles setzt nach der hessischen Landtagswahl ein Ultimatum für die große Koalition in Berlin. "Der Zustand der Regierung ist nicht akzeptabel", sagte sie am Sonntagabend in Berlin. Schwarz-Rot müsse nun einen "verbindlichen Fahrplan" vereinbaren - an dessen Umsetzung bis zur "Halbzeitbilanz" der Regierung werde sich entscheiden, ob die SPD in der Koalition noch "richtig aufgehoben" sei.

Zu den Verlusten der SPD in Hessen habe die Bundespolitik "erheblich" beigetragen, anaylsierte Nahles. "Es muss sich in der SPD etwas ändern." Diese Partei habe viel Arbeit vor sich. Es müsse wieder klar gemacht werden, wofür die Sozialdemokraten stünden.

Sie erwarte auch, dass die Union "inhaltliche und personelle" Konsequenzen ziehe, sagte Nahles, ohne Details zu nennen. Die SPD wolle allerdings nicht warten, dass die Regierung in einen "vernünftigen Arbeitsmodus" komme, sondern sie wolle dies "sicherstellen". Dazu müsse nun der verbindliche Fahrplan festgelegt werden. Nahles kündigte an, dazu am Montag gemeinsam mit SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil dem SPD-Parteivorstand einen Vorschlag vorzulegen.

