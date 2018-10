AfD-Anhänger singen bei ARD-Liveschalte die Nationalhymne - viele finden das befremdlich

Kurz nach der Bekanntgabe der ersten Hochrechnung sangen die Anhänger der AfD die dritte Strophe des Deutschlandliedes. Das führt zu Kritik im Netz.

Wiesbaden - Zu den Wahlgewinnern in Hessen gehört die AfD. Die rechtspopulistische Partei ist nun in allen 16 Landesparlamenten vertreten. Bei der Wahlparty der Partei herrschte am Sonntagabend dementsprechend eine ausgelassene Stimmung. Irritiert zeigten sich einige ARD-Zuschauer aber über ein Live-Interview mit Parteichef Jörg Meuthen in der ARD-Wahlsendung.

AfD-Anhänger singen nach Landtagswahl in Hessen die Nationalhymne - eine Inszenierung?

Das lag weniger an dem Gespräch selbst, sondern vielmehr an dem, was sich im Hintergrund abspielte. Die AfD-Anhänger sangen nämlich die Nationalhymne, während Meuthen befragt wurde. Dass das kein Zufall gewesen sei, davon sind manche Kommentatoren auf Twitter überzeugt. Einige glauben, dass es eine bewusste Inszenierung war.

Übrigens: das mit der Hymne ist sicher kein Zufall. Der Reporter sagt dem Meuthen sicher sowas wie: „in etwa 30 Sekunden sind wir auf dem Sender …”.



Da reicht ein Handzeichen und voila: die Singen bei der Übertragung. — Alɘx (@Papaleaks) 28. Oktober 2018

Und wie auf Knopfdruck schmettern die Parteiroboter der AfD die Hymne. Schon rein musikalisch sollten diese Ameisen nie an die Macht kommen. #hessenwahl2018 — TweetRead (@TweetReadX) 28. Oktober 2018

Mancher auf Twitter fand es „gruselig“, andere wehren sich gegen die Vereinnahmung der nationalen Symbole durch die AfD. Sowieso sei es keine Bundestagswahl gewesen, sondern eine Landtagswahl. Dementsprechend wäre das Hessenlied angebrachter gewesen. Die Landeshymne der Hessen wird nach der ersten Strophe auch „Ich kenne ein Land“ genannt.

Dass die @AfD_Hessen ihr Ergebnis bei der #Ltwhe feiert, ist aus ihrer Sicht verständlich. Dass sie dazu die Nationalhymne bemüht, zeigt ihre Desorientierung. Die hessische Hymne geht so: https://t.co/4NgAqItBMS #LTWHE18 — Thorsten Winter (@thorsten_winter) 28. Oktober 2018

Hessen-Wahl: So klang die Gesangseinlage der AfD-Anhänger

Andere machen sich über die Darbietung lustig, sie sei eher schief und peinlich gewesen. Die hessenschau postete einen Ausschnitt der Gesangseinlage.

Die AfD singt bei Ihrer Wahlparty in Wiesbaden-Biebrich die deutsche Nationalhymne. Die Polizei schützt die Party lt. eigener Aussage mit 30-40 Einsatzkräften vor Ort.https://t.co/2UrXMff1bL pic.twitter.com/1fq9gwMBbO — hessenschau (@hessenschau) 28. Oktober 2018

Hätte die #AfD die dt. #Nationalhymne vor der Wahl so grauslich gegrölt, wären sie nicht über die 5% gekommen. — Whose Master's Voice (@rhettx) 28. Oktober 2018

